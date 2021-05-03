Глобальное потепление: Крым превратится в остров, а Флорида вообще утонет, как Атлантида

Нашим потомкам будет где понырять, что осмотреть под водой. Фото: Shutterstock

Любые прогнозы, авторы которых предрекают то или иное повышение уровня мирового океана в результате глобального потепления, слишком оптимистичны. Так считают планетологи из Гарварда (Harvard University), которые опубликовали свои доводы в журнале Science Advances.

Из расчетов, которые ученые провели под руководством профессора Джерри Митровица (Jerry Mitrovica, рrofessor of Science at Harvard University), следует: на самом деле будет хуже. В любом случае, уровень мирового океана в итоге окажется выше. Ведь все нынешние прогнозы основаны на предположении, что вода, образовавшаяся в результате таяния льда, просто стечет в океан. От этого его уровень и повысится. Логично, казалось бы. Но не до конца верно с физической точки зрения.

По мнению ученых, коллеги, прогнозируя, не учитывают явление, сопутствующее освобождению суши ото льда. Многокилометровая, невероятно тяжелая шапка, пока покрывающая, к примеру, Южный континент, буквально вдавливает его в мантию. А не станет льда, острова, составляющие Антарктиду, поднимутся. Проще говоря, выпрут эдак на 100 с лишним метров. Дополнительная суша вытеснит воду - в первую очередь, в Тихий и Атлантический океаны. «Дополнительная» вода затопит там прибрежные зоны.

Растаявшая в Антарктиде вода первым подтопит американцев. Они сами себя этим пугают. Фото: Shutterstock

В 2009 году группа Митровица обещала, что вытесненная вода даст 20 дополнительных процентов к прогнозируемому уровню. Ныне, уточнив расчеты, ученые пугают 30-процентной прибавкой.

- К прежним прогнозам надо плюсовать еще несколько метров, - говорит Наталья Гомез (Natalya Gomez), участвовавшая в исследованиях.

И это без учета Гренландии, которая наверняка тоже выпрет. Но её в расчет пока не брали. Так что итог может быть еще более катастрофичным. В смысле надвигающегося «половодья».

Полуостров Флорида вместе с мысом Канаверал, откуда сейчас американцы запускают ракеты, полностью уйдет под воду.

Угроза прибрежных потопов, похоже, реальная. Американские исследователи из Агентства по защите окружающей среды (U.S. Environmental Protection Agency (EPA) определили: с 1913 года средняя температура на Земле поднялась на половину градуса Цельсия. В арктических и антарктических районах потеплело сильнее - примерно на 2,5 градуса. Температура продолжает повышаться, в результате скорость таяния ледников нарастает. Наблюдения, которые эксперты NASA ведут уже более 40 лет, свидетельствуют: процесс стал необратимым и дело постепенно идет к финалу – к тому, что льда на Земле не останется вовсе.

Климатологи подсчитали: чтобы планета освободилась ото льда нужно, чтобы температура на ней неуклонно повышалась - нынешними темпами - около 5 тысяч лет, а если ускоренными, то 1000 лет хватит.

И такое вроде бы бывало. Последний раз Земля лишалась льда 34 миллиона лет назад. Но потом, как мы видим, он снова нарос.

До полного «освобождение» очень долго. Но его предвестники дадут о себе знать гораздо раньше – наводнениями и потопами.

Прогнозы – разные. Согласно наиболее оптимистичным оценкам, уровень мирового океана поднимется в среднем на 3 метра. А по самым паническим, так и на все 70 метров. Плюс те 30 процентов – от одного до 20 метров, обещанных исследователями из Гарварда.

Прибрежные европейские страны, и увы, вместе с ними и наш Санкт-Петербург, будут затоплены.

НЕВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ

Далекие от моря дома окажутся в прибрежной зоне

Грядущие «мокрые» перспективы вдохновили американского цифрового художника Николая Ламма (Pittsburgh-based digital artist Nickolay Lamm), который изобразил, как будут выглядеть некоторые прибрежные зоны его страны после повышения уровня моря всего на 5 метров. Впечатляющее. Гуд бай, Америка, что называется.

Какой станет Земля целиком, если на ней растают все льды, показали географы. Обнародовали серию «послепотопных» карт в журнале National Geographic. Белой линией на них обозначены границы суши до потопа. То есть, нынешние.

Под воду уйдут многие прибрежные города вроде Лондона или Венеции. Исчезнут и некоторые страны - Голландия и Дания в первую очередь. Мало чего останется от Латвии, Литвы и Эстонии.

США потеряют Флориду и часть Аляски. Сан-Франциско, благодаря своим холмам, превратится в островки.

Настоящая катастрофа ожидается в густонаселенных районах Юго-Восточной Азии, в Китае, Бангладеш, Индонезии. Под водой скроются территории, на которых проживают более миллиарда человек.

Сильно пострадают Индия и Пакистан.

Меньше других пострадают Австралия и Африка. Антарктида изменится до неузнаваемости - обнажит свой гористый рельеф. Но там никто не пострадает. Разве что пингвины. Возможно, к ним и переселятся вытесненные потопом азиаты.

От Индонезии почти ничего не останется.

У нас единым водоемом станут Черное, Каспийское и Аральское моря. Затопленным будет все Поволжье. Глубоко под водой окажется Астрахань. Равно, как и Санкт-Петербург. Никакая дамба его уже больше не спасет. Море с островами и полуостровами образуется в Сибири - там, где до потопа текла Обь. Крым станет островом.

Так будет выглядеть освободившаяся ото льда Антарктида.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще один «мокрый» сюрприз глобального потепления: дожди будут лить, как из ведра. Это обещают в NASA. Подробнее в нашем материале.