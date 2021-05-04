Новая миллиардерша: Билл Гейтс объявил о разводе с женой после 27 лет брака

Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака. Фото: EAST NEWS

Один из богатейших людей мира, основатель компании Microsoft Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака. Об этом он сам сообщил в своем «твиттере».

- Мы много работали над нашими отношениями и долго размышляли, но все же приняли решение расторгнуть брак, - говорится в сообщении.

Заметим, что миллиардер в своем коротком тексте в соцсети не затронул вопрос, который, пожалуй, больше всего сейчас волнует обывателей. А именно: как разделят состояние Гейтса. А делить есть что. По данным журнала Forbes, личное состояние Билла Гейтса оценивается в 124 миллиарда долларов, что позволяет ему занять четвертую строчку в рейтинге главных мировых богатеев.

Пару лет назад, когда разводился лидер этой табели о рангах, основатель Amazon Джефф Безос, суд постановил отдать уже бывшей его супруги акций компании на 34 млрд долларов. Возможно, развод Гейтсов также пополнит список самых богатых женщин.

Джефф Безос развелся с супругой весной 2019 года, оставив ей круглую сумму. Фото: REUTERS

Впрочем, некоторые американские аналитики уже разглядели в решении Билла и Мелинды хитрый маневр по уходу от налогов. Дело в том, что, по введенным администрацией Джо Байдена правилам, повышаются налоги на самых состоятельных американцев. При этом семье нужно платить больше, чем одному человеку. Так что, возможно, Гейтсы разводятся исключительно формально. Тем более, пара уже заявила, что продолжит работать вместе в их общем благотворительном фонде.

- Но мы больше не верим, что сможем дальше развиваться вместе на следующем этапе наших жизней, - написал Билл Гейтс.

О разводе Билл Гейтс сообщил в личном блоге в Твиттере. Фото: EAST NEWS

Будущие супруги познакомились в 1987 году, когда Мелинда уже несколько лет трудилась в Microsoft рядовым менеджером в отделе продаж. Спустя 7 лет они поженились, у пары родились трое детей. В 2000-м они основали благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс, который стал самым большим частным фондом в Соединенных Штатах. Со временем Билл Гейтс оставил работу в собственной компании и сосредоточился именно на благотворительности, в частности, на борьбе с бедностью и голодом по всему миру.