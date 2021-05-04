Дмитрий Дибров: Из самой страшной ситуации есть выход

Телеведущий Дмитрий Дибров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Год спустя после инсульта, из которого его "вытаскивали" в Боткинской больнице, Дмитрий Дибров не только бросил курить свои многочисленные трубки и написал книгу, но и задумал новый проект.

Когда «КП» связалась с популярный телеведущим и шоуменом, он находился в Ростове-на-Дону, на своей родине.

- Дмитрий, длинные майские выходные вы для чего используете?

- Для творчества использую. Сейчас для музыкального. Книгу то я еще в том году закончил. И вот сейчас, ну где-то в течении месяца, жду ее выхода.

- Это ожидание результата, а что в работе?

- Вот за май хочу начать готовить музыкальный проект. Через 20 лет после «Рома и пепси-колы» хочу сделать нечто новое. Это будут аранжировки полюбившихся мне произведения друзей и других авторов. Творчество ведь это выбор, - нужной ноты, нужной строки.

- В 2001-м это был...

- Автором тестов предыдущего проекта был Майкл Науменко. А аранжировка была моя — и все они зазвучали по новому. Так, надеюсь окажется и на этот раз. Это будет преемственно, но и, все-таки...

- Только музыка или видеоклипы?

- Я хотел бы сделать мультимедийный продукт. Начинаю с музыкальной части и, как ни странно вокала. А затем делаю клип.

- Сами монтируете?

- Я еще и режиссер, если кто не помнит. И как раз благодаря новым технологиям я проецирую тот самый клип, который снял на ту или иную вещь, за мою спину. Такой человек-оркестр, который на все руки мастер. И зритель получаем мультимедийную продукцию и, кстати, поэзию тоже.

- На ТВ пойдет или в сети?

- На Ютубе буду размещать, будет и гитаризм кое-какой, нам пока не особенно известный….

- Вы прямо сейчас этим заняты?

- Прямо сейчас мы с детьми на Тихом Дону, я памятник маме на могиле поставил, в эти дни все проверил. А 5 мая вернусь и продолжу проект — к концу лета хотел бы это все выполнить.

- В прошлом году у вас был инсульт...

- Ну вот это о «пользе» инсульта — сколько времени творческому человеку высвобождает недомогание! Ничто на свете - не тупик. Из любой ситуации, даже самой страшной, почти всегда есть выход.