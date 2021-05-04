«Пожар, спасайтесь!»: Людей в полыхающем отеле в Москве будила администратор, а не сигнализация

Автомобиль полиции у здания отеля "Вечный зов", в котором ночью случился пожар. Фото: Андрей АБРАМОВ

Около входа в гостиницу «Вечный зов премиум Кожуховская» валяется просроченный огнетушитель. Бесполезный баллон служит подпоркой входной двери. Большинство окон пятиэтажного дома распахнуты. Здесь в ночь на 4 мая случился серьезный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, вспыхнуло нежилое помещение на первом этаже, затем пламя перекинулось в коридор и захватило площадь в 100 квадратных метров. В момент возгорания в отеле находилось 305 человек.

Фото: Андрей АБРАМОВ

С обратной стороны здания 1952 года постройки картина еще более удручающая. Весь фасад дома пронизывают трещины, часть окон на первом этаже выбита. Сквозь разбитые стекла виднеются кованые стальные решетки — они защищали окно с внутренней стороны гостиницы. Даже непосвященному в нюансы пожарной безопасности уму ясно, что решение сомнительное с точки зрения возможности эвакуации.

— В советские годы это была общага Подшипникового завода. Вот, посмотрите, два одинаковых дома рядом стоят. Слева женское общежитие — там сейчас живут дворники-коммунальщики. А мужское переделали в гостиницу. Хотя долгое время здесь располагался банк. Потом рядом открыли ТРК, и банкиры съехали туда. А это здание выкупили бизнесмены. Сначала открыли тут хостел, и с тех пор вся округа была усыпана битым стеклом: бутылки прямо из окна кидали, — рассказал корреспонденту kp.ru житель дома 6-я Кожуховская, 27 Алексей Юрьев.

Местные рассказывают, что не далее как пару месяцев назад на вход повесили табличку «Отель». Было видно, что сделали ремонт. Хостел «облагородился». Ценник сразу подняли. В будни номер можно было снять за 1600 рублей, а в выходные цена доходила до 5000 рублей за номер экономкласса.

Несмотря на то что пожар потушили еще в 04:30, около полудня из окон валит дым. Корреспондент «Комсомолки» зашел в сгоревший отель и увидел, что с потолка на первом этаже безостановочно льется кипяток. Оказалось, что из окон шел не дым, а пар.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Навстречу выбежала управляющая отелем. В трубку мобильника она кричала: «Умоляю, помогите, у нас тут после пожара прорвало трубу с кипятком». Очевидно, она пыталась найти мастеров.

Со стороны главного входа к гостинице подъехало такси. Из машины вышли две девушки, одетые в пальто поверх мятых футболок:

— В Москву мы из Саратова приехали на праздники, бронировали отель за пару месяцев, вышло очень дешево. Его расположение в удаленном от туристического центра районе нас не смущало. Ночью мы проснулись от визгов в коридоре, после этого начал звонить телефон в номере. Спросонья взяли трубку и услышали голос, очевидно, администратора: «В отеле пожар, спасайтесь». У нас номер был на третьем этаже. Накинули первые попавшиеся вещи, побежали на лестницу. К тому моменту все уже было в дыму, ничего не видно, пройти было невозможно. Кто-то закричал, что с противоположной стороны здания есть другая пожарная лестница, все кинулись туда, — рассказала туристка, которая представилась Марией.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сейчас Марию и других постояльцев сгоревшей гостиницы разместили в другом отеле, который принадлежит владельцам «Вечного зова».

На втором этаже остановилась тургруппа детей. Ребят эвакуировали, но двое надышались угарным газом. Всего, по последним данным, пострадали 18 человек. Два человека погибли.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сейчас следователи выясняют, сработала ли пожарная сигнализация. Жильцы отеля, с которыми удалось побеседовать корреспонденту kp.ru, не помнят тревожных звуков. Хотя пожарные расчеты прибыли на место оперативно. О пожаре им сообщили в первые же минуты.

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