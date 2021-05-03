Американцы похвастались первым гей-экипажем боевого вертолёта

Первый гей-экипаж появился в американской военно-морской авиации. Фото: twitter.com/travisakers

Армия США идёт от победы к победе: 30 апреля в Сети появились фотографии первого открытого гей-экипажа в американской боевой авиации. Таковым стал отряд парней с палубного вертолёта SH-60 «Морской ястреб».

Фотографию с четырьмя весёлыми лётчиками опубликовал в твиттере флоридский журналист и военный эксперт Трэвис Экерс (Travis Akers). Его подписчики встретили известие со смешанными чувствами.

«Это ваше подразделение?» — поинтересовался у Трэвиса один из пользователей соцсети. «Я ушёл из авиации 7 лет назад», — дипломатично ответил журналист.

Ранее, в 1993-2010 годах, в вооружённых силах США действовал принцип «Don’t ask, don’t tell»: старшие офицеры не спрашивали о сексуальной ориентации подчинённых, а те, в свою очередь, даже если и отличались особыми наклонностями — ничего не демонстрировали в открытую.

Гей-экипажем обзавелся палубный вертолёт SH-60 «Морской ястреб». Фото: twitter.com/travisakers

Перелом начался во втором десятилетии XXI века, когда в Белый дом вместе с Бараком Обамой пришли ультралиберальные ценности. И даже четырёхлетняя подморозка при его сменщике Дональде Трампе, запретившем принимать в армию трансгендеров, как теперь стало ясно, лишь ненадолго замедлила победу ЛГБТ над армейским консерватизмом.

Впрочем, боеспособность таких подразделений вызывает вопросы. Так, 19 апреля 1989 года в ходе учебных стрельб произошла катастрофа на линкоре ВМФ США «Айова» — из-за взрыва в орудийной башне погибло 47 моряков. Несколько официальных расследований пришли к противоречивым версиям, в числе которых есть и такая: это был теракт, устроенный одним из членов экипажа из мести своему сослуживцу после того, как их однополая любовь дала трещину.

Даже в нынешних США многие не согласны с дальнейшей «гомосексуализацией» армии.

Так, некоммерческая организация «Центр боевой готовности» (американские СМИ называют её «праворадикальной», как и почти всех, кто отстаивает традиционные ценности) отмечает:

«На военной службе нередки случаи, когда бойцы вынуждены тесно соприкасаться. Насколько отразиться на вашей боеготовности осознание того, что рядом может находиться человек нетрадиционной ориентации?»