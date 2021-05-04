Наследие Михаила Багдасарова: ушел из жизни знаменитый дрессировщик, основавший династию

Дрессировщик Михаил Багдасаров у циркового манежа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как известно, цирк - ремесло семейное, здесь секреты мастерства передаются из поколения в поколение. Багдасарову в этом смысле не повезло - страстная любовь Михаила к цирку не была следствием того, что на манеже блистал кто-то из его родителей. Отец будущего укротителя работал проводником, ездил по маршруту Баку-Москва, своей профессией гордился и категорически не принимал интересы сына.

Юный Михаил старался проводить в цирке все свободное время, брался за любую работу, лишь бы быть поближе к животным, которых очень любил - за все это ему крепко доставалось от отца, считавшего, что сын его позорит. Конечно, в такой ситуации пробиваться к вершинам циркового искусства было вдвойне непросто, но Багдасаров справился - в какой-то момент его заметила великая дрессировщица Маргарита Назарова, под руководством которой он начал постигать азы профессии. Многому, по его словам, он научился и у других знаменитых мастеров - Юрия Дурова, Вальтера Запашного, и с 1973 года уже выступал с сольными номерами.

Багдасаров работал с разными животными, но наибольшего успеха добился с наиболее опасными хищниками - тиграми, львами, ягуарами... Утвердил Михаила в качестве большого артиста программа "Давид Сасунский", в которой он работал со своими питомцами под музыку из балета Арама Хачатуряна «Спартак». Пора было подумать и о создании династии дрессировщиков, поэтому в начале 90-х Михаилу Ашотовичу уже ассистировала на манеже его дочь Карина (ей тогда было всего 16), позже примеру старшей сестры последовал Артур Багдасаров, начавший работать с отцом в еще более юном возрасте - мальчику было всего 15.

Михаил Багдасаров с дочерью Кариной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

23 мая прошлого года поклонники цирка отмечали 75-летие Михаила Багдасарова. Артист был полон сил, в шутку называл себя работающим пенсионером. Незадолго до своего 76-летия у Михаила Ашотовича резко поднялась температура, он слег с бронхитом. Позже его госпитализировали в больницу в Коммунарке. Врачи боролись за жизнь знаменитого пациента, но спасти его не удалось. По неподтвержденным пока данным, причиной смерти стал коронавирус.

Михаил Ашотович часто говорил, что для того, чтобы чего-то добиться, надо уметь мечтать. В одном из интервью он признавался: "Вот я шел по улице много лет назад и говорил себе: "Я буду народным артистом Российской Федерации!" И я им стал!". Но гораздо важнее званий то наследие, которое Багдасаров оставил после себя. Блестящие номера, талантливые дети, известная всему миру фамилия, вставшая в один ряд с именами величайших дрессировщиков планеты - все это никакими титулами и наградами не измерить.