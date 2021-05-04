Ужасные часы в стальной ловушке: В Мехико свыше 20 человек погибли, 70 ранены при крушении моста

В Мехико обрушился пролёт надземного метро. Фото: REUTERS

По статистике железная дорога — самый безопасный вид транспорта. Но вчерашние события в столице Мексики опровергают это утверждение.

3 мая в 22:30 по местному времени рядом со станцией «Оливос» на юго-востоке города произошла техногенная катастрофа. В некоторых СМИ появились заголовки «рухнул метромост», но в данном случае правильнее говорить об «эстакадном метро».

И вот в Мехико по неизвестной пока причине обрушился целый пролёт этого «надземного метро» — как раз в тот момент, когда по нему шёл поезд. Два вагона упали торцами прямо на двигавшиеся внизу автомобили, повиснув в неустойчивом равновесии. Любое прикосновение к ним могло вызвать дальнейший коллапс многотонных стальных конструкций — поэтому спасатели не смогли начать вызволение людей немедленно, пришлось расчищать подходы, прилаживать к висящим вагонам приставные лестницы и вообще действовать предельно осторожно.

По меньшей мере погибли два десятка человек. Фото: REUTERS

В ожидании спасения многим пострадавшим пришлось провести в ловушке немало времени. Возможно, именно поэтому жертв оказалось достаточно много: по меньшей мере 20 человек погибло, 65 доставлены в больницу с тяжёлыми травмами, а всего ранено свыше 70 человек.

Из-за обрушения эстакады два вагона упали прямо на двигавшиеся внизу автомобили. Фото: REUTERS

Сейчас все пострадавшие вызволены из завалов. Мексиканцы задаются вопросом — что же произошло?

65 человек были доставлены в больницу с тяжёлыми травмами. Фото: REUTERS

Одна из версий — конструктивные дефекты в ходе строительства виадука: из-за неправильного проектирования он мог со временем разрушиться из-за вибраций от проходящих поездов. В то же время эта линия — относительно новая, построена около десяти лет назад, когда мэром Мехико был нынешний министр иностранных дел — Марсело Эбрард. И он, и действующая глава столицы Клаудия Шейнбаум не скрывают политических амбиций на предстоящих президентских выборах. Но, похоже, нынешняя трагедия внесёт в их планы серьёзные коррективы.