Сенатор Сергей Цеков: Зеленский рассуждениями о Крыме маскирует развал Украины

Владимир Зеленский поблагодарил руководителей Польши и стран Балтии за то, что они поддерживают Украину в ее "борьбе с Россией" Фото: EAST NEWS

На встрече в Варшаве с хозяевами и гостями из трех духовно близких прибалтийских республики Владимир Зеленский поблагодарил руководителей Польши и стран Балтии за то, что они поддерживают Украину в ее "борьбе с Россией" и за то, что громко и достаточно регулярно не признают Крым российским. А конфликт на юго-востоке Незалежной и тот факт, что южный полуостров благодаря референдуму вернулся в состав Российской Федерации, украинский лидер назвал «войной в Европе».

«Очень важно, чтобы мы были вместе!» - заклинал господин Зеленский коллег из трех бывших советских республик и бывшую страну Варшавского договора.

За комментарием KP.ru обратилась к сенатору от Крыма Сергею Цекову.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Зеленский так готовится к саммиту «Крымской платформы», которую инициировали за океаном?

- К этому он готовится, безусловно, тоже. У руководителя Украины осталось несколько месяцев до данного слёта. Но, вообще, весь шум и все мероприятия, я считаю, будут приурочены к 30-летию образования независимого украинского государства, которое случилось в августе 1991-го года. Когда был проведен референдум и 24 августа Киев объявил о своей независимости.

- 30 лет без побед...

- Ну, если бы это мероприятие в чистом виде оказалось «празднованием» 30-летия независимости — то реальные итоги, конечно, выглядели бы плачевными. Скажите, какие успехи они могут предъявить? Самая успешная к началу 90-х республика СССР на сегодня является чуть ли не самой отсталой по многим параметрам.

- Но о таком шестой президент Украины говорить не может.

- Конечно, не может. Ему надо переключать внимание — например, на Крым или на Донбасс. Зеленский же не может говорить о том, что за 30 лет раздербанили украинскую промышленность. Потеряли более 10 миллионов населения. Потеряли земли, которыми их наградил Советский Союз. Они довели республику до конфликта между Украиной русскоязычной и другими слоями и частями республики. Фактически страна дошла до состояния полнейшего упадка.

- Но у них есть достижения, которые, наверное, вполне приемлемы для западного мира.

- Они могут говорить о свободе слова, о демократии, о приверженности европейским ценностям . Но основное внимание в Киеве продолжат уделять тому, что Украина — воюющая страна, которая пытается вернуть «отобранные территории». И тему они эту будут постоянно эксплуатировать. Им же невыгодно отвечать на неприятные вопросы о состоянии, до которого довели Украину.

- А кто-то предлагал Зеленскому сравнить то, что, например, было в Крыму 7 лет назад и сейчас?

- На «Крымской платформе» так называемой это точно обсуждать не будут. Ну ведь достаточно просто посмотреть — как Крым жил на момент воссоединения с Россией в марте 2014-го и как - в мае 2021-го. Кроме плача «Наш Крым!» - да не ваш он! Особенно, если говорить о причастности к ситуации господина Зеленского.

- У него там недвижимость была...

- Полуостров — это земля тех людей, что там живут и работают. Они и определяют свою судьбу. Они ушли от Украины, которая могла только разрушать оставшееся из того, что еще сохранялось после Советского Союза. Они могли издеваться над русским языком, русской культурой, издеваться над нашим историческим наследием. Вот от такой Украины мы ушли. И вернулись на свою родину.

- Зеленскому особенно важно получать поддержку пусть даже от малых европейских стран именно сейчас?

- Почему они будут получать поддержку со стороны государств вроде Польши или стран Прибалтики? Они-то, а особенно их «старшие братья», в общем-то, понимают никчемность нынешней Украины. Но они, эти государства так не любят нынешнюю сильную Россию, что на все негативное в жизни Украины готовы закрывать глаза.

- То есть риторика Зеленского, что на этом саммите в Польше, что на предстоящих форумах — будет одна и та же — по отношению к Крыму точно?

- Конечно? А что он другое придумает? Ну разве что попытается еще кого то пригласить поучаствовать в этой платформе. Хотя, на самом деле, это будет приглашение на 30-летие независимости Украины. И если кто-то в Киев и приедет — то как раз на этот «юбилей»...

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