За период пандемии словарь немецкого языка рекордно пополнился

В основном, для создания новых слов немцы брали слово «корона» и добавляли к нему второе. Фото: REUTERS

В период карантина и режима самоизоляции из-за коронавирусной пандемии немцы изобрели и стали употреблять новые слова и выражения. По-новому они теперь называют истощение от COVID-19, социальную дистанцию, певцов на балконе. Также очень много неологизмов появилось из-за разных типов защитных масок.

- Со времен Второй мировой войны жители Германии не пополняли настолько столь резко свой словарный запас новыми словами и выражениями, - рассказывает профессор лингвистики Свободного университета Берлина Анатоль Стефанович. – Из-за пандемии культурный сдвиг произошел очень быстро, буквально за несколько месяцев немецкая речь заметно изменилась.

В основном, немцы брали слово «корона» и добавляли к нему второе. Таким образом, получалось сложное слово, образованное соединением двух или нескольких основ при помощи соединительной гласной.

- Когда в мире происходит что-то новое, то мы подсознательно ищем для всего этого новые названия, - говорит лингвист, профессор Кристин Мёрс. - То, что не имеет своего имени, часто вызывает у людей страх и чувство незащищенности. А вот если мы можем говорить о вещах, давая им имена, то можем проще общаться друг с другом. Это важно, особенно во время любого кризиса.

За период пандемии профессора обнаружили 1200 новых слов и выражений в немецком языке, сообщает foxnews.

- Язык обладает большой силой, - продолжает профессор Мёрс. - Важно точно формулировать свои мысли и очень внимательно относиться к выбору слов. Они не только передают содержание, но еще и эмоции и чувства.

В ближайшее время сотрудники Института немецкого языка им. Лейбница занесут все неологизмы в академические словари.