«Лучше уволюсь, чем вернусь на работу в офис». Удаленка произвела тихую революцию на рынке труда

Опрос показал, как россияне оценили плюсы удаленной работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чуть больше года прошло с тех пор, как россияне (да и жители всего мира) попробовали режим удаленной работы. Попробовали и распробовали. У многих уже сложилось ощущение, что возврат к прежнему - спешным утренним сборам, ежедневной дороги до конторы и обратно, работе от звонка до звонка - уже невозможен.

Вот показательные результаты опроса, который провел «Райффайзенбанк» среди 1000 перешедших на дистанционный режим работы жителей нашей страны. Лишь 4% (1 из 25!) заявил, что будь у него возможность выбора ходил бы каждый день на работу. И в 15 раз больше (60% опрошенных) число тех, кто хотел бы работать удаленно так часто, как только возможно. Оставшаяся треть респондентов считает наиболее удобным гибридный график: например, два дня в офисе и три дня дома.

Результаты опроса заставили насторожиться проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова.

- Активно ратуют за удаленку, как правило, люди, у которых нет полноценной и стабильной занятости с хорошим заработком. Для них работа из дома - это возможность где-то подработать, а иногда и переработать, - говорит Сафонов. - Не секрет, что, по сути, на удаленке россияне стали трудиться больше, потому что стерлась граница между личным и рабочим временем. Да, сократились затраты времени на поездки до офиса, но это и не было в полном смысле слова рабочим временем. Люди его тратили, например, на то, чтобы почитать. Одним словом, условия труда на дистанционной занятости у большинства населения не улучшились.

Впрочем, полюбили удаленку не только российские «офисные клерки», но и, например, американские программисты, которых грех жаловаться на низкие зарплаты и плохие условия труда. Как передает издание The Business Insider, некоторые высококвалифицированные сотрудники корпорации Google заявили, что, скорее, уволятся, чем снова вернутся в офисы (Google первым из американских технологических гигантов объявил о прекращении режима удаленки с сентября 2021 года).

Но равняться на них не стоит, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

- Программист и айтишники это, во-первых, люди с высокими средними зарплатами, во-вторых, очень востребованные прямо сейчас, они никогда не останутся без работы и, в- третьих, идеально приспособленные именно для удаленной работы, - заметил Щербаков в эфире Радио «Комсомольская правда». - Поэтому они чувствуют себя как рыбы в воде и могут требовать от работодателя сохранить для них удобный удаленный график работы. Представителям других профессий добиться этого будет сложнее.