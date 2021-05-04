Китайская девочка-альбинос, брошенная родителями, стала моделью для Vogue

Сюэли (от китайского «сюэ» - «снег» и «ли» – красота), нашли на пороге приюта. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Китае девочку, страдающую альбинизмом, родители оставили на пороге приюта – в стране проявление этого редкого генетического заболевания до сих пор считают проклятием.

Ребенку повезло: вскоре ее удочерили и увезли в Европу, а в 16 лет ее фото появилось на обложке Vogue.

Маленькую девочку, которую сотрудники детского дома назвали Сюэли (от китайского «сюэ» - «снег» и «ли» – красота), нашли на пороге приюта. При ребенке не было никаких документов, и ее возраст определили лишь приблизительно.

Сюэли оказалась непохожей на других – она страдает альбинизмом (в ее коже, волосах и радужной оболочке глаз практически полностью отсутствует пигмент меланин). Помимо необычного внешнего вида, у девочки сохранено лишь около 10% зрения, а ее глаза болезненно чувствительны к яркому свету.

Примерно в трехлетнем возрасте Сюэли удочерили, и новая семья забрала ее с собой в Нидерланды. Имя ребенку менять не стали – мама считает, что нужно во что бы то ни стало сохранить связь девочки с ее китайскими корнями.

В роли модели Сюэли попробовала себя в 11 лет, а немного позже ей второй раз в жизни улыбнулась удача: известный фотограф Брок Элбанк разместил несколько снимков девочки с необычной внешностью у себя в Instagram. После этого на Сюэли обрушился шквал предложений от рекламных агентств, сообщает bbc.com.

Сейчас ей 16, она уже популярная модель, а своим главным предназначением Сюэли считает помощь людям, которые не похожи на других:

– Я хочу, чтобы дети с альбинизмом или любой другой формой инвалидности или отличия знали, что они могут делать все, что хочется. Люди могут говорить, что у вас ничего не выйдет, но это не так – у вас все получится, стоит только попробовать.