Богатый израильтянин из-за проблем со здоровьем арендовал пассажирский самолет и отправился в полет один

Мужчина арендовал пассажирский Boeing-737 и стал единственным пассажиром на борту лайнера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Богатому бизнесмену из Израиля, временно проживающему в Марокко, понадобилось срочно попасть домой. Не найдя другого способа, мужчина арендовал пассажирский Boeing-737 и стал единственным пассажиром на борту лайнера.

Во что богачу обошелся перелет из Касабланки в Тель-Авив, не сообщается, однако известно, что воздушное судно рассчитано на 160 пассажиров.

За время полета, составившее 6 часов, самолет преодолел около 4 тысяч километров преимущественно над Средиземным морем, сообщает independent.

Согласно данным сервиса Flightradar24, созданного для отслеживания самолетов в режиме реального времени, ранее это же воздушное судно совершило перелет из Тель-Авива в Касабланку.

Пассажирские самолеты Boeing 737, производящиеся с 1967 года, является самыми распространенными воздушными судами в мире: по оценкам аналитиков одновременно в воздухе находится порядка 1200 лайнеров этой модели, а каждые 5 секунд на земном шаре взлетает либо садится один из 737-х. В марте 2018 года корпорация Boeing поставила заказчикам свой десятитысячный самолет.