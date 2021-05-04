Академик РАН Елена Голухова: «Как долго проживет человек - показывает частота его ритма»

Академик РАН, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова. Фото: Андрей МИНАЕВ

Утром приезжали в чистую зону, к ночи становилась красной…

- Елена Зеликовна, в прошлом году вы возглавили Бакулевский центр сердечно-сосудистой хирургии, один из самых больших в мире. Причем пришли на это место после известного хирурга Лео Бокерия, который остался почетным президентом центра. Что оказалось для вас самым сложным?

- Самым сложным было понять, как помочь пациентам с коронавирусом получить оптимальное лечение. И, конечно, обезопасить свой коллектив.

Прошлый год я вспоминаю как череду проблем, перетекающих из одной в другую. Бывало, утром ты приезжаешь в чистую зону, а к ночи она превращается в красную, коронавирусную.

Наш центр был постоянно загружен, хотя госпитализация плановых сердечно-сосудистых больных была снижена. Никто к нам не приезжал из регионов, а ведь большая часть нашей лечебной помощи адресована прежде всего регионам.

Сейчас все налаживается.

В этом году мы должны в полном масштабе развернуть программу высокотехнологической медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования. И эпидемиологическая ситуация, надеюсь, позволит это сделать.

Также должен быть сделан акцент на молодых специалистов, которые приходят к нам учиться. Это те, кому ты можешь передать свое дело. Мне важно, чтобы этот огонь интереса, любви к медицине и желания помочь не угасал.

В этом году нам исполняется 65 лет, и, конечно, мы готовимся к этой дате. Нам хочется, чтобы после всех перенесенных всей медицинской общественностью страданий, это был настоящий праздник.

Перевыполняем норму по телемедицине

- В прошлом году мы получили толчок к развитию новых технологий, например, телемедицины…

- Телемедицина стала частью нашей жизни, и это очень полезно и для пациентов, и для врачей. У Бакулевки есть определенная норма по количеству таких консультаций. Недавно обнаружилось, что перевыполняем норму в полтора раза.

Еще один огромный прорыв – возможности проведения разных мероприятий, конференций, обучающих курсов, семинаров.

Когда говорят, что наша медицина консервативна, не использует передовые технологии, я с этим не соглашусь. Мы сделали колоссальный прорыв в лечении, скажем, острого инфаркта миокарда. Когда-то шли дискуссии, можно ли выполнить стентирование (операция по расширению сосудов или протоков, производится с помощью особых каркасов-стентов – ред.) у определенной когорты больных, а сейчас эта операция прочно вошла в нашу жизнь.

Про роль искусственного интеллекта и роботов

- В интернете есть ролик, как робот da Vinci зашивал кожицу на виноградине, и это удивительно, до каких высот дошла техника…

- Раньше мы к замене человека роботом, искусственному интеллекту и машинному обучению относились не очень серьезно. Коренной перелом произошел, когда мы осознали, как много надо анализировать информации для принятия решения.

Искусственный интеллект можно сравнить со своеобразной интуицией – нам кажется, что мы принимаем спонтанные решения, а на самом деле мы анализируем свой опыт.

Точно так же должно быть с машинным обучением. В базу данных закладывается сотни тысяч историй болезни - успешных, менее успешных, удачных операций, менее удачных – и анализ большого количества данных позволяет врачу скорректировать решение.

Получается такой анализ огромного опыта нескольких поколений, и это позволяет принять решение в спорных случаях.

Моя голубая мечта – сделать в кардиологии такую интерактивную обучающую программу, когда ты не просто читаешь информацию, а шаг за шагом, в интерактивном режиме постигаешь возможности и диагностики, и хирургического лечения.

Например, сегодня у ультразвуковой диагностики совершенно потрясающие возможности визуализации. Еще до того, как встать за хирургический стол, врачи могут увидеть ту патологию, которая нуждается в исправлении, и соответственно, могут потренироваться и распланировать сложную операцию.

Я не могу сказать, что кардиология – это такая сильно роботизированная область. Но думаю, мы дойдем до того, что элементы робототехники будут использоваться в лечении ишемической болезни сердца. Это самая распространенная патология у пациентов, которых мы лечим.

Аритмия – практически стопроцентное исцеление

- Вы кардиолог и специализируетесь по аритмиям…

- Аритмии бывают первичные – как нарушение электропроводки в комнате, когда где-то начинает искрить. А бывает, что нарушение ритма – это следствие другой болезни. Поэтому приходится иметь дело с самыми разными пациентами.

- А вот тут-то и пригодятся высокие технологии: можно поставить приборчик, который будет задавать нужный пульс, и человек выздоровеет?

- Не все так просто. Нарушение ритма сердца, на мой взгляд, один из самых интересных разделов кардиологии. Почему? Потому что само сердце можно пощупать, а вот причина его биения кажется загадочной. Хотя оно, конечно же, носит материальную природу.

Описанный вами аппаратик подходит тем пациентам, у кого редкий пульс. Его можно поставить в одну или две камеры сердца, запрограммировать так, что он будет увеличивать частоту сердечных сокращений тогда, когда пациент занимается физическими упражнениями, и уменьшать, когда пациент спит. Технологии очень развиты, и они разнообразны.

И второй глобальный вид нарушений ритма – тахикардия, очень частое сердцебиение. Самое распространенное – хаотическое, мы называем его мерцательной аритмией или фибрилляцией предсердий. Кровь течет то быстрее, то медленнее, могут создаваться тромбики, которые создают угрозу развития тромбоэмболии и, например, инсультов.

Лечение аритмий стремительно развивается, у нас совершенно фантастические технологии лечения.

- То есть от этой проблемы можно избавиться при грамотном подходе?

- Да, вероятность очень большая. А на некоторые виды нарушений ритма мы даем практически 99-процентную гарантию.

Сколько нам отмерено ударов сердца

- Есть такое верование, особенно распространенное среди тех, кто не любит физкультуру, что каждому человеку отмерено определенное количество ударов сердца. Тот, кто быстро бегает, быстро ходит, только зря расходует свой лимит. Надо стараться жить медленно, размеренно, дольше проживешь.

- Вчера только беседовали на эту тему с одним из пациентов. У него ритм в покое 42-48 удара. Мы знаем исторические примеры, например, у Наполеона был редкий пульс.

Верить в то, что каждому дано определенное число сердечных сокращений, это смешно. Я бы даже сказала, это глупость.

Частота нашего ритма зависит от многих факторов. Вот мы с вами посмеялись, порадовались или, наоборот, огорчились, нам стало жарко или холодно. В здоровом состоянии наш организм - самонастраивающаяся система, со своими лимитами. Система не может задрать давление выше 220, давление не может упасть ниже 70 миллиметров.

Так вот, доказано, что частота ритма – это такой независимый показатель, как долго проживет этот пациент. И те пациенты, которые имеют (в разумных пределах) более редкий пульс, они, как правило, живут дольше. Но это отражает не принцип экономии ударов сердца, а особенность парасимпатической, вегетативной и нервной системы, которая оказывает определенный защитный эффект. Это хорошо до определенных пределов и до определенного возраста.

- А что это значит?

- Пока человек активен, молод, пульс 48-52 удара в минуту указывает на определенную активность парасимпатической нервной системы. Зачастую так бывает у спортсменов. Для человека это хорошо. Но когда мы становимся старше, такого количества сердечных ударов может быть недостаточно. Тогда мы назначаем препараты-антиаритмики или ставим стимулятор.

10 тысяч шагов каждый день

- Считается, что если каждый день проходить 10 тысяч шагов, то проблем с сердцем не будет. Это действительно достаточная нагрузка для тренировки?

- Лично у меня не всегда получается 10 тысяч шагов в день. Но я занимаюсь, даже когда поздно прихожу домой. Это может быть обычная скакалка, но больше всего люблю плавание. Есть минимальные рекомендации, которые человек должен выполнять, невзирая на дефицит времени. Ведь мы же чистим зубы, стараемся привлекательно выглядеть. Вот точно также физкультура – это обязательная часть жизни.

Становимся ли мы здоровее?

- Атеросклероз страшно молодеет, ожирение ставится тоже чуть ли не со школьной скамьи. Вообще мы становимся здоровее?

- Я не соглашусь, что все молодеет. У нас более строгие нормы, например, формируются в медицинском сообществе по тому, что считать нормальным и ненормальным в достижении нужного значения уровня холестерина, хорошего и вредного холестерина. Они с течением времени становятся все более жесткими. А население живет все дольше и дольше, становится больше пожилых людей. И они хотят жить активной, нормальной жизнью. Это одна из национальных задач – здоровая, долго живущая нация.

Но тут мы и сами должны вкладываться, ведь нельзя прописать такую таблетку, чтобы она создала тонус и заменила все здоровые привычки.

Об уникальности и необходимости статинов

- Давайте поговорим о препаратах против повышенного холестерина – о статинах. В США и Европе врачи статинами пользуются очень свободно, в нашей стране отношение к ним очень сложное. Даже если врач назначает, пациенты зачастую сами себе отменяют.

- Есть пациенты, которые должны пить статины обязательно, это даже не обсуждается. Например, перенесшие хирургическое вмешательство по поводу патологии коронарных сосудов, например, стентирование.

Но другие дело, если пациент – молодой человек 25 лет с семейной историей гиперхолестеринемии (повышенного уровня холестерина в крови – ред.) Такое состояние чаще всего достается нам от одного из родителей. И вот совершенно не значит, что этот человек должен прямо сейчас принимать статины.

С возрастом у него скорее всего появятся факторы риска. И тогда мы примем решение, как это компенсировать.

Сегодня область применения статинов как препаратов, нацеленных на нормализацию уровня липидного обмена, существенно расширилась. Ведь они обладают уникальными свойствами не только приводить в норму уровень холестерина, но и снижать системное воспаление, когда бляшки внутри сосудов становятся нестабильными.

И задача врачей следить за всей комбинацией показателей.

Бороться надо не со статинами. Население сейчас пьет огромное число БАДов, на это им не жалко денег. Вот с этим надо бороться.

Надо ли пить аспирин всем

- На волне коронавируса сейчас стало популярным пить аспирин…

- Известно, что ковид вызывает повышенное тромбообразование, и это опасно. Поэтому пациенты в стационаре получают специальную антикоагулянтную терапию. Эти препараты отличаются по своей эффективности от аспирина, но изо всех антикоагулянтов у него самый маленький риск.

Аспирин – это очень старый препарат, который пролонгирует жизнь и повышает шансы пациента на то, чтобы после выполнения стентирования сосудов, скажем, этот стент был проходим. Но неоправданный и неконтролируемый прием аспирина у здоровых людей приводит к избыточному риску кровотечений.

Что делать с дикой утомляемостью после ковида

- Масса здоровых молодых людей переболели ковидом, но впоследствии обнаружили бешеную утомляемость, невозможность вернуться к прежней физической нагрузке. Даже обычные прогулки становятся сложными.

- У нас многие врачи болели, и абсолютное большинство уже работают. Как любая пневмония, излечение от ковида - это тяжелый процесс. Всегда должна быть реабилитация. Есть клиники реабилитации, есть специальные устройства, которые направлены на ликвидацию последствий дыхательной недостаточности, когда человек перенес тяжелую пневмонию, даже не связанную с коронавирусной инфекцией.

Ковид – заболевание сердца. И не только.

- Некоторые кардиологи говорят, что коронавирус – заболевание системы кровообращения. Вы с этим согласны?

- Этот вирус, кроме всего прочего, разрушает выстилку кровеносных сосудов. А сосуды у нас есть везде, в любом органе, и в почке, и в печени, и в легких, и в сердце, и в головном мозге. И лечить пациентов мы должны комплексно.

Я думаю, что в России нам есть чем гордиться. Врачи очень адекватно ответили на коронавирусный вызов и доказали, что всегда готовы встать на защиту пациентов.

Из досье "КП":

Елена Зеликовна Голухова, российский учёный-медик, кардиолог, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН. Директор легендарного НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева.