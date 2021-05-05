Что погубило группу Дятлова? Точно не лавина!

Если бы версия схода снежной доски была верной, то в палатке дятловцев или рядом с ней нашли бы четыре трупа. Фото: Wikimedia Commons

Итак, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не установлено, почему ребята выскочили кто в чем был из палатки на лютый мороз и на свою погибель.

- Как же не установлено?! - упрекают нас некоторые читатели. - Прокурорская проверка пришла к выводу о виновности лавины, сериал на ТНТ ее же причиной выставляет, швейцарские ученые недавно заявили, что ребят погубил сход снежной доски - то есть мини-лавина.

Действительно, в последнее время эта версия лавиной несется по новостным лентам, не оставляя шансов на выживание другим вариантам. Более того, сход снега начали обвинять с момента нахождения погибшей группы. Однако, как только обращаешь пристальное внимание на травмы ребят, к лавинной версии появляется множество вопросов. Их мы и обсудили с доцентом кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России Эдуардом Тумановым.

Это далеко не альпы...

- Швейцарские ученые заявили о раскрытии тайны перевала Дятлова. Они опубликовали статью, где рассказали, что построили модель лавино-образного схода снежной плиты применительно к обстановке, в которую попала группа туристов. По компьютерной схеме все повреждения, которые получили ребята той ночью, объясняются именно сходом лавины...

- Мне эта версия абсолютно ничего не объяснила, особенно по травмам. Судмедэксперты при медико-криминалистическом исследовании никогда не судят по одному признаку. Все повреждения необходимо учитывать в своей совокупности и в привязке к обстоятельствам места гибели. В истории с перевалом нет никакой совокупности и привязки. Травмы, возможные от лавины, есть только у двоих - сломанные ребра Дубининой и Золотарева. У остальных повреждения к лавине не привяжешь - особенно ожоги...

Кроме того, Холатчахль - это все-таки не Альпы. Там классическая лавина - что летит снег, сметая на своем пути дома, деревья, а тем более людей, животных - невозможна в принципе. Ни крутизна склона, ни высота перевала не позволяют. Да, там, как показала работа наших экспертов во время экспедиции «Комсомольской правды», возможна подвижка снежных масс, они могут подвинуться на несколько метров в сторону, но это не та причина, чтобы девять физически и морально закаленных, крепких молодых людей панически бежали несколько километров в сторону по склону. Даже если бы там с кем-то несчастный случай произошел, придавило этим снегом в палатке, остальные бы вылезли, сняли снег, достали травмированных товарищей. Они прекрасно знали, как оказывать первую медицинскую помощь, как вообще действовать в подобных ситуациях. Чтобы у них такая паническая атака развилась, чтобы они бежали, кто в чем одет, от схода снега, такого быть не может!

Очень странные дела

- С точки зрения судмедэксперта, что вам показалось странным в травмах этих ребят?

- Если бы на каждого по отдельности мне дали заключение эксперта, то ничего странного не было бы. Мы в своей работе видали травмы и пострашнее, и более сложные ситуации, когда реконструкция повреждений занимала длительное время. Но тут странность - в обстоятельствах получения этих травм, которые с лавинной версией расходятся. Ну вот, например, у Тибо-Бриньоля вдавленный перелом костей свода черепа. Для эксперта такая травма никаких особых вопросов не вызывает. Понятно, что должен быть какой-то предмет, твердость которого значительно превосходит твердость костей свода черепа (а они достаточно прочные). Произошло травмирующее воздействие либо головой об этот предмет, либо этим предметом о голову. В результате сформировались многооскольчатые переломы, которые вдавились внутрь полости черепа... Но как такой перелом можно получить от снега или на снегу?

- Диванные эксперты объясняют, что дятловец выскочил из палатки, споткнулся и упал на острый обломок.

- Ближайший камень - на глубине 3 метра под толщей снега. Кроме того, если острый камень - это был бы совсем другой характер травмы.

- Есть и иная версия. И в фильме канала ТНТ «Перевал Дятлова», и в свежем исследовании швейцарских ученых делается акцент на то, что эти страшные травмы ребята получили в палатке, когда их придавило снегом. В частности, по ситуации с Тибо-Бриньолем есть такое объяснение: ему попал фотоаппарат под голову, когда снежная доска ударила сверху, - вот и образовался вдавленный перелом.

- И после этого он побежал вниз вместе со всеми? При такой травме человек находится в глубоком оглушении сознания. Он не ходит и не говорит - лежит на месте. Ему требуется реанимация. Без квалифицированной медпомощи при подобных повреждениях выживают единицы.

Четверо обреченых

- Швейцарские эксперты почему-то молчат на эту тему...

- Не только на эту. Они не замечают особенностей травм и у других туристов. У Дубининой, например, помимо сломанных ребер, наблюдается кровоизлияние в переднюю стенку сердца. Это говорит о том, что у нее был ушиб сердца в результате какого-то очень сильного удара.

- Ну вот вам и последствие схода снежной доски!

- Не спешите... Такое повреждение сердца носит фатальный характер, необратимый. После него Дубинина уже не могла двигаться, говорить, потому что такая травма сопровождается еще и выраженными расстройствами дыхания. Биологическая смерть наступила бы где-то через 3 - 4 минуты.

Семен Золотарев тоже был обречен - из-за переломов ребер у него развился плевро-пульмональный шок, и он уже ни кричать, ни говорить не мог - тем более преодолеть такой сложный путь вниз с горы до кедра, где ребята развели костер, чтобы спастись.

- То есть трое из девяти туристов, если бы они получили описанные травмы в палатке, накрытой снежной доской, самостоятельно передвигаться просто не смогли бы?

- Не трое, а четверо - вы забываете об очень серьезной травме головы Слободина - у него трещина по линии височной кости от воздействия какого-то плоского, твердого, прочного предмета. Спрашивается, а где на снегу найти такой предмет?

- Тем не менее мы читаем в уголовном деле про восемь, а то и девять пар следов. Следовательно, туристы передвигались сами. Добрались до кедра, запалили огонь, соорудили настил...

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек

Могли ли травмы появиться после смерти?

- А что если их придавило снежной толщей уже в овраге?

- Лавина или сход снежной доски - это не только переломы ребер, но и другие повреждения. Снег, обладая абразивными свойствами, стесывает верхний слой кожи, как наждачка. В акте это было бы описано как массивное осаднение кожи, но этого нет.

- Есть версия, что они погибли от переохлаждения, а все травмы получили уже после смерти. Мол, трупы лежали в овраге и на них позже сошла снежная масса.

- Огромное количество повреждений сопровождалось выраженным кровоизлиянием в окружающие мягкие ткани. Когда у мертвого человека, особенно в условиях низких температур, происходят такие травмы, то никаких кровоизлияний в мягкие ткани нет, потому что отсутствует кровообращение. Таким образом, травмы черепа, переломы ребер - все это прижизненное. Но после этого жили они совсем недолго.

- Получается, если бы Тибо-Бриньоль, Слободин, Золотарев и Дубинина получили травмы из-за схода снежной доски, как считают швейцарские ученые, то их трупы были бы обнаружены в палатке или рядом с ней?

- Совершенно верно.

- Но все трупы найдены у подножия горы. Значит, они могли туда попасть только одним способом - пятеро выживших несли на себе четверых мертвых товарищей? Зачем?

- Это не имеет никакого смысла. Да и следов гораздо больше.

Откуда на перевале автомобиль и наручники?

- В экспедиции вы признавались, что если бы вам просто показали материалы вскрытия одного из погибших, не упоминая, кто это и откуда, то вы бы решили, что перед вами жертва ДТП…

- Скажем так, если бы сказали только, какие ребра сломаны и в каких местах, я бы сказал: на первый взгляд очень похоже либо на удар автомобилем, либо на переезд через лежащее тело. Но какой автомобиль мог быть в том месте? Там человек на снегоступах не очень пройдет.

- Еще довольно странные травмы у Дятлова и Колмогоровой. У Зины - опоясывающая на талии, у Игоря - на голеностопе. Откуда они?

- У Зины похоже на удар достаточно длинным, гибким предметом. Например, бичом. Или гибкой длинной веткой. Но зимой все ветки промерзшие. У Дятлова повреждение образовалось в результате так называемого циркулярного сдавления. Таким может быть след от наручников, от веревки, либо кто-то очень сильный держал его за голеностоп.

- Кстати, Дятлов был найден лежащим на спине, обняв березку...

- Да, как будто его оттаскивали, а он цеплялся за нее.

- И это не поза замерзающего человека?

- На смерть от переохлаждения это не похоже. К тому же у него резаная рана на ладони. Такая рана вполне могла образоваться, если он хватался ладонью за что-то острое.

- Может быть, за нож?

- Не исключается…

Загадка гибели Кривонищенко

- Происхождение каких еще повреждений невозможно объяснить лавиной?

- У Георгия Кривонищенко вообще странное сочетание травм, которые уводят совсем далеко от лавинной версии. Во-первых, сильный ожог ноги, который распространяется со стопы до ягодичной области. Такой ожог мог быть получен только при одном условии - нога была вертикально над источником пламени.

- То есть получается, он стоял в костре? Или находился на дереве, а оттуда его пытались согнать, прижигая факелом?

- Картина странная, но другие объяснения в голову не приходят. Во-вторых, откушен кусочек кожи на пальце. Фрагмент кожи остался у него во рту. Он его не проглотил и не выплюнул. В-третьих, у него описано кровоизлияние в мягкие ткани затылка. Скорее всего, удар был такой силы, что привел к потере сознания и смерти.

- При каких обстоятельствах Кривонищенко мог откусить кусочек кожи на пальце?

- Исходя из личных наблюдений могу предположить, что такое случается, когда людей мучает сильная боль или они пытаются сдержать крик, чтобы не выдать себя и товарищей, или при сочетании того и другого. При переохлаждении такого не бывает.

- Как и при сходе лавины...

Место обнаружения палатки группы Дятлова.

Миф о спецназе

- Была версия, что их забил прикладами какой-то мифический спецназ...

- Нелогично. Спецназ бы застрелил и спрятал так, что до сих пор бы их не нашли. Здесь какие-то нелепые способы убийства, затем раскидывают тела по тайге, потом привлекают военную авиацию, студентов, местных жителей, чтобы все это найти?

- Но прикладами их могли бить, судя по травмам от «тупых твердых предметов»?

- Если, например, Золотарева били прикладами, то переломы ребер располагались бы хаотично по всей поверхности грудной клетки. А тут они строго локализованы по двум анатомическим линиям. Это абсолютно нехарактерно для такого события, когда человека бьют, не важно чем - руками, ногами, прикладами...

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О СПИРТЕ

- Когда вы побывали на месте трагедии, какие еще версии, кроме лавинной, отмели?

- Версии взрыва, огненных шаров, алкогольного опьянения, воздействия каких-то токсических веществ...

Допустим, алкоголь. Ну подрались бы на месте. И то пара человек подрались бы, а остальные быстро их растащили. Там не было психически больных лиц.

- До сих пор возникают версии, что ребята, мол, отравились техническим спиртом.

- Я видел тысячи раз последствия отравления техническими спиртами... Ну, допустим, метиловый. У человека наступает слепота. 10 ослепших туристов, наверное, разбрелись бы в разные стороны, а тут все целенаправленно в одном и том же направлении двигаются, по сути.

- Говорят, поскольку ребята были подготовленные, они поняли, что слепнут: «Беремся за руки и идем вниз».

- Там же не только зрение исчезает, но двигательная активность подавляется, и прочее. В конечном итоге умирают либо от остановки дыхания, либо от развившейся острой почечной, печеночной недостаточности. А откуда взялись травмы костей скелета, откуда взялись эти повреждения, которые отмечены? Эта версия не учитывает ничего - ни характера травм, ни особенностей локализации повреждений, ни места обнаружения трупов. И даже без учета того, как они могли туда дойти в конечном итоге.

- Ну и в конце концов в тканях не обнаружено наличия алкоголя - на технического, ни питьевого...

Химия и жизнь

- А если туристы стали жертвами испытания химического оружия? Условно говоря, самолет кинул бомбу не на полигон, а промахнулся.

- Химическое оружие может быть нервно-паралитического действия, кожно-нарывного, общего действия, удушающего действия. Когда человек надышится подобным, то он уже никуда не бежит. Отек легких, рвота, галлюцинации. Если вещества психотропного действия, то возникает потеря ориентации, угрожающие галлюцинации, но не травмы. К тому же для применения ядовитых газов нужны советующие погодные условия. Как минимум - безветреная погода.

- Это если сильное отравление. А если доза была маленькой?

- Ну и зачем тогда бежать? Отдышались и остались там же, где были.

- Есть сведения, что в 1950-е годы испытывались десятки разных форм химического оружия, и они по-разному действовали на противника. Все это до сих пор засекречено.

- Мы, судебно-медицинские врачи, о таких веществах знали бы. Но не это главное. Чтобы создать в тех условиях в воздухе токсическую концентрацию, должна была быть поистине ковровая бомбардировка этими химическими препаратами.

Кто-то или что-то

- Если бы вы столкнулись с подобными девятью трупами в городских условиях или не в таком труднодоступном месте, как перевал, какими бы были ваши объяснения их гибели?

- Каждому свой вариант. Там же нет однотипных травм. Поэтому объединить трупы в одну картину смерти - например, от лавины - невозможно. У каждого своя причина гибели.

- А можно ли определить, почему они все-таки выскочили на мороз в исподнем?

- Ясно, что это была какая-то резко возникшая опасность. Но какого черта им так панически бояться схода снежной доски? Отошли в сторону - и все.

- Что-то другое их так сильно напугало?

- Что-то. Или кто-то...

- Даже так - «кто-то»?.. Есть какие-то идеи?

- Идеи есть, но оставим это на «второй сезон». В отличие от других экспертов, которые проводят на диване свои исследования, не хочется быть голословным…

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