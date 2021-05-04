Дмитрий Дибров: Из самой страшной ситуации есть выход

Телеведущий Дмитрий Дибров.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Год спустя после инсульта, из которого его "вытаскивали" в Боткинской больнице, Дмитрий Дибров не только бросил курить свои многочисленные трубки и написал книгу, но и задумал новый проект.
Когда «КП» связалась с популярный телеведущим и шоуменом, он находился в Ростове-на-Дону, на своей родине.
- Дмитрий, длинные майские выходные вы для чего используете?
- Для творчества использую. Сейчас для музыкального. Книгу то я еще в том году закончил. И вот сейчас, ну где-то в течении месяца, жду ее выхода.
- Это ожидание результата, а что в работе?
- Вот за май хочу начать готовить музыкальный проект. Через 20 лет после «Рома и пепси-колы» хочу сделать нечто новое. Это будут аранжировки полюбившихся мне произведения друзей и других авторов. Творчество ведь это выбор, - нужной ноты, нужной строки.
- В 2001-м это был...
- Автором тестов предыдущего проекта был Майкл Науменко. А аранжировка была моя — и все они зазвучали по новому. Так, надеюсь окажется и на этот раз. Это будет преемственно, но и, все-таки...
- Только музыка или видеоклипы?
- Я хотел бы сделать мультимедийный продукт. Начинаю с музыкальной части и, как ни странно вокала. А затем делаю клип.
- Сами монтируете?
- Я еще и режиссер, если кто не помнит. И как раз благодаря новым технологиям я проецирую тот самый клип, который снял на ту или иную вещь, за мою спину. Такой человек-оркестр, который на все руки мастер. И зритель получаем мультимедийную продукцию и, кстати, поэзию тоже.
- На ТВ пойдет или в сети?
- На Ютубе буду размещать, будет и гитаризм кое-какой, нам пока не особенно известный….
- Вы прямо сейчас этим заняты?
- Прямо сейчас мы с детьми на Тихом Дону, я памятник маме на могиле поставил, в эти дни все проверил. А 5 мая вернусь и продолжу проект — к концу лета хотел бы это все выполнить.
- В прошлом году у вас был инсульт...
- Ну вот это о «пользе» инсульта — сколько времени творческому человеку высвобождает недомогание! Ничто на свете - не тупик. Из любой ситуации, даже самой страшной, почти всегда есть выход.