Энергию фронту давали женские руки

Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника входит в число наиболее популярных мест Ленинск-Кузнецкого. Фото предоставлено Музеем шахтерской славы Кольчугинского рудника.

Уже в первые дни войны ситуация в угольной промышленности Кузбасса стала быстро меняться. Шахтеры-мужчины уходили на фронт, мобилизованные и добровольцы. Из-за нехватки людей добыча угля стала падать, и в таком положении оказались все шахты города и области. Уже в первые месяцы войны в ряды Красной армии из шахт Кузбасса было мобилизовано 11856 шахтеров. Отвечая на нехватку рабочих рук, города и рабочие поселки охватило патриотическое движение под лозунгом: «Жена становится на место мужа, сын – на место отца, брат – на место старшего брата». И шахтерские матери, жены, сестры стали спускаться в шахты, заменив ушедших на фронт горняков – мужчин.

В Великую Отечественную советские шахты держались на женских плечах. Фото предоставлено Музеем шахтерской славы Кольчугинского рудника.

Женщины города Ленинска–Кузнецкого пришли на шахты Кольчугинского рудника в качестве машинистов электровозов, мотористок, коногонов, лесодоставщиков, забойщиков, навалоотбойщиков и ряда других горных специалистов. До конца 1941 года на шахты рудника было направлено около 1200 женщин взамен горняков, ушедших на фронт. К середине 1942 года на шахтах рудника работало более 4000 женщин, осваивая шахтерские, совершенно неженские профессии.

В октябре 1941 года партком шахты имени Кирова принял решение: «Так как много мужчин взяла война, создать на шахте женский участок, который будет работать на лаве № 29. Укомплектовать участок опытным надзором, провести инструктаж женщин на рабочих местах. Крепильщиками должны быть мужчины. Лаву №29 взять под особое наблюдение коммунистов». Через два месяца после его создания женский участок стал перевыполнять план. В бригаде забойщиц во главе с Марией Семеновой работали женщины из села и эвакуированные. Среди них была ленинградка Дуся Федулова, которая так комментировала перемены в судьбе: «Я родилась и выросла в семье рабочего за Нарвской заставой. До войны работала чертежницей. Приехав в Ленинск, стала работать на шахте имени Кирова. Освоила профессию мотористки. И вот теперь я – забойщица».

Женщины в шахте работали наравне в мужчинами. Фото предоставлено Музеем шахтерской славы Кольчугинского рудника.

В 1943 году на шахте имени Кирова была организована комсомольско-молодежная бригада навалоотбойщиков, которую возглавил К. Чекмачев. В состав бригады вошли три девушки: Фрида Найман, Клара Великсар и Мария Калашникова. Обязанности в бригаде распределялись так: мужчины бурили, отпаливали уголь, девушки грузили его в вагонетки, не выпуская из рук лопаты. К. Чекмачев вспоминал: «Тяжело им было. В камере постоянно сырость, у наших лошадей, что уголь отвозили, шерсть облазила. А девчата не болели, хотя обувка ненадежная – чуни резиновые ремешками к ногам прихваченные». В начале 1944 года бригаде было вручено знамя ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном соревновании по итогам четвертого квартала 1943 года.

В годы Великой Отечественной войны руководителями угольных предприятий, наряду с мужчинами, работали и женщины.

Фото предоставлено Музеем шахтерской славы Кольчугинского рудника.

В «Книге памяти шахтеров Кузбасса» говорится следующее: «Макарова Елизавета Григорьевна (1909 – 1943). Дочь шахтера из Анжеро–Судженска. После окончания Московского горного института в 1935 году была направлена на шахту имени С.М. Кирова. Сначала работала десятником на участке вентиляции, с 1938 года - начальником проходческого участка № 9 шахты им. Кирова. На этой должности награждена орденом Трудового Красного Знамени. Некоторое время исполняла обязанности начальника шахты имени Ярославского».

Елизавете Макаровой было тридцать два года, когда ее назначили в мае 1941 года начальником шахты «Полысаевская» треста «Ленинскуголь». Под её руководством среднесуточная добыча на предприятии достигла 620 тонн при проектной в 500.

Областная новосибирская газета "Советская Сибирь" в те дни писала так. "На шахте "Полысаевская" не слышно ни крика, ни шума. А работа здесь идет, да еще какая! Из бункеров эстакады в пасти хопперов непрерывным потоком идет уголь, так нужный стране. Заведует этой шахтой молодая женщина инженер Е.Г. Макарова, дочь анжерского горняка, деловито принимает она важные решения. Места ушедших на фронт и здесь заняли женщины. Анна Смердина работает в забое, перевыполняет норму. Коногонами стали тт. Калганова, Пичеркина, взрывником - тов. Рачева. А за ними пошли другие. И всюду умели они за себя постоять".

План 1941 года был выполнен 23 сентября.

Жители Кузбасса помнят о подвиге своих дедушек и бабушек. Фото предоставлено Музеем шахтерской славы Кольчугинского рудника.

Во главе шахтёрского коллектива «Полысаевской» Макарова пробыла недолго – в июне 1942 года её переводят на работу в горком партии. Несколько позже у Макаровой было диагностировано онкологическое заболевание. 10 августа 1943 года она умирает. В некрологе отмечалось, что «Елизавета Григорьевна останется в памяти образцом хозяйственника и партийного руководителя, отдавшего все свои силы на благо нашего народа».

Несмотря на все трудности, с которыми пришлось горнякам рудника и его руководству столкнуться в тяжёлые годы Отечественной войны, шахтёрский коллектив в целом справился с поставленными перед ним задачами по производству угольной продукции.

За военные годы (1941–1945) шахтами рудника добыто 19 млн. 335 тыс. 600 тонн угля. Это составило 15,2 процента от всего объёма добычи угля, добытого за эти годы всем Кузбассом, определившегося в размере 127 млн. 144 тыс.т. Каждая шестая тонна угля из Кузбасса в эти годы выдавалась из недр Кольчугинского рудника. А в наиболее трудные для всего Советского Союза с угольным топливом военные годы (1942–1943), когда в стране было добыто всего 168 млн. 677 тыс. т угля, долевое участие было весьма ощутимым (11,5 %) и для всего государства в целом.

Фото предоставлено Музеем шахтерской славы Кольчугинского рудника.

Сегодня Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника является корпоративным музеем компании «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко). Он уже давно и заслуженно входит в число наиболее популярных мест в городе Ленинск-Кузнецкий. Здесь собран богатый материал о почти полуторавековой истории развития угледобычи на территории Кольчугинского рудника. Музей уже посетили делегации более чем 40 стран мира, в том числе из США, Германии, Южной Кореи, Голландии, Великобритании, Польши, Чехии, Австралии, Мексики, ЮАР, Китая.

В музее установлено несколько дисплеев, позволяющих при желании найти подробную информацию о трудовых коллективах всех предприятий, входящих в состав АО «СУЭК-Кузбасс», основные исторические вехи их развития, какие виды горношахтного оборудования использовались, какие производственные рекорды устанавливались. Есть биографии известных бригадиров, шахтерских династий. Отдельный раздел посвящён реализуемым на предприятиях и в целом в компании социальным программам.

- Мы постарались насытить наш музей всеми возможными формами и видами современных ресурсов, - говорит заведующая музеем Елена Чикурова. – Для посетителей, особенно молодежи, школьников, важное значение имеет использование компьютерных технологий, аудио-видео-средств. Они позволяют усилить смысловое и эмоциональное звучание всей экспозиции.

Что такое работать в шахте можно понять уже в музее. Фото предоставлено Музеем шахтерской славы Кольчугинского рудника.

Здесь же, в корпоративном музее, в канун 9 мая была открыта экспозиция, посвященная боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии. Ее еще по праву называют «шахтерской», потому что люди именно этой профессии составили ее основу при формировании осенью 1941 года. В музее собраны многочисленные фотографии, документы, оружие, артефакты с мест боев и другие реликвии, воссоздающие атмосферу того сурового времени. Также в рамках экспозиции создан по-своему уникальный документальный фильм, показывающий события той войны на трехмерном экране.

В рамках большого музейного проекта в честь юбилея Великой Победы издана книга-фотоальбом «Моя Победа, моя Судьба». Через призму судьбы «шахтерской» дивизии в ней повествуется о трагических и героических событиях военных лет. А с нынешним временем связывают воспоминания-размышления ветеранов и сотрудников компании «СУЭК-Кузбасс» о своих родственниках из «поколения победителей». На Всероссийском конкурсе «Корпоративный музей» эта книга признана победителем в номинации «Лучший издательский проект музея».