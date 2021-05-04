«Пусть борется за закрытие алкогольных магазинов»: Рэпер Баста вступил в перепалку с бойцом ММА Шлеменко из-за Моргенштерна

Баста вступился за Моргенштерна. Фото: Максим ЛИ.

Даже не совершая никаких эпатажных поступков, рэпер Моргенштерн (при рождении — Алишер Валеев) продолжает нарушать спокойствие. Его творчество продолжают довольно резко комментировать те, кто далек от рэп-культуры. К примеру, боец ММА Александр Шлеменко, который уже высказывался по поводу треков башкирского музыканта, и предлагал лично в ручном режиме отменять выступления Моргенштерна, теперь назвал всех, кто слушает его треки, — дебилами.

— Объясню людям, которые не понимают, — высказался Шлеменко. — Это чмошное поведение: употреблять наркотики, говорить, что сосать – это талант, и так далее… На таких понятиях я вырос. Сейчас этот черт Моргенштерн поет, что это талант. Кому он вообще нужен? Просто мы напомнили, как старшие товарищи для молодежи, что это стремно. Ты им даешь альтернативу выбора: они слушают, скачут, «сосала-пересосала», они красавцы... Вы что, дебилы, что ли? Вы кем будете по жизни?

Обычно никто, кроме спортивных СМИ, не реагирует на такие выпады, но в этот раз промолчать не смог Баста (Василий Вакуленко), наставник шоу «Голос.Дети», отец двух девочек, неплохо понимающий, как, что и почему слушает молодежь.

— Моргенштерна выбрали объектом для осуждения и обсуждения – конечно же, удобно все проблемы в стране свалить на Моргенштерна и сказать, что если в нашей стране его не будет, у нас всё будет хорошо, — объяснился рэпер во время комментария ютуб-блогу «События в мире бокса и ММА». — Это слова Шлеменко и тому подобных людей. Конечно, собрать хайпа на этом вопросе, назвать Моргенштерна аморалом, подлецом очень удобно. Но для того, чтобы люди перестали слушать Моргенштерна, не надо убирать Моргенштерна. Нужно строить музыкальные школы и открывать консерватории, чтобы на Моргенштерна просто никто не ходил.

Василий посоветовал Шлеменко переключить праведный гнев на производителей алкогольной продукции, спаивающих население России.

— Я предлагаю Шлеменко побороться за закрытие всех алкогольных магазинов в его городе, — сказал Баста. — Борется? Ещё пусть борется. Пусть потратит время на это. Пикеты, разъяснительная работа. Зачем тратить время на Моргенштерна? Поверьте, исчезнет Моргенштерн, появится кто-то другой. Я понимаю Шлеменко, но это наивная позиция, и он это прекрасно знает. Его высказывания хорошо ложатся на эту почву, но ничего не изменится.