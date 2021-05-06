Самый долгий роман в жизни Джорджа Клуни был с вьетнамской вислобрюхой свиньей

Только когда Джорджу Клуни было 33 года, он добился известности. Фото: Shutterstock

Сегодня, когда Джордж Клуни считается одним из самых известных актеров и одним из самых обаятельных мужчин в мире, трудно представить, что он пробивался в профессию с большим трудом. Но дорога к славе заняла у него больше десяти лет. Только когда ему было 33 года, он добился известности, снявшись в сериале «Скорая помощь» - сейчас несколько подзабытом, а в 90-е - чуть ли не самом популярном в мире.

КАК БРЭД ПИТТ УКРАЛ У НЕГО ЗВЕЗДНУЮ РОЛЬ

Джордж родился в Кентукки 6 мая 1961 года. Его мать слыла первой красавицей штата - недаром когда-то победила в местном конкурсе красоты. Она вела ток-шоу на кабельном телевидении. Отец тоже был теле- и радиоведущим, но долго не мог найти постоянную работу: семья переезжала из города в город, где Ник Клуни вел презентации, разнообразные шоу и выступал на крошечных местных станциях.

«Мои родители были очень строгими» - вспоминал Клуни в одном старом интервью. - «По политическим убеждениям отец был либеральным демократом, но в отношениях с детьми он не либеральничал. С мамой было полегче, но оба были сторонниками самой строгой дисциплины. При этом они были абсолютно уверены в собственных способностях и способностях детей. Они внушили нам ощущение, что если ты подойдешь к делу правильно, всегда преуспеешь».

Но тут же Клуни добавлял: «Наверное, мой величайший талант - осознавать собственные границы». По этой причине грохнулась его карьера в бейсболе: он был звездой школьной команды и попытался устроиться в команду Cincinnati Reds, но это обернулось неудачей. «В школе я был лучшим, а в профессиональной команде все оказались лучше меня, я и близко не был так хорош, как эти парни. Я понял, что никогда не стану таким, как они, и с легкой душой ушел - потому что хотя бы попытался. Главный провал, по-моему - это когда ты даже не пытаешься».

По легенде, Клуни прочитал сценарий первого эпизода раньше всех остальных претендентов на роль доктора Дага Росса. Фото: кадр из фильма.

Он пытался окончить то один, то другой университет по специальности «тележурналистика» - неудачно. Чтобы заработать на жизнь, продавал женскую обувь и мужские костюмы, рисовал шаржи в супермаркетах, собирал на плантациях урожай табака… «Потом кто-то сказал: ты должен попробовать себя в актерстве», и я оказался на съемочной площадке». Но и там будущий секс-символ терпел провал за провалом: играл в пилотных эпизодах сериалов, которые так потом и не выходили в эфир, в дешевых комедийных ужастиках типа «Возвращение помидоров-убийц». Одно из самых болезненных его воспоминаний - пробы на небольшую роль красавца-негодяя Джея Ди в «Тельму и Луизу» Ридли Скотта. Под конец прослушиваний осталось два кандидата: никому не известные молодые актеры Джордж Клуни и Брэд Питт. И выбрали Питта, который после этого фильма быстро стал звездой. А Клуни потом от расстройства несколько лет никак не мог посмотреть «Тельму и Луизу» (правда, когда все-таки набрался сил и посмотрел, признал, что Скотт поступил правильно, взяв Питта на роль).

Но вот, наконец, приехала «Скорая помощь». По легенде, Клуни прочитал сценарий первого эпизода раньше всех остальных претендентов на роль доктора Дага Росса (потому что дружил с ассистентом по подбору актеров), тщательно подготовился, и, придя на пробы, с ходу сказал конкурентам: «Вам тут делать нечего, роль уже моя!» «Скорая помощь» была солидным проектом, но мало кто думал, что она станет самым популярным сериалом в стране. А Даг Росс будет любимцем всей Америки, да и всего мира.

Джордж Клуни в фильме "От заката до рассвета" Фото: кадр из фильма.

Причем, в отличие от менее ярких Энтони Эдвардса и Ноа Уайла, красавца Клуни наконец-то заметили в Голливуде - и вскоре большие фильмы пошли один за другим. «От заката до рассвета», «Один прекрасный день», «Миротворец», «Бэтмен и Робин» (тот, конечно, оказался худшим из фильмов о Бэтмене, но персонально к Клуни в образе Человека-Летучей мыши ни у кого особых претензий не было). В конце 90-х Клуни повезло еще раз: он нашел «своих» режиссеров, с которыми потом будет постоянно работать. Во-первых, это Стивен Содерберг (самая известная их совместная работа - трилогия о друзьях Оушена), во-вторых, братья Коэны, снявшие Клуни в «О, где же ты, брат?», «Невыносимой жестокости», «Да здравствует Цезарь».

Ну, а в 2000-е он начал снимать кино сам - и уже за второй свой полнометражный фильм, «Доброй ночи и удачи», получил номинацию на «Оскара» в категории «Лучший режиссер». (Тогда, в 2006-м, он проиграл Энгу Ли, снявшему «Горбатую гору» - зато на той же церемонии получил актерский «Оскар» за роль второго плана в «Сириане». Потом ему еще выписали продюсерский «Оскар» за «Операцию «Арго», названную лучшим фильмом 2012 года. А просто номинаций на высшую кинопремию планеты с тех пор набралось множество).

Фильм "Одиннадцать друзей Оушена". Фото: кадр из фильма

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ЗА $750 000

В общем, с карьерой и славой Джордж Клуни после 1994 года проблем не знал. Славы оказалось даже слишком много. Клуни известен как один из самых яростных в Голливуде борцов с папарацци: «Мне по фигу, если человек делает снимки на улице, но мне очень не нравится, когда он лезет ко мне во двор и наставляет фотоаппарат в окно спальни».

Однако всех сплетников очень интересовало, что в этой спальне происходит.

В конце 80-х у Клуни был роман с актрисой Келли Престон (которая потом вышла замуж за Джона Траволту), и они завели домашнее животное - не какую-нибудь собачку, а вьетнамскую вислобрюхую свинью по кличке Макс. Когда Престон из жизни Клуни ушла, Макс в ней остался. Он разъелся до 135 килограммов, прожил на свете 19 лет, и Клуни страшно привязался к нему. Журналисты много иронизировали на тему того, что Клуни живет со свиньей - да он и сам однажды в шутку заметил, что «отношения с Максом были в моей жизни самыми долгими».

А вот с женщинами они были довольно короткими. С 1989-го по 1993-й он состоял в браке с актрисой Талией Болсам - и это был откровенно неудачный брак, о котором бывшие супруги помалкивают. Болсам лишь обмолвилась, что в тот момент жизни ей не стоило выходить замуж - а Клуни, похоже, решил, что вообще для брака не создан. Зато он крутил романы с красивыми девушками - и светские хроникеры сбивались со счета. Тут и актрисы Кэмерон Диас, Рене Зеллвегер, Криста Аллен, Фрэнсис Фишер, Элисабетта Каналис (а также - чисто по слухам - Шарлиз Терон, Люси Лью, звезды «Друзей» Лиза Кудроу и Кортни Кокс), и французская студентка Селин Балитран, и британская модель Лиза Сноудон…

Клуни обручился с британской юристкой ливанского происхождения, красавицей Амаль Аламуддин. Фото: Shutterstock

Казалось, он никогда больше не пойдет под венец. Но в 2014 году стало известно, что Клуни все-таки обручился с британской юристкой ливанского происхождения, красавицей Амаль Аламуддин. Они познакомились на почве общественной деятельности: оба выступали за то, чтобы Британский музей вернул Греции бесценные «мраморы Элгина», скульптуры и рельефы Парфенона, вывезенные в Англию в начале XIX века. Вот так выступали-выступали, и довыступались: в сентябре 2014-го сыграли «свадьбу века» в Венеции. Торжества растянулись на четыре дня, в Венецию съехалось множество знаменитых гостей пары: например, Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер, которого жених попросил стать шафером. А еще - звезда комедии «День сурка» Билл Мюррей, актер Мэтт Дэймон с женой Лучаной Баррозо, актриса Эмили Блант, солист группы U2 Боно, главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур, бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони… Кораблики, на которых Клуни и его гости направлялись на регистрацию брака, на несколько минут блокировали огромный круизный лайнер - гиганту пришлось остановиться и дождаться, пока новобрачные и их команда промчатся, освободив водный путь. Вслед за гостями на десятках лодок следовали фотографы, за ними - катера полиции. Журналисты вовсю обсуждали платья невесты и обручальное кольцо, которое Клуни подарил Амаль (оно, по слухам, стоило 750 000 долларов…

А в 2017-м Амаль родила Джорджу близнецов - сына Александра и дочь Эллу. И в три года они уже свободно болтали на итальянском, на котором их родители не разговаривали. Впрочем, тут сыграло свою роль не бракосочетание в Италии, а то, что в этой стране, на озере Комо, у Клуни есть вилла, где малыши и растут.

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