Динозавры и люди где-то встречались: обнаружено очередное свидетельство

Наши предки весьма точно изображали динозавров задолго до того, как о них вообще стало известно. Фото: Thegreatpicture.com

Средневековый парк Юрского периода

Карлайлский собор (Carlisle Cathedral) — кафедральный собор епархии Карлайл в графстве Камберленд на севре Англии почти на границе с Шотландией. В полу собора могильная плита. Под ней – останки Ричарда Белла (Richard Bell), епископа Карлайла (Bishop of Carlisle), захороненного тут в 1496 году. Плита инкрустирована бронзовыми пластинами с изображениями животных. Животные самые обычные – собаки, свиньи, мыши, куры, лисы и прочая мелочь, которую тогда можно было встретить в лесу или на скотном дворе. Кроме двух, изображенных на отдельной пластине. Где только художник-гравер таких видел - с массивными телами, толстыми ногами, длинными хвостами, длинными шеями и маленькими головами?

Пластина из обрамления могильной плиты средневекового епископа. Фото: creacenter.org

Внимание к странной гравюре недавно привлек Том Мейер (Tom Meyer), профессор библейского колледжа Шаста в Калифорнии (Shasta Bible College and Graduate School in California). В интервью британской газете Express он с полной ответственностью заявил, что на бронзовой пластине изображены динозавры. Конкретно завроподы — те самые гигантские ящеры с длинными шеями, облик которых нам теперь хорошо известен благодаря создателям культовых фильмов из серии «Парк Юрского периода». Сходство, в самом деле, имеется. Кто бы спорил.

Могильная плита в полу собора. Фото: creacenter.org

Профессор считает, что художник рисовал с натуры. То есть, видел, как динозавры бродят по английским окрестностям. А уж в том, что их застали первые люди – Адам, Ева - он и не сомневается. Что, кстати, соответствует библейским представлениям о сотворении мира, согласно которым Господь создал всех живых существ примерно в одно время.

Карлайлский собор (слева) и завропод. Фото: express.co.uk

- Находка изображения доказывает, что английские художники имели представление о внешнем виде динозавров за 300 лет до того, как палеонтологи стали их так называть, - говорит Мейер.

Ужасных ящеров и людей бог сотворил вместе

В то, что пути-дорожки людей и динозавров пересекались совсем недавно, верить не обязательно. Подобное объяснение, образно говоря, ни в какие научные ворота не лезет. Куда смешнее другое: менее полоумных версий, которые бы отвечали на вопрос, откуда в далекой и не очень далекой древности люди знали, как выглядят доисторические ящеры, нет.

Динозавры вымерли 66 миллионов лет назад – научный факт, из которого следует, что люди не могли их видеть. Потому что людей тогда не было. Что тоже вроде бы доказано.

О том, что динозавры вообще существовали, стало известно в начале позапрошлого века – в 1824 году - после того, как некто Уильям Баклэнд (William Buckland), член Лондонского королевского общества, продемонстрировал их кости членам Королевского геологического общества.

Сам термин динозавры – дословно «ужасные ящеры», как справедливо заметил Мейер, появился в 1842 году. Его ввел другой член Лондонского королевского общества - британский биолог Ричард Оуэн (Richard Owen). С тех пор – никак не раньше - ученые постепенно начали понимать, что из себя представляли те или иные «ужасные ящеры», и к началу ХХ века описали 30 их видов.

Скелет первого завропода был обнаружен в 1877 году в Скалистых горах штата Колорадо. Но в 1496 году, когда изображением двух из них кто-то украсил могильную плиту, о ящерах с длинными хвостами и шеями вообще ничего не было известно в научном мире. Равно, как и о любых других.

Но кто знает, может быть, неизвестный гравер изобразил завроподов, пользуясь их описанием? Оно есть в Библии – в Ветхом завете. По крайней мере креационисты – люди, верящие во всемогущего Создателя, именно в таком смысле толкуют строчки из Книги Иова (40, 10-18).

Обращаясь к праведнику Иову спустя несколько сотен лет после Всемирного Потопа, Бог говорит:

«Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он ест траву, как вол; вот, его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его; поворачивает хвостом своим, как кедром; жилы же на бедрах его переплетены; ноги у него, как медные трубы; кости у него, как железные прутья; это - верх путей Божиих; только Сотворивший его может приблизить к нему меч Свой; горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют; он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах; тенистые дерева покрывают его своею тенью; ивы при ручьях окружают его; вот, он пьет из реки и не торопится; остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его...»

Креационисты полагают, что Бог рассказывал Иову об огромном травоядном завроподе. А название «бегемот» - условное. Поскольку в те незапамятные времена, когда люди писали «Книгу Иова», каких-либо терминов для динозавров и подавно не существовало. Взяли слово, обозначавшее самое крупное животное из тех, о которых было известно. А на самом деле бегемот тут вообще ни при чем. У бегемота нет хвоста, чтобы поворачивать им как кедром. А у завропода есть.

Даже признав – с очень большой натяжкой, что средневековый английский художник изобразил «бегемотов» из Книги Иова, загадку не разгадать. Ведь динозавров изображали и другие люди, которые Книгу Иова вообще в глаза не видели.

Завроподы, стегозавры и трицератопсы

Пещера в американском штате Юта (Kachina Bridge formation in Natural Bridges Natural Monument) со следами обитания наших далеких предков. Завропод изображен на одной из стен. Об этом доисторическом наскальном рисунке – петроглифе - рассказал профессор биологии Фил Сентер (Phil Senter) из Файетвильского государственного университета (Fayetteville State University). Изображение на стене чуть светлее фона.

Изображение завропода на стене пещеры. Оно чуть светлее.

Схема: так выглядит существо со стены, если приглядеться.

Храм Та Пром (Ta Prohm Temple). Построен на территории нынешней Камбоджи в 1186 году. Обнаружен в джунглях в середине XIX века. Храм завораживает своей мистической дикостью - древние камни опутаны корнями деревьев. Здесь, кстати, снимали один из фильмов про Лару Крофт - расхитительницу гробниц.

На одной из стен Та Прома найден хорошо сохранившийся барельеф. Даже начинающий палеонтолог-любитель узнает в нем стегозавра (Stegosaurus) - ящера с костяными пластинами на спине.

У стены камбоджийского храма, на которой найден барельев со стегозавром. Фото: Кадр видео

Барельеф и его прототип. Фото: Кадр видео

Сюжеты рисунков жанровые. На одних изображена охота на динозавров. На других - люди ездят на них верхом. Например, на трицератопсе – рогатом ящере, на которого для удобства всадника наброшена попона, а сам он вальяжно курит трубку. Есть камень с птеродактилем, на котором летит человек. Есть рисунок, иллюстрирующий развитие стегозавра - от детеныша до взрослой особи.Южная Америка, Научный музей Хавьера Кабрера (Museo Cientifico Javier Cabrera) в городе Ика, расположенном в 350 км от Лимы - столицы Перу. Хавьер Кабрера (Dr. Javier Cabrera) - профессор медицины и прямой потомок испанского конкистадора дона Херонимо Луиса де Кабрера и Толеда, основавшего город Ика, собрал тут коллекцию из 11 тысяч камней разного размера - от совсем небольших, с кулак, до 200-килограммовых валунов. Камни – из андезита, покрыты тонко выгравированными рисунками. На некоторых, как нетрудно догадаться, динозавры.

Когда были нарисованы динозавры, достоверно определить невозможно. Но известно, когда были обнаружены камни. Первые упоминания о них относятся к началу XVII века. О камнях с выгравированными на них рисунками, которые во множестве находят в местности Чинчаюнга - сейчас это Ика, писал перуанский историк Хуан де Санта Крус Пачакути в своей книге «Доклад о древностях этого королевства Перу».

Люди с детенышем завропода на одном из камней Ики. Фото: rgo-sib.ru

Словом, изображения динозавров пока представляют собой неразрешимую загадку. Если они, конечно, не чей-то чудовищный розыгрыш глобального масштаба.