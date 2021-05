Ученый-клиницист рассказала, как обезопасить от коронавируса готовую еду

Убирая продукты в холодильник, подумайте, достаточно ли вы сделали, чтобы защитить свою семью от потенциального инфекционного вируса SARS-CoV-2. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На портале Medium.com своими соображениями о том, как обезопасить свой быт от риска заразиться коронавирусом, поделилась постоянная автор рубрики о здоровье и здоровом образе жизни, пишущая под ником Planting a Magnolia. Портал представляет ее как «опытного ученого-клинициста, специалиста в области медицинских технологий, проявляющего особый интерес к профилактическому лечению и желающий поделиться всеми знаниями». В общем-то, сейчас, когда мир буквально перенасыщен информацией и дезинформацией, слепо доверять анонимному аккаунту, пусть даже на авторитетном портале, довольно опрометчиво. Но свою статью Planting a Magnolia сопроводила списком литературы, из которой черпала свои знания. И в посте нет ничего, идущего вразрез с ранее опубликованными рекомендациями. Но в тоже время Magnolia удалось научные знания перенести в плоскость быта – чего так часто не хватает. Поэтому мы считаем важным ознакомить вас с ее рекомендациями, а в конце статьи приведем ссылки на источники информации, чтобы желающие смогли проверить выводы автора.

«Пандемии COVID-19 уже больше года, но я лично до сих пор так и не уверена в том, следует ли дезинфицировать поверхности покупок, упаковки продуктов, одежду и многое другое, с чем мы сталкиваемся в быту. Многие публикации утверждали, что посредством продуктов и поверхностей коронавирус практически не передается (слишком мало вирусных частиц и к тому же они быстро теряют жизнеспособность – прим. Ред.), но вторая волна COVID-19 в Китае из-за зараженного замороженного лосося вызвала у меня сомнения в таких заявлениях. С тех пор я еще больше сократила частоту своих личных поездок по магазинам и ограничила список покупок.

Тем не менее, убирая продукты в холодильник или распаковывая доставленные товары, я задаюсь вопросом, достаточно ли я делаю, чтобы защитить свою семью от потенциального инфекционного вируса SARS-CoV-2, с которым мы все еще можем контактировать. Я прошерстила опубликованные на эту тему материалы и хотела бы поделиться с вами своими знаниями.

Можно ли заразиться через поверхности и предметы? Увы, но - да. Известно, что SARS-CoV-2 в основном распространяется, когда мы вдыхаем распыленные в воздухе вирусные частицы зараженного человека. Но все-таки фомиты (неодушевленные предметы, зараженные патологической микрофлорой) могут способствовать передаче вируса. Исследования показывают, что можно подхватить COVID-19 через неодушевленные поверхности и материалы, поскольку вирус может выживать в течение длительного периода на этих поверхностях. SARs-CoV-2 имеет разную стабильность на разных материалах. И точное время, в течение которого «корона» остается жизнеспособной на различных поверхностях, зависит от множества разных факторов, таких как изначальная концентрация, температура, влажность, уровень РН окружающей среды и конкретные особенности штамма. Но в принципе, зараза может оставаться «живой» на разных поверхностях от нескольких часов до недели или даже до 28 дней!

Как правило, вирус становится неинфекционным быстрее на рыхлых пористых материалах, таких как хлопок, газетная бумага и т.п., чем на непористых материалах, таких как пластик, ПВХ, стекло и материалы из нержавеющей стали. Однако медь неоднократно упоминалась в качестве исключения среди других непористых материалов – вирус на ней очень быстро теряет жизнеспособность и вирусная нагрузка снижается на меди до необнаруживаемого уровня за нескольких часов в зависимости от температуры. Более высокая температура, более высокая влажность и кислотность (такая, как у рисового уксуса, например) или щелочная среда, являются губительными для вируса.

А что насчет продуктов питания? Неудачные эксперименты по заражению домашней птицы коронавирусом показывают, что маловероятно, что опасность продуктов питания придет от зараженных птицеферм. Однако плохая гигиена во время обработки и приготовления пищи может привести к загрязнению пищи и воды и привести к заражению COVID-19.

Охлаждение (~4С) не снижает заразность вируса, он может выживать на мясе и морепродуктах в обычном холодильнике в течение 3 недель! Коронавирус на салате при обычной температуре холодильника (~4С) может сохраняться в течение 2 дней. А вот на клубнике не живет, вероятно, из-за кислотности ягоды.

Что это значит для нас?

- Выбирайте хлопок, лен и другие рыхлые пористые материалы для одежды, когда вам нужно идти в больницу или общественные места с большим риском заражения, чтобы свести к минимуму передачу вируса.

- Бумажные квитанции, скорее всего, безопаснее, чем монеты и купюры.

- После того, как вы использовали кредитную карту, не забудьте протереть ее антисептиком и вымыть руки.

- Если это возможно, промойте или продезинфицируйте непористую упаковку покупок, такую как полиэтилен и пластик. Если это невозможно, оставьте предметы нетронутыми, по крайней мере, на несколько дней, и предпочтительно под ультрафиолетовым светом (например, под лучами солнца), а еще лучше - в местах с более высокой температурой, прежде чем прикасаться к ним. Это касается, например, купленных книг, одежды и т.п.

- По возможности, перед использованием продезинфицируйте ручки корзин для покупок или тележек супермаркетов.

- Готовьте пищу аккуратно и тщательно – промывайте овощи и фрукты. Подвергайте, если это возможно, блюдо длительной тепловой обработке.

- Если покупаете готовую еду, которую нельзя разогреть, тщательно и аккуратно освободите ее от упаковки и по возможности используйте кислые приправы, такие как уксус, лимонный сок и т.п.

Возможно, если все так пойдет и дальше, медные украшения снова вернутся в моду, а кислое мороженое станет самым популярным. Если вы похожи на меня, и ответственно относитесь к своему здоровью, вы можете завести специальную пару хлопчатобумажных брюк для выхода в свет».

ЗНАЙ

Сколько времени требуется для деактивации коронавируса разными способами

Дезинфектор Температура/рабочая концентрация время воздействия

Горячая вода >75С 5 минут**

Спирт этанол 60 – 71 градус 1 мин*

Гипохлорит натрия (раствор хлорки или отбеливатель Белизна) 0,05 – 0,1% 5 мин**

Перекись водорода 0,5% 1 1 мин***

Бензалкония хлорид (относится к четвертичным аммониевым соединением, может продаваться под разными торговыми марками Dettol, Asept и т.д.) 0,04% 1 мин.***

* - установлен для SARS-CoV-1.

** - установлен для SARS-CoV-2

*** - установлен для коронавирусов в целом.

