Правнук Иосифа Виссарионовича Селим вместе с женой Наташей живет в Москве, в квартире, которую генералиссимус выделил его бабушке. Фото: Личный архив

Селим Бенсаад - один из немногих живых и настоящих официальных потомков генералиссимуса. Селим появился на свет 15 ноября 1971 года в семье Галины Джугашвили, единственной дочери старшего сына Иосифа Виссарионовича Якова Джугашвили. Галина родила ребенка от сокурсника из Алжира Хосина Бенсаада, который приехал в Москву в 1962 году учиться в Институте дружбы народов им. Лумумбы.

Селим от рождения инвалид по слуху. Живет в Москве в квартире, которую Сталин выделил его бабушке Юлии Исааковне Джугашвили. Долгие годы он жил скромно, ничего о себе не рассказывая. Выйти из тени его уговорила документалист Лана Паршина, которая снимала исповедь дочери Сталина Светланы Аллилуевой.

Так как мама Селима родилась в официальном браке и была любимой внучкой вождя, ее сын Селим получил доступ к личному архиву Сталина и засекреченным фондам, которые еще предстоит разобрать.

- Мы нашли подлинный протокол допроса сына Сталина Якова Джугашвили в фашистском плену. В интернете не раз обсуждался протокол допроса пленного Якова Джугашвили. Порой это были откровенно фейковые документы, иногда стенограммы содержали явные ошибки. А мы нашли подлинник. Точнее, нам его выдали в Госархиве.

Протоколы допросов и свидетельства очевидцев убедили нас в том, что Яков в плену держался достойно, как настоящий офицер. Яков признался, что ему стыдно перед отцом за то, что попал в плен живым. Мы также изучаем засекреченную историю болезни Сталина, которой со временем поделимся с «КП». Больше ни один журналист не получит доступа к этим архивам, так как такое разрешение выдают только законным потомкам. А Селим, по сути, единственный, кто остался в живых из рода Джугашвили. Остальные - самозванцы, которые зарабатывают на жизнь, объявляя себя потомками вождя. Поэтому мы с Селимом взялись разоблачать одного из таких. Я говорю про нашумевшую историю с якобы внебрачным сыном Якова - Евгением Джугашвили.

Живучая легенда

История с распиаренным а-ля потомком Евгением Джугашвили берет начало еще в 30-х годах прошлого века. Тогда 27-летняя Ольга Голышева (позже представлялась и как Васильева) из Урюпинска при жизни Сталина распустила слух, что ее ребенок, родившийся 10 января 1936 года, - отпрыск старшего сына «самого» Якова Джугашвили. Бойкая мамаша внушила эту мысль своему ребенку. И первые несколько лет он был Голышевым. Но его мать поменяла сыну документы - оформила его на фамилию Джугашвили, дав отчество Яковлевич.

- Советские законы это разрешали. В графе «отец» был прочерк, - рассказывает Лана Паршина.

Женя Голышев (записанный позже как Джугашвили) слал дедушке Сталину слезные письма и свои фотографии. Фото: Предоставлено РГАСТИ

Фото: Предоставлено РГАСТИ

«Письмо дедушке»

С войны, как известно, сын Сталина Яков не вернулся. А его так называемый внебрачный сын написал письмо дедушке (Сталину). Мол, я ваш внук, мечтаю стать военным…

- Это письмо мы нашли в архиве, - говорит Паршина. - Оно осталось неотвеченным, естественно. Сталину докладывали про этого мальчика, но тот не счел нужным ответить на его письмо. Мамаша Женьки, как ее описывала Аллилуева, была такая пробивная женщина. Она написала в Президиум Верховного Совета письмо, что является матерью-одиночкой и отец ребенка погиб на фронте, и таким образом пристроила мальчика в Суворовское училище в Калинине, - говорит Паршина. - Там же учился сын Василия Сталина Александр Бурдонский.

- Ольга Голышева нашла подход даже к младшему сыну Сталина, сумев и его ввести в заблуждение, - говорит Паршина. - Когда Василий навещал своего сына в Суворовском училище, он познакомился и с учившимся там Евгением Джугашвили. Возможно, он подумал: а вдруг Яша все-таки сходил налево от законной жены. Ведь мальчику поменяли фамилию и отчество, к тому времени Женька Голышев уже стал Евгением Яковлевичем Джугашвили.

Тогда для установления отцовства еще не существовало ДНК-тестов. И мамашка Женьки сделала гениальный ход, написав супруге Яши Юле о том, что, мол, до Юлии у мужа была с ней связь, от которой родился ребенок, и она не хочет разбивать ее семью, потому что эти отношения закончились, но вынуждена просить ее материальной помощи, как женщина женщину, на пропитание ребенку. Юлия послала ей почтовый перевод - 20 рублей. Этот перевод от Юлии Джугашвили и послужил доказательством установления отцовства. Когда Яков узнал о поступке жены, он так возмущался! Кричал на жену: «Как ты могла такое подумать обо мне? Чтобы я отказался от собственного ребенка?!»

Одно из писем Жени Сталину, найденное в архивах. Фото: Предоставлено РГАСТИ

Выбила пособие

Мать внебрачного сына не успокаивалась на достигнутом.

- После смерти Сталина она опять атаковала президиум письмами, - рассказывает Паршина. - Потомкам Сталина давали персональную пенсию, есть целая папка о материальном обеспечении потомков Сталина с 1953 по 1977 год, и Женьки Голышева в ней нет, только дети Аллилуевой, дочка Якова и дети Василия Сталина. Такое положение вещей не могло устраивать Ольгу Голышеву, которая к тому времени поменяла фамилию на Михайлину. Упертая мадам долбила письмами президиум, пока не добилась своего. Васю Сталина к тому времени уже арестовали, а разбираться еще и по вопросу внебрачного потомка, видимо, не сочли нужным. В архиве мы нашли одно из ее писем к Маленкову: «Решила написать все подробно и по существу. До Отечественной войны я регулярно получала средства на сына от отца Якова Джугашвили. После смерти его мне была назначена пенсия из расчета половинной пенсии на двух детей, т. е. на моего сына Евгения и дочь Гулю (законную. - Ред.). Пенсией я пользовалась до 1947 года, т. е. до поступления сына в Суворовское училище г. Калинина. В 1948 году меня взял к себе на работу в ВВС МВО Василий Иосифович Сталин, где я проработала 5 лет. И в настоящее время я не работаю, т. к. меня отчислили по сокращению штата. Василий Иосифович ко мне относился всегда снисходительно, при условии, чтобы я никогда не писала и не обращалась к дедушке, т. е. Иосифу Виссарионовичу Сталину. Поскольку мой сын учился в школе и ему большего ничего не хотелось от дедушки… Но когда умер дедушка… просила привести к гробу вместе с другими детьми… тот же Полянский прогнал и еще с угрозами… На похоронах Светлана Аллилуева искала моего сына и приглашает его к себе . Мой сын и сын Василия Иосифовича Саша очень дружат. По окончании школы прошу помочь зачислить сына в Военную академию им. Жуковского».

- Я говорила со Светланой Аллилуевой, и она подтвердила, что при жизни ее отец не знал, откуда появился этот внебрачный ребенок. Однако президиум после смерти Сталина решил выплатить единовременные 1000 руб. так называемому внебрачному сыну Якова, чтобы не делать скандал.

Ольга Голышева атаковала президиум письмами, в которых постоянно что-то просила для своего сына. Фото: Предоставлено РГАСТИ

«В нем ничего от Яши»

Евгений Джугашвили рос в ауре бесконечных разговоров о его высоком происхождении. В 1954 году, после окончания училища, поступил в Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского. Как сам рассказывал, поспособствовало в этом личное обращение его матери к тогдашнему министру обороны СССР Булганину. Козырял фотографиями с Александром Бурдонским времен учебы с ним в Суворовском училище.

- Хотя сам Бурдонский в разговоре со мной критически отзывался об этом человеке, называя его «сыном лейтенанта Шмидта», - говорит Паршина. - Когда Светлана Аллилуева приехала в СССР в 1985 году, она встретилась с Евгением (он привел с собой фотографа и потом совместный снимок с дочкой Сталина выдавал как доказательство, что его признали). Она встретилась с ним один раз, как объяснила мне, потому что хотела убедиться сама в том, что мальчик не от Яши, ведь «если бы в нем хоть что-то было бы от Яши, я бы его приняла. Ничего! Ничего в нем не было». Вот что Аллилуева сказала о нем в интервью: «Этот Женька везде выступает с воспоминаниями. Он никогда в жизни не видал ни Яши, ни деда. И у него была такая пробивная мать, которая где-то нагуляла себе этого сына и решила объявить, что это сын Яши. Где-то в 1952 году или в 1951-м, когда мой отец еще был жив, я его спросила: говорят, что есть мальчик такой, Женя, может быть, я его возьму и воспитаю. И мой отец мне сказал: «Дура, не лезь, мы ничего не знаем, чей это сын, пускай там живет себе как хочет».

Мог ли «вождь народов» представить, что после смерти у него появится внук-самозванец. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Личный бренд

Родня Сталина не обращала бы внимания на Евгения Джугашвили, если бы не один нюанс. «Появляются время от времени какие-то люди, называющие себя сталинской родней, но они ведут себя тихо, не позволяют себе делать из имени Сталина торговую марку. А Евгений Джугашвили еще в 90-е годы увидел в имени Сталина потенциальную возможность прибыли». По сей день в Москве существует фонд имени Сталина, который для многих остается загадкой.

Желание монетизировать имя Сталина переходит все мыслимые границы. Во что дальше оно выльется, страшно представить. Имя Сталина - само по себе бренд, и производителю за счастье поставить громкое имя на свою продукцию, но разрешение-то им дают лжепотомки! А настоящие потомки чтят память и не желают, чтобы имя родственника использовалось для торговли.

Евгений Джугашвили, называвший себя потомком и учредивший фонд Сталина, умер, но его сын, названный Яковом, стал продолжателем семейной легенды. Даже свою политическую партию решил организовать. Селим писал Якову в Инстаграме предупреждения не использовать имя Сталина в своих личных целях и сдать тест на ДНК, чтобы уже расставить точки над «i». Для настоящего правнука Иосифа Виссарионовича Селима Бенсаада очень важно остановить спекуляцию на имени Сталина.

Судя по протоколу допроса пленного Яши Джугашвили, он говорил, что да, у меня есть жена. На вопрос о детях сказал: «Один ребенок. Дочь. Три года». Все. Никаких упоминаний ни о каких других детях нет. Если бы у него был сын, он бы, естественно, его признал. Но Яков Джугашвили категорически открещивался от навязчивой мадам и ее отпрыска.

- Аллилуева меня спрашивала: мол, как там в Москве Женька Голышев подвизается? - рассказывает Лана. - Ее раздражало то, что этот якобы потомок превращает в шоу имя Сталина. Лично я ему предлагала шесть раз через телевидение (и Аллилуева тоже) сделать ДНК-тест. Тогда еще была жива Гуля Джугашвили (единственная дочь сына Сталина Якова). Она была согласна провести ДНК, чтобы поставить точку в этой истории. Но Женька отказывался. А теперь от ДНК уже отказывается его сын Яков, хотя Селим, как настоящий мужчина, напрямую обратился к нему по поводу выяснения родства и сатисфакции за поруганную честь и достоинство деда. Думаю, мы собрали достаточные сведения для того, чтобы в суде законный потомок - правнук Сталина Селим Бенсаад - запретил лжепотомку использовать имя Сталина в целях наживы.

КСТАТИ

Женщина низкой социальной ответственности

- Разбирая архив Сталина, мы не только увидели там письма мамаши так называемого внебрачного сына Евгения Джугашвили, но и обнаружили агентурную записку на эту Ольгу Голышеву, - рассказывает Лана Паршина. - В КГБ имелись сведения, что она часто принимает мужчин, являясь, скажем так, женщиной низкой социальной ответственности. То есть родить она могла от любого. Из агентурной записки: «Голышева характеризуется недалекой и ограниченной женщиной, по дому ведет себя вызывающе. На неоднократные просьбы представить в домоуправление справки о месте ее работы отвечает грубостью, заявляя: «Кому нужно, обо мне могут узнать в другом месте». Ее часто посещают неизвестные лица, преимущественно мужчины.

По домовой книге значится работающей на фабрике Гознака. В доме известно, что Голышева жила в незарегистрированном браке с сыном товарища «С.», от которого имеет Евгения Яковлевича Джугашвили, 1936 г. р., учащегося Суворовского училища, куда она устроила его через Президиум Верховного Совета. Голышева в доме говорила, что она около шести лет работала в Кремле».

«КП» выражает признательность Российскому государственному архиву социально-политической истории за предоставленные документы из фонда Сталина.

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