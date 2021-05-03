Как жарить шашлыки и жечь мусор на даче по новым противопожарным правилам 2021

Жарить шашлыки и даже сжигать мусор во дворе своей дачи новые противопожарные правила, вступившие в силу с 1 января 2021 года, не запрещают. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Председатель нашего садового товарищества говорит, что шашлыки делать на участке нельзя — мол, запретили из-за новых противопожарных правил. Неужто правда? Совсем обалдели что ли?» - жалуется один из наших читателей. Не совсем правда. Жарить шашлыки и даже сжигать мусор во дворе своей дачи новые противопожарные правила, вступившие в силу с 1 января 2021 года, не запрещают. Но делать это надо с соблюдением ряда условий, которые на небольшом участке в шесть соток иногда выполнить затруднительно или даже невозможно.

КОСТЕР НА САДОВОМ УЧАСТКЕ

Теоретически разводить его можно. Но только в специально оборудованном месте. Это должна быть яма глубиной не менее чем 0,3 метра и диаметром не более метра.

Кроме того, надо выдержать такие расстояния:

- не менее 50 метров до ближайшей постройки,

-100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка,

- 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев,

- в радиусе 10 метров должно быть убрано все, что потенциально может загореться — сухая трава, ветки и т. п.

Рядом с костром обязательно кто-то должен находиться и иметь с собой «первичные средства пожаротушения». Это огнетушитель или хотя бы ведро с водой.

Как нетрудно догадаться, найти на шести-десяти сотках место, которое было бы в 50 метрах от дома и при этом еще и в 30 от всех березок, практически нереально. Ну если только этот участок вообще пуст — и вокруг чисто поле, причем без всякой сухой травы и валежника. Что же делать? Противопожарные правила подсказывают — использовать специальную металлическую емкость.

Разводить костер на даче можно в 50 м от дома и в 30 метра от деревьев. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

МАНГАЛ ИЛИ БОЧКА

Это и есть те самые металлические емкости. Если огонь разводится именно в них, действуют менее жесткие правила:

- до построек - не менее 5 метров,

- горючих материалов типа сухих веток вокруг мангала или металлической бочки для сжигания мусора не должно быть в в радиусе 2 метров.

Что уже вполне выполнимо.

Но следить за огнем и держать наготове ведро с водой также необходимо.

КОГДА РАЗВОДИТЬ ОГОНЬ ТОЧНО НЕЛЬЗЯ

Есть и дополнительные ограничения. Открытый огонь нельзя разводить:

-на торфяных почвах,

-если на территории действует особый противопожарный режим (а он на нынешние майские праздники действует в доброй половине российских регионов — следите за новостями),

-если МЧС предупреждает о приближающихся неблагоприятных погодных условиях и сильных порывах ветра,

-под кронами деревьев хвойных пород,

-в дырявой металлической емкости, из которой огонь может пробиться сквозь дыры наружу,

-при скорости ветра, превышающей 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, при скорости ветра, превышающей 10 метров в секунду, - вообще во всех случаях.

Если возник пожар и пострадало имущество, положен штраф до 5 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НАРУШИТЬ

За это предусмотрен тот же штраф, что и во всех других случаях, связанных с нарушениями пожарной безопасности.

Для граждан его величина:

- от 2 до 3 тысяч рублей — если ничего не пострадало,

- от 2 до 4 тысяч — в условиях особого противопожарного режима,

- от 4 до 5 тысяч — если возник пожар и пострадало имущество или чьему-то здоровью был причинен вред легкой или средней степени тяжести (в более тяжелых случаях грозит уже уголовная статья).

Заметим, что в тех случаях, когда до пожара дело не дошло, наиболее реально нарваться на штраф, если введен особый противопожарный режим. Он означает, что из-за особенностей погоды угроза пожаров велика (или уже где-то горят леса), а пожарные должны проявлять повышенную бдительность и могут проводить рейды и тому подобные мероприятия.