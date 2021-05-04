«Дима раскрепостился и стал лучше одеваться!»: Андрей Малахов впервые оценил работу Борисова ведущим «Пусть говорят»

Андрей Малахов и Дмитрий Борисов раньше дружили, а теперь ведут конкурирующие ток-шоу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Андрей Малахов на ТВ работает почти тридцать лет, а в жанре ток-шоу – двадцать. Он вел «Пусть говорят» на Первом канале с 2001-го по 2017-й год. После перехода Малахова на канал «Россия», где он четвертый год ведущий и сопродюсер ток-шоу «Прямой эфир» - в студии «Пусть говорят» работает Дмитрий Борисов. Малахов и Борисов дружили, даже ходили в гости друг к другу, но после августа 2017-го года, когда оба поменяли работу — тут же перестали общаться. Впервые Андрей Малахов прокомментировал этот дружеский разрыв и оценил работу коллеги.

Малахов дал большое интервью «Комсомольской правде», где не обошли вниманием и его прежнюю дружбу с коллегой. Малахов положительно оценил приобретенный Борисовым опыт и на вопрос «стал ли Дмитрий увереннее в роли ведущего «Пусть говорят» ответил kp.ru так: «Да, он и раскрепостился, и стал лучше одеваться. Но мне все равно кажется, что темы, которые Дима обсуждает, ему немножко чужды, потому что он комфортно себя чувствовал только в новостях, так как Дмитрий очень сильный информационщик. Но он как солдат: ему сказали делать - и вот он делает».

Если раньше Борисова можно было встретить и в кинотеатре с Андреем Малаховым и его супругой Натальей Шкулевой, и на их семейных праздниках, то теперь – среди гостей семьи Дмитрия нет. Недавно Малахов организовывал путешествия известных друзей к себе на родину в Апатиты – праздновали Масленицу, ведущий показывал родной край, где он открыл центр современного искусства «Сияние». Но и среди этой огромной компании Борисова тоже не было.

Малахов ответил на вопрос kp.ru: «А поздравлял ли его Дмитрий Борисов с днем рождения в этом году?» Андрей ответил так: «В соцсетях? По-моему, да. И я его поздравил. Как старший по возрасту и как человек, который давно в этой профессии, я могу написать ему какой-нибудь подкол в инстаграме. Но я же понимаю, что он подневольный человек и даже если ему хочется что-то ответить или перезвонить мне, то он этого не сделает. Зачем ему ссориться со своим руководством».

Стоит отметить, что телеведущие теперь конкуренты. Посмотрим рейтинги ток-шоу, которые они ведут. Возьмем только самую последнюю неделю (из доступных по России) рейтингов исследовательской компании Mediascope. Смотрим «100 наиболее популярных программ среди россиян», 19 – 25 апреля (Россия, возраст 4+). У «Пусть говорят» за 19 апреля доля смотрения 13,3%. «Прямой эфир» за 20 апреля смотрели 14,6% телезрителей, включивших в это время телевизор – это, так называемая, доля телесмотрения. «Прямой эфир» 20 апреля вышел с темой: «Юмориста Александра Морозова обвиняют в изнасиловании». «Пусть говорят» от 19 апреля – «Родные Валентины Легкоступовой разоблачают ее вдовца». Темы ток-шоу и Малахова, и Борисова часто получают широкий резонанс и высокие рейтинги.

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