Обрушение метромоста в Мексике 4 мая 2021: 15 человек погибли, 70 пострадали

При крушении путей метро в Мексике погибли 13 человек Фото: REUTERS

В Мехико рухнули пути метро вместе с поездом. Обрушение метромоста в Мексике 4 мая 2021 года произошло примерно в 22:00 по местному времени (около 6:00 по московскому).

По информации издания Universal, которое ссылается на аварийно-спасательные службы города, ЧП произошло на юго-востоке Мехико между станциями «Оливос» и «Тесонко». На место происшествия направилась мэр города Клаудиа Шейнбаум. Мексиканская Генеральная прокуратура сообщила, что на место также направили спасателей и медиков для помощи пострадавшим.

По предварительной информации, в результате обрушения метромоста погибли не менее 15 человек, около 70 человек пострадали, сообщает департамент по интегральному управлению рисками и гражданской защите. Пострадавших в настоящее время перевозят в больницы, госпитализированы уже 34 человека.

Район обрушения метромоста в Мексике оцеплен, все подъезды перекрыты Фото: REUTERS

Район обрушения метромоста оцеплен, все подъезды перекрыты, пропускают только автомобили экстренных служб.

Объявлено о более чем полутора десятках жертвах трагедии. Фото: REUTERS

На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно, что рухнула вниз центральная часть огромной конструкции, в результате чего два вагона поезда оказались под мостом. Причина аварии пока что не известна.

Глава мексиканского министерства иностранных дел Марсело Эбрард выразил соболезнования в связи с крушением метромоста и подчеркнул, что считает необходимым выяснить причины инцидента и найти ответственных.