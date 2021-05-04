С Финляндией наши хоккеисты имеют давнюю историю встреч. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хоккеисты юниорской сборной России (возраст игроков до 18 лет) одержали победу со счетом 5:2 в четвертьфинале чемпионата мира 2021, который проходит в США. Благодаря этому успеху наши снова будут играть в полуфинале престижного турнира. Однако же соперник и дальнейшая судьба российской команды стала понятна только после того, как завершились все поединки игрового дня. Все из-за мудреной формулы проведения чемпионата мира 2021.

Собственно, дальше были сыграны три поединка, по итогам которых только к утру 4 мая по московскому времени стала ясна вся картина. Канада победила Чехию 10:3. Финляндия - Швейцарию 2:0. И после этого поединка уже определился соперник наших парней - это сборная Финляндии. Она стала соперником россиян после действия системы "посева по рейтингу". Наши как третья команда рейтинга сыграет с второй - финнами.

Завершающим матчем четвертьфинала стала битва Швеции и США. Именно от этого поединка зависело точное время начала матча наших в полуфинале. Поскольку американцы как хозяева чемпионата мира 2021 пользовались правом сыграть свой полуфинал пораньше. Однако же Швеция победила 5:2 команду США и прошла в полуфинал.

Согласно правилам, теперь более ранний полуфинал сыграет Канада как лучшая команда рейтинга. Они будут биться со шведами. А вот Финляндия - встретится с командой России. На этом турнире российская команда уже играла ранее с Финляндией. И победу в той встрече наши упустили - по ходу матча выигрывали 3:1, но в итоге проиграли в серии буллитов со счетом 3:4.

Полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею среди юниоров 2021 Канада - Швеция пройдет в ночь на 6 мая и начнется в полночь по Москве. А вот Финляндия и Россия выйдут на лед в 4 часа утра, сообщила пресс-служба сборной России. Финалы за 1 и 3 места пройдут в ночь на 7 мая и начнутся в те же сроки, что и полуфинальные поединки турнира.

Напомним, что сборная России на последнем ЧМ стала второй, проиграв в 2019 году Швеции в финале. В 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2017 году наша команда была третьей. Та "бронза" стала первой после серии неудач - наши с 2011 года не были в "призах".

Но в целом же у российской юниорской команды три победы на ЧМ (2001, 2004, 2007), пять серебряных наград (2000, 2002, 2008, 2009, 2019), трижды наши были третьими (2003, 2011 и 2017).