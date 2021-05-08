Москвичка Светлана Савельева: У меня 13 детей, внучка, а я нашла мужа-итальянца в 48 лет!

Сейчас в доме Савельевой живут 8 приемных детей: 6-летний Максим, 12-летний Алексей, 13-летняя Алена, 14-летний Роман, 15-летний Сергей, 16-летний Андрей, 16-летний Павел и 17-летняя Александра (брат с сестрой). Фото: Личный архив

В свои 48 лет Светлана Савельева имеет модельную фигуру и превосходно выглядит. Мужчины обращают на нее внимание, но как только Света говорит, что у нее 13 детей, одна внучка и шесть собак, потенциальные женихи рассеиваются, словно туман. Однако она уверена, именно дети - индикатор в поиске «своего» человека. И им стал Джузеппе Д’Аниэлло из Италии, который сделал русской многодетной женщине предложение руки и сердца в режиме онлайн. А теперь ждет открытия границ после пандемии, чтобы приехать в Россию и повести Свету в загс.

Восемь лет в Египте

Светлана Савельева - москвичка, окончила журфак МГУ. В 90-х работала в новостном агентстве корреспондентом.

- Первый раз задумалась о приемном ребенке, когда четыре года мы с мужем не могли завести детей, - рассказывает «Комсомолке» Савельева. - Уже собирала документы на усыновление, как пришла новость - беременна! В 27 лет в 2000 году родила сына Ваню. Но через год муж подал на развод.

Сына муж не воспитывал. А Светлана повезла мальчика, страдающего астмой, в Египет, где ему подошел климат.

- Там организовала свою фирму по продаже авиабилетов, - вспоминает Светлана. - Подрабатывала моделью. Принимала участие в съемках фильмов. Прожила там восемь лет. В Египте вышла замуж второй раз за москвича, который там купил квартиру. У сына астма прошла, решили вернуться. Вскоре вновь задумалась о приемном ребенке. Самой забеременеть уже не представлялось возможным. А на ЭКО меня не благословил батюшка.

Нас зачислили в Школу приемных родителей. А по итогам был такой экзамен - наладить отношения со сложным ребенком, которого никто не рассматривает в качестве приемного. И меня поставили с Темочкой в пару. Мы с Темочкой вместе сделали поделку, заняли первое место. И когда нас наградили, он подошел и сказал: «Мама, когда ты меня заберешь?». А я знаю, что ребенок инвалид, у него микроцефалия головного мозга (мозг в два раза меньше). И он, как пингвиненок, почти не разговаривает. Я стала выяснять, что это за диагноз. В интернете было написано, что такие дети дальше не развиваются, остаются на уровне четырех лет, что это не лечится. Ничего подобного: терпением и любовью лечится! Я развивала Тему, и сейчас он живет самостоятельно, работает на фабрике, квартиру ему дали от государства.

За ту неделю, пока я думала насчет Темы, мне приснилась трижды его покойная мама. И это тоже повлияло на решение. Говорю ему: «Темочка, я тебя забираю». - «Мам, я это знал». И добавил: «Это Даня, его тоже надо взять, он без меня пропадет». Так и приняли сразу двоих. Кровному Ване было 12 лет. Теме - 11, Дане - 10.

- А потом к нам из детского дома стали на выходные приходить их друзья. Привязался к нам Алешка. Решили, что его тоже надо забрать. Это не усыновление, а взять в приемную семью, - говорит Светлана. - Потом к нам подошли воспитатели, мол, есть такой Сереженька - это ваш ребенок, его уже дважды приемные родители возвращали. Так я получила статус - приемный родитель. Старшие взрослели, уходили в самостоятельную жизнь. Сейчас со мной постоянно проживают восемь детей.

48-летняя Светлана решила поставить крест на личной жизни. Но не вышло... Фото: Личный архив

Жених по переписке

В прошлом году Светлана развелась со вторым мужем.

- На свое 48-летие я решила, что личная жизнь не для меня. Моя жизнь посвящена детям. Уже и внучка родилась, - рассказывает Светлана Савельева. - Опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию вместе с младшим шестилетним ребенком. И какой-то человек начал мне писать на итальянском. Я знаю французский, английский, арабский, а итальянский нет. Дней через десять меня все-таки заинтересовало, что же он пишет. Скопировала в гугл-переводчик. Оказалось, там письма о психологии, о воспитании детей. Решила ответить. Джузеппе 62 года. Через гугл-переводчик начали общаться, узнавать друг друга. Потом он пишет: «Можно я тебе позвоню по видеосвязи, покажу свою квартиру». Стал такой гордый показывать, вот, мол, у меня квартира в Неаполе, сто квадратных метров. Я говорю: «Ну а теперь я тебе свой дом покажу. У меня 500 квадратов (я живу в коттеджном поселке в Новой Москве)». Он сник (смеется). Договорились, что Джузеппе будет обучать меня итальянскому языку час-полтора ежедневно вечером. И вот у меня пятый урок на носу. А надеть нечего. И я решила соригинальничать. У меня большая ванна. Надеваю купальник, напускаю пену. И отвечаю Джузеппе из джакузи.

Слышу: «Белиссимо!» Не разбираю слов, но видно, что какие-то комплименты мне говорит. И я говорю: «Си, грация». Он смеется. Я открываю мессенджер, а там: «Я тебе сделал предложение, сказал, что мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас. А ты сказала да». То есть он сделал предложение руки и сердца в режиме онлайн.

Джузеппе 62 года, он психоаналитик из Неаполя.

«Поеду в Москву»

На следующий день я с ним серьезно разговариваю, мол, ты понимаешь, что такое восемь детей: «Переехать я к тебе не смогу. Дети подопечные, у нас комиссии, школа». Он подумал и говорит: «Тогда я перееду в Москву».

Сам он вырос в семье из девяти детей. И когда мать умерла, занимался воспитанием младших. Поэтому его не пугает моя большая семья. Он в разводе. Сейчас ждет, когда кончится карантин, чтобы переехать насовсем в Россию. Джузеппе - психоаналитик, имеет опыт работы с детьми.

Его искренность, желание помочь меня потрясли. Он уже стал мне дистанционным мужем. Мы с ним не менее трех раз в день на видеосвязи. Вижу его громадную поддержку и чувствую себя женщиной.

КСТАТИ

«Мне его доходы не нужны»

- У Джузеппе серьезные намерения? Он хочет жениться?

- Да. Еще и обвенчаться.

- Вы могли бы к нему на свидание поехать, чтобы вживую его узнать...

- Мне не с кем оставить детей. Я их единственный законный представитель.

- Где же он в России будет работать?

- Для меня не важно, будет он добытчиком или нет. Мне важно, чтобы была поддержка, надежный человек. И был бы примером моим детям в плане мужского поведения. Может и не работать, мне помогать с воспитанием детей. А со временем, когда интегрируется, может курсы вести по личностному росту, он этим в Италии занимался. Мне его доходы не нужны.

- Ваш доход - это детские пособия?

- Пособия - это отдельно. У меня зарплата приемной мамы - где-то 140 тысяч рублей в месяц. Но это 365 дней в году без выходных, без отпусков. И зарплата в основном идет на погашение кредитов и на детей. Например, я миллион отдала, чтобы сделать теплый пол в доме.

- А то, что у вас дом большой, это вам как приемной матери дали?

- Нет! Ни земли не дали, ни бригад строительных, хотя я писала просьбы. У меня еще долгов на 20 лет. Вся моя зарплата почти и уходит на покрытие кредитов. У меня в ВТБ долг 2,5 млн рублей, в Сбербанке - около 3 млн и так далее по мелочи. Просила одобрить ипотеку, но ее приемным родителям неохотно дают. В этом доме мы живем четыре года, но до сих пор его достраиваем. 10 комнат и гостиная. У каждого ребенка своя комната. Дети знают про Джузеппе и хорошо его принимают. Даже начали учить итальянский.