Все самое важно о том, что произошло после матча Россия - Белоруссия. Фото: инстаграм russiahockey

3 мая 2021 года в США прошёл четвертьфинальный матч между сборными России и Белоруссии по хоккею среди юниоров (игроки до 18 лет). Игра состоялась на льду стадиона в Плейно. Наши спортсмены вновь одержали победу, завершив игру со счетом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).

Среди наших хоккеистов забросить шайбы в ворота соперника удалось хоккеистам Мaтвею Мичкову (5-я минута), Дaниле Юрoву (16), Артeму Дуде (23), Ивaну Мирoшниченко (47) и Всeволоду Гaйдамаку (49). У команды бeлорусов голами oтличились спортсмены Илья Мoрозов (28) и Фeдор Николаеня (32). Рассказываем, что произошло после матча Россия - Белоруссия.

Фото: инстаграм russiahockey

Завершив игру, главный тренер и игроки юниорской сборной России поделились впечатлениями от матча, выступив на пресс-конференции. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея.

Прежде всего стоит отметить, что победа над белорусами стала для россиян путевкой в полуфинал ЧМ. Пары будут определены при помощи посева по итогам группового турнира.

По словам главного тренера российской команды Альберта Лещева, это была хорошая игра. Он признался, что она далась тяжело, но все ребята молодцы.

- Было тяжело, но мы выдержали. <...> Белоруссия хороший соперник, нам с ними сегодня было тяжело, - рассказал Лещев. Также он добавил, что на парней могла повлиять смена арены, в частности из-за того, что "лед здесь немного другой".

Фото: инстаграм russiahockey

Тем временем, нападающий-юниор Всеволод Гайдамак рассказал, что вся команда рада победе. Спортсмен также объяснил, как ему удалось забить шайбу.

- В моменте с моим голом защитник соперника совершил ошибку, отдал пас не глядя. Я должен был оказаться в том месте по нашей схеме, воспользовался этой ошибкой и забил, - пояснил хоккеист.

Сейчас россияне стараются настроиться на будущую игру в полуфинале. О настрое и планах в ЧМ рассказал игрок Данила Юров. По его словам, самое главное, что его команда одержала победу и уехала с золотыми медалями.

- Я делаю всё, чтобы мы заняли первое место, - рассказал нападающий после матча Россия - Белоруссия.

Ранее сообщалось, что российская сборная по хоккею в заключительном матче группового этапа ЧМ среди юниоров победила команду Чехии с разгромным счетом 11:1. Турнир прошел 2 мая в американском штате Техас.