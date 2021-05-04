Дочь Ивана Урганта впервые за год увидела родителей

Дочь Ивана Урганта Эрика учится в США. Фото: Инстаграм.

Падчерица Ивана Урганта Эрика учится в США и из-за пандемии больше года не виделась с родителями. Супруга телеведущего Наталья Кикнадзе родила Эрику в предыдущем браке, однако Иван всегда считал девочку родной. Год, три месяца и шесть дней длилась разлука популярного российского шоумена с дочерью. Они с женой очень скучали, все это время их общение сводилось к сеансам видеосвязи. И вот теперь семья наконец-то воссоединилась: Иван и Наталья прилетели за океан, чтобы увидеться с Эрикой.

В Инстаграме Ургант показал фото, запечатлевшее трогательную встречу: Наталья, стоя на улице, крепко обнимает Эрику.

- Всего лишь один год, три месяца и шесть дней, — подписал кадр 43-летний ведущий шоу Первого канала.

В Инстаграме Ургант показал фото, запечатлевшее трогательную встречу: его жена Наталья, стоя на улице, крепко обнимает Эрику.

Эрика с 2018 года учится в Нью-Йорке. Девушка поступила в Parsons School of Design - частную школу искусств и дизайна, расположенную в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит недешево - около 50 тысяч долларов в год. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, ее закончили многие известные модельеры с мировым именем.

В США дочь Урганта встретила и свою первую любовь. В Инстаграме Эрика часто делилась снимками со своим темнокожим бойфрендом Мусой. Молодой человек учился с ней в одном университете. Молодые люди были вместе около двух лет, однако в последнее время подписчики Инстаграма Эрики подозревают, что молодые люди расстались. На своей странице в Инстаграме Эрика удалила почти все снимки Мусы и к тому же отписалась от него в соцсети. Эрика оставила только фотографии, на которых они с экс-бойфрендом позируют вместе для рекламной кампании известного бренда одежды Jacquemus. При этом девушка не отвечает на расспросы фолловеров и не признается, что они с Мусой больше не вместе.

Недавно дочь Урганта покрасила брови и волосы в розовый цвет. Фото: Инстаграм.

Дочь Ивана Урганта Эрика – девушка творческая и экстравагантная. Она любит необычные образы и часто экспериментирует со своим гардеробом. Недавно Эрика решила окончательно преобразиться и сменила цвет волос. 20-летняя студентка покрасила волосы и брови в розовый цвет. Судя по всему, ее мама против смелого эксперимента дочери не возражает. К тому же супруга шоумена и сама в этом году решила преобразиться. Долгие годы Наталья была жгучей брюнеткой с длинными волосами. А недавно она неожиданно сделала короткую стрижку и перекрасилась в блонд.