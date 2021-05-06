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Общество6 мая 2021 10:00

В день Победы мечты сбываются

Истории о том, как военнослужащие и офицеры запаса становились миллионерами
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Фото предоставлено "Столото"

Фото предоставлено "Столото"

9 Мая — один из главных праздников в России. День Победы отмечают и участники государственных лотерей. Одни только ждут своей победы, другие — наслаждаются ее плодами. Редакция «Комсомольской правды» нашла истории лотерейных миллионеров, чья жизнь связана с военной службой. Герои материала уже стали обладателями крупных выигрышей и рассказали, на что их потратили.

Офицер из Наро-Фоминска на выигрыш устроил незабываемый сюрприз детям

Николай Вологжанин из подмосковного Наро-Фоминска — офицер в отставке. Выйдя на пенсию, он с супругой Любовью стал активно участвовать в лотереях ради развлечения. В 2019 году удача оказалась на их стороне.

Все начиналось обыденно: в очередной раз глава семьи отправился за продуктами, по пути он увидел почтовое отделение. Несмотря на то, что денег было под расчет, он не поскупился и приобрел несколько билетов «Русского лото». Щедрость мужчины окупилась сполна. По итогам розыгрыша Вологжанины выиграли 1 млн руб.

— Мужу по жизни везет. И в этот раз удача не обошла его стороной. У нас на двоих была одна мечта — помочь своим детям. Благодаря счастливому билету мы осуществили задуманное: разделили выигрыш между сыновьями и дочерью, — говорит Любовь Павловна.

До получения заветного миллиона супруги не рассказывали о своей победе. Пара решила устроить сюрприз и за праздничным столом вручить детям денежные подарки.

— Мне позвонила мама и пригласила в гости. Было очень любопытно, что они задумали, — вспоминает сын победителей Андрей.

Когда они с семьей приехали в родительский дом, стол уже был накрыт. В доме царила праздничная атмосфера. В ходе застолья Николай Матвеевич и Любовь Павловна вручили детям конверты с надписью: «Разделите с нами нашу радость». Так домочадцы узнали о заветном билете на миллион.

После выигрыша изменилась жизнь Вологжаниных: Андрей поверил в удачу и начал участвовать в лотереях, а победителей пригласили на запись программы «У нас выигрывают!». В ходе съемок супруги испытали новые ощущения. Они побывали в студии, в которой проводится розыгрыш их любимой телелотереи.

— У нас все впереди, мы еще раз выиграем. Главное, проявлять побольше доброты к людям, и все получится, — с улыбкой и оптимизмом советует Николай Матвеевич.

Ветеран боевых действие на выигрыш в лотерею купил жене иномарку

Фото предоставлено "Столото"

Александр Анатольевич Шаманаев из Свердловской области — военный пенсионер. Он служил в десантных войсках и является ветераном боевых действий. Будучи трудолюбивым человеком, продолжил работу в охранном предприятии. Мужчина считает себя счастливчиком и говорит, что его жизнь полна радостей: любимая семья и работа, награды за отвагу, дом, где всегда ждут. В 2019 году у мужчины случился еще один знаменательный случай. В 1264-м тираже «Русского лото» он выиграл 1 млн руб.

Получив призовые деньги, заботливый муж исполнил давнюю мечту супруги — купил ей автомобиль.

— Я обещал порадовать жену и исполнил свое слово. Выбрали компактный седан. Права были, а автотранспорта нет. Благодаря счастливому лотерейному билету теперь есть и то, и другое,с улыбкой делится миллионер.

На новенькой машине Светлана Сергеевна Шаманаева выезжает за покупками и возит внучку на прогулки.

На остаток средств глава семьи закупил строительные материалы, чтобы обновить кровлю своего дома.

—Самое главное в доме— крыша. Поэтому я своими руками ее отремонтирую. Выигрыш пойдет на это важное дело,рассказывает участник.

Счастливый билет сделал жизнь Шаманаевых комфортнее. Теперь Светлана Сергеевна катается на машине мечты, а Александр Анатольевич достраивает семейное гнездышко. Он с радостью делится своей историей выигрыша и дает всем участникам лотерей полезные советы.

— Надо верить в чудеса и участвовать в лотереях. Главное, не сидеть сложа руки, действовать,говорит победитель.

Композитор военных песен на выигрыш в лотерею купил квартиру

Фото предоставлено "Столото"

Александр Сокуров* из Тюменской области является композитором военных песен и руководит ансамблем «Эпизод». Его отец Владимир Григорьевич — пенсионер. Они оба участвуют в лотереях, но везучим оказался Сокуров-старший, ведь именно он в 2019 году выбрал в киоске «Столото» заветный билет на 318-й тираж «Жилищной лотереи». В ходе розыгрыша они стали обладателями квартиры стоимостью 3,5 млн руб.

— Отец внес большую лепту в нашу победу. Он верил, что выиграет, и это произошло, — делится Александр.

Благодаря счастливому билету сбылась мечта Сокуровых — новая квартира в Тюмени. Владимир Григорьевич поделился, что после выигрыша у него началась вторая молодость. Победу в лотерее считает лучшим подарком судьбы.

—Я удачливый и крутой. Теперь у меня есть квартира. Может, теперь еще и женюсь,подмигивает мужчина.

После выигрыша победители чувствуют себя увереннее. Считают собственное жилье лучшей инвестицией в будущее.

— Мы с папой воспрянули духом. Надежды реализовались и появилась вера в хорошее будущее. Благодаря хобби отца наша жизнь изменилась, — говорит Александр.

Александр переехал в Тюменскую область из Киргизии. Обосновавшись в новом городе, он перевез сюда семью и родителей. Долгое время он был сотрудником ГАИ, а потом мужчину пригласили на работу в администрацию Нефтеюганского района в комитет по транспорту. Он занимался координацией дорожных управлений. Серьезные должности победитель совмещал с творчеством, а потом стал руководителем военного ансамбля.

— Ребята подтянутые, симпатичные. После боевых действий в Афганистане решили организовать музыкальную группу и пригласили меня стать их руководителем. Мы исполняем военную патриотику,делится победитель.

Большинство песен, которые исполняет коллектив Александра, основаны на реальных событиях. Мужчина хочет посвятить одну из композиций государственным лотереям.

—В наших песнях есть и грусть, и ностальгия. Но жизнь продолжается, и мы радуемся каждому мгновению. С того момента, как случился выигрыш в лотерею, мы с отцом испытываем счастливые эмоции. Их словами не передать, может, в будущем сочиню об этом четверостишья, — с позитивом рассказывает Александр.

В России все лотереи государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. «Столото», входящее в холдинг S8 Capital российского бизнесмена Армена Меружановича Саркисяна, является брендом крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, которые проводятся в целях финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет Российской Федерации составляет почти 15 млрд руб. Общие отчисления и сборы в бюджеты разных уровней Российской Федерации от лотерейной деятельности за период с начала распространения государственных лотерей с использованием бренда «Столото» превысили 29 млрд руб. Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи более 1 млн руб., превысило 6000. В среднем каждую неделю появляются около 20 новых миллионеров.

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