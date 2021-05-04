На конкурс «Лидеры России» подали заявки граждане из 80 стран

Один из участников трека "Международный" конкурса "Лидеры России" Геннадий Русанов - медик из Латвии. Фото предоставлено организаторами конкурса.

Четвертый сезон «Лидеров России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» - предоставляет возможность попробовать свои силы в конкурсе управленцев не только россиянам, но и иностранцам. Заявки на участие уже подали граждане из 80 стран мира. Жители других государств будут состязаться в треке «Международный», который впервые появился в этом году.

Главные задачи трека - привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость России и преимущества нашей страны, а также поддержать русскоязычное население за рубежом. По условиям конкурса подать заявку на участие в треке «Международный» могут люди до 55 лет без российского гражданства. При этом у них должен быть руководящий опыт не менее двух лет. Прием заявок от иностранцев проходит на сайте ЛидерыРоссии.рф и будет завершен 17 мая в 23.59 по московскому времени.

Среди желающих попробовать свои силы в конкурсе управленцев много выходцев из бывшего СССР. Один из зарегистрировавшихся в конкурсе - юрист из США Игорь Ноздрин - считает конкурс «Лидеры России» отличной возможностью проявить себя в русскоязычной среде, получить новые знания и опыт. Игорь родился в Полтаве, но своей родиной всегда считал именно Россию.

- Я горжусь тем, что являюсь носителем русского языка, и что в нашей семье все говорили и говорят исключительно на русском. По моим убеждениям и внутренним ощущениям, именно Россия, а не Украина, всегда являлась для меня истинной исторической родиной. Поэтому я решил принять участие в конкурсе «Лидеры России», – рассказал Ноздрин.

Игорь Ноздрин - председатель оргкомитета движения «Бессмертный полк» в Сиэтле. Фото предоставлено организаторами конкурса.

Игорь закончил Центральный университет Вашингтона по профессии «Юрист», сейчас учится в магистратуре Вашингтонского университета. Более одиннадцати лет он работает в компании «Amazon». Кроме того, Игорь ведет большую общественную деятельность, являясь председателем оргкомитета движения «Бессмертный полк» в Сиэтле, руководителем фестиваля «Русский Сиэтл», исполнительным директором организации «Российско-американская инициатива о сотрудничестве» и помощником президента Ассоциации ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Организация была отмечена памятной медалью и грамотой Президента России за большой вклад в проведение мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Еще одна возможность, открывающаяся перед зарубежными победителями конкурса «Лидеры России» - это шанс получить российское гражданство.

- Уже на протяжении семи лет я мечтаю о российском гражданстве, - признался Игорь Ноздрин. - Возможность получить его, став победителем конкурса, дает мне еще большую мотивацию. Со своей стороны, я готов дать России свой опыт и навыки, которые приобрел, живя и работая в США.

Еще один зарубежный участник конкурса - гражданин Сербии Марко Долаш - в 90-х годах учился в России. С тех пор он полюбил русскую культуру и многие годы работает над укреплением российско-сербских отношений. Марко трудится на одном из ведущих телеканалов Сербии, кроме того он - автор нескольких книг.

Марко Далаш - участник из Сербии. Фото предоставлено организаторами конкурса.

- Поскольку я работаю на телевидении, свою цель я вижу в том, чтобы приблизить русскому человеку Сербию с помощью различных передач на тему культуры, природы, еды или истории, - рассказал Марко. - Нашу первую книгу «Моя прекрасная Сербия» Президент Сербии Александр Вучич подарил в Москве Президенту РФ Владимиру Путину в прямом эфире при официальной встрече. Участие в конкурсе «Лидеры России» принимаю потому, что хотелось бы идти вперед, и нужны новые вызовы. Возможностей для профессионального развития в России намного больше, чем в Сербии, и, конечно, я хочу помочь, насколько смогу, укрепить связи между нашими странами.

На участие в конкурсе «Лидеры России» еще одного кандидата - Геннадия Русанова из Латвии - подвигла его подруга детства. Алина Герлиня участвовала в третьем сезоне, и именно она стала инициатором создания трека «Международный» для иностранных участников. Во время заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» в марте 2021 года Алина рассказала о своей идее президенту РФ Владимиру Путину, и он поддержал ее предложение.

Геннадий - профессиональный медик, за борьбу с пандемией коронавируса в Латвии его признали фельдшером 2020 года. С 2015 года он работает в службе неотложной медицинской помощи. Параллельно своей основной работе он два года он руководил профсоюзом сотрудников скорой помощи города Рига. Участие в конкурсе «Лидеры России» он считает прекрасной возможностью для личностного роста.

- Важную роль играет то, что это русскоязычная среда, а это – мой родной язык, родная культура, - подчеркнул Геннадий. - У меня своё видение лидера, которое отличается от общепринятого. Я хочу показать, что лидер – это не врожденное качество, а приобретённое. А также хочу доказать то, что человечность – это гарант успеха любого лидера.

Геннадий Русанов из Риги. Фото предоставлено организаторами конкурса.

Геннадий признается, что собирается вскоре уйти из медицины и основать приют для животных. Но совершенно особенный — животные будут жить не в клетках, а на воле.

- Занимаясь кризисным управлением, работая на скорой, я получил много опыта, который хочу использовать на благо животных, - рассказал Геннадий Русанов.

Еще один участник трека «Международный» — гражданин Великобритании Олег Сотниченко, исполнительный директор Eastern Europeans Network CIC. Олег родился в Латвии, закончил Рижский железнодорожный техникум. Сейчас он учится Open University в Великобритании. Семь лет назад Сотниченко основал некоммерческую организацию, которая оказывает помощь восточным европейцам, проживающим в Англии. За свою общественную работу с молодежью Олег получил почетный знак соотечественника МИД РФ за работу с молодежью, а также благодарность Посла России в Великобритании за вклад в укрепление Российско-британских отношений.

Олег Сотниченко из Великобритании. Фото предоставлено организаторами конкурса.

Олег уже принимал участи в форуме «Россия – страна возможностей», поэтому был хорошо знаком с конкурсом «Лидеры России».

- Для меня будет большой честью, если я выиграю в конкурсе «Лидеры России», получить гражданство или вид на жительство, а также, в будущем, возможность трудоустройства в России, - отметил Сотниченко.

Олег надеется, что его участие в конкурсе послужит примером для многих молодых соотечественников, рассматривающих возможность переезда на постоянное место жительства в Россию.