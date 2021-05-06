В день Победы мечты сбываются

Фото предоставлено "Столото"

9 Мая — один из главных праздников в России. День Победы отмечают и участники государственных лотерей. Одни только ждут своей победы, другие — наслаждаются ее плодами. Редакция «Комсомольской правды» нашла истории лотерейных миллионеров, чья жизнь связана с военной службой. Герои материала уже стали обладателями крупных выигрышей и рассказали, на что их потратили.

Офицер из Наро-Фоминска на выигрыш устроил незабываемый сюрприз детям

Николай Вологжанин из подмосковного Наро-Фоминска — офицер в отставке. Выйдя на пенсию, он с супругой Любовью стал активно участвовать в лотереях ради развлечения. В 2019 году удача оказалась на их стороне.

Все начиналось обыденно: в очередной раз глава семьи отправился за продуктами, по пути он увидел почтовое отделение. Несмотря на то, что денег было под расчет, он не поскупился и приобрел несколько билетов «Русского лото». Щедрость мужчины окупилась сполна. По итогам розыгрыша Вологжанины выиграли 1 млн руб.

— Мужу по жизни везет. И в этот раз удача не обошла его стороной. У нас на двоих была одна мечта — помочь своим детям. Благодаря счастливому билету мы осуществили задуманное: разделили выигрыш между сыновьями и дочерью, — говорит Любовь Павловна.

До получения заветного миллиона супруги не рассказывали о своей победе. Пара решила устроить сюрприз и за праздничным столом вручить детям денежные подарки.

— Мне позвонила мама и пригласила в гости. Было очень любопытно, что они задумали, — вспоминает сын победителей Андрей.

Когда они с семьей приехали в родительский дом, стол уже был накрыт. В доме царила праздничная атмосфера. В ходе застолья Николай Матвеевич и Любовь Павловна вручили детям конверты с надписью: «Разделите с нами нашу радость». Так домочадцы узнали о заветном билете на миллион.

После выигрыша изменилась жизнь Вологжаниных: Андрей поверил в удачу и начал участвовать в лотереях, а победителей пригласили на запись программы «У нас выигрывают!». В ходе съемок супруги испытали новые ощущения. Они побывали в студии, в которой проводится розыгрыш их любимой телелотереи.

— У нас все впереди, мы еще раз выиграем. Главное, проявлять побольше доброты к людям, и все получится, — с улыбкой и оптимизмом советует Николай Матвеевич.

Ветеран боевых действие на выигрыш в лотерею купил жене иномарку

Фото предоставлено "Столото"

Александр Анатольевич Шаманаев из Свердловской области — военный пенсионер. Он служил в десантных войсках и является ветераном боевых действий. Будучи трудолюбивым человеком, продолжил работу в охранном предприятии. Мужчина считает себя счастливчиком и говорит, что его жизнь полна радостей: любимая семья и работа, награды за отвагу, дом, где всегда ждут. В 2019 году у мужчины случился еще один знаменательный случай. В 1264-м тираже «Русского лото» он выиграл 1 млн руб.

Получив призовые деньги, заботливый муж исполнил давнюю мечту супруги — купил ей автомобиль.

— Я обещал порадовать жену и исполнил свое слово. Выбрали компактный седан. Права были, а автотранспорта нет. Благодаря счастливому лотерейному билету теперь есть и то, и другое, — с улыбкой делится миллионер.

На новенькой машине Светлана Сергеевна Шаманаева выезжает за покупками и возит внучку на прогулки.

На остаток средств глава семьи закупил строительные материалы, чтобы обновить кровлю своего дома.

—Самое главное в доме— крыша. Поэтому я своими руками ее отремонтирую. Выигрыш пойдет на это важное дело, — рассказывает участник.

Счастливый билет сделал жизнь Шаманаевых комфортнее. Теперь Светлана Сергеевна катается на машине мечты, а Александр Анатольевич достраивает семейное гнездышко. Он с радостью делится своей историей выигрыша и дает всем участникам лотерей полезные советы.

— Надо верить в чудеса и участвовать в лотереях. Главное, не сидеть сложа руки, действовать, — говорит победитель.

Композитор военных песен на выигрыш в лотерею купил квартиру

Фото предоставлено "Столото"

Александр Сокуров* из Тюменской области является композитором военных песен и руководит ансамблем «Эпизод». Его отец Владимир Григорьевич — пенсионер. Они оба участвуют в лотереях, но везучим оказался Сокуров-старший, ведь именно он в 2019 году выбрал в киоске «Столото» заветный билет на 318-й тираж «Жилищной лотереи». В ходе розыгрыша они стали обладателями квартиры стоимостью 3,5 млн руб.

— Отец внес большую лепту в нашу победу. Он верил, что выиграет, и это произошло, — делится Александр.

Благодаря счастливому билету сбылась мечта Сокуровых — новая квартира в Тюмени. Владимир Григорьевич поделился, что после выигрыша у него началась вторая молодость. Победу в лотерее считает лучшим подарком судьбы.

—Я удачливый и крутой. Теперь у меня есть квартира. Может, теперь еще и женюсь, — подмигивает мужчина.

После выигрыша победители чувствуют себя увереннее. Считают собственное жилье лучшей инвестицией в будущее.

— Мы с папой воспрянули духом. Надежды реализовались и появилась вера в хорошее будущее. Благодаря хобби отца наша жизнь изменилась, — говорит Александр.

Александр переехал в Тюменскую область из Киргизии. Обосновавшись в новом городе, он перевез сюда семью и родителей. Долгое время он был сотрудником ГАИ, а потом мужчину пригласили на работу в администрацию Нефтеюганского района в комитет по транспорту. Он занимался координацией дорожных управлений. Серьезные должности победитель совмещал с творчеством, а потом стал руководителем военного ансамбля.

— Ребята подтянутые, симпатичные. После боевых действий в Афганистане решили организовать музыкальную группу и пригласили меня стать их руководителем. Мы исполняем военную патриотику, — делится победитель.

Большинство песен, которые исполняет коллектив Александра, основаны на реальных событиях. Мужчина хочет посвятить одну из композиций государственным лотереям.

—В наших песнях есть и грусть, и ностальгия. Но жизнь продолжается, и мы радуемся каждому мгновению. С того момента, как случился выигрыш в лотерею, мы с отцом испытываем счастливые эмоции. Их словами не передать, может, в будущем сочиню об этом четверостишья, — с позитивом рассказывает Александр.

В России все лотереи государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. «Столото», входящее в холдинг S8 Capital российского бизнесмена Армена Меружановича Саркисяна, является брендом крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, которые проводятся в целях финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет Российской Федерации составляет почти 15 млрд руб. Общие отчисления и сборы в бюджеты разных уровней Российской Федерации от лотерейной деятельности за период с начала распространения государственных лотерей с использованием бренда «Столото» превысили 29 млрд руб. Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи более 1 млн руб., превысило 6000. В среднем каждую неделю появляются около 20 новых миллионеров.