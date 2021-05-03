"Спартак" гостил в Туле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 3 мая 2021 года, в Туле прошел важный матч 28 тура чемпионата России. "Спартак" приехал к "Арсеналу", чтобы победить и выйти на второе место в турнирной таблице РФПЛ. Хозяевам поля нужна была победа, чтобы обезопаситься от прямого вылета из Премьер-Лиги.

В первом тайме поединка команды обменялись забитыми голами. И если гол Александра Соболева на 21-й минуте после навеса Мозеса был достаточно логичным и понятным, то вот на финише первой половины матча случилось нечто. После прострела с фланга защитник "Спартака" Илья Кутепов забил гол в свои ворота. Прямо перед самым перерывом. Это - третий случай в сезоне, когда защитники "Спартака" забивают в свои ворота. Два прошлых удара - на счету защитника Павла Маслова.

Полузащитник "Спартака" Крал в борьбе за мяч. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И когда в поединке повисла интрига и казалось, что вот-вот "Арсенал" сенсационно вырвет ничью у "Спартака", москвичи забили! Джордан Ларссон за 15 минут до конца основного времени вывел гостей вперед - 2:1.

"Спартак" довел дело до победы и благодаря успеху в Туле смог подняться на второе место в Премьер-Лиге. У команды Доменико Тедеско - 53 очка после 28 матчей. "Локомотив" же набрал на 1 балл меньше. "Красно-белые" воспользовались своим шансом после поражения "Локо" 1:6 накануне в Санкт-Петербурге.

Александр Соболев забил в ворота "Арсенала" первый гол в матче. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В предпоследнем туре сезона 8 мая "Локомотив" теперь сыграет в Химках, на нейтральном поле, против "Динамо". А спустя пару дней у себя в Тушино "Спартак" сыграет последний матч сезона против "Химок". Интрига в битве за второе место и путевку в Лигу Чемпионов в этом сезоне - жива. В случае поражения "Локомотива" и победы "Спартака" 10 мая она угаснет окончательно. Спартаковцы после победы в Туле получили преимущество над конкурентами.