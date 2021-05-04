Сборная России на чемпионате мира по хоккею будет играть в красной форме и под Чайковского

Хоккейная сборная России вновь сыграет в красной форме. На Олимпиаде в Пхенчхане форма "олимпийских спортсменов" стала в итоге "золотой". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За три недели до старта чемпионата мира по хоккею Международная федерация хоккея (ИИХФ) наконец-то определилась с гимном и формой, в которой будет выступать сборная России на чемпионате мира.

Еще перед майскими праздниками президента ИИХФ Рене Фазель сообщил, что по просьбе Федерации хоккея России, во время ЧМ в Риге будет звучать концерт Чайковского, хотя изначально планировался гимн Международной федерации хоккея.

А 2 мая появились и эскизы разрешенной формы. Судя по этим схематическим картинкам, наши хоккеисты будут играть в свитерах двух цветов – красных и белых с красными вставками. А на груди, вместо герба России будет изображена эмблема Олимпийского комитета России. Словом, нашу Красную машину никто не перепутает.

При этом и сама сборная в протоколах именуется как ROC – англоязычное сокращение названия Олимпийского комитета России (ОКР). И, судя по всему, также наша команда будет называться и на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Кстати, матчи сборной России на чемпионате мира в Риге будут транслировать Первый канал и «Матч ТВ». Напомним, что на групповом этапе наши хоккеисты сыграют с командами Чехии (21 мая), Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая ), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая ), Швеции (31 мая ) и Беларусии (1 июня).