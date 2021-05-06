Лучшие книжные новинки: Секреты молодости и капризные продукты

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Доктор Зухра Павлова при участии Олеси Носовой

«Обман веществ»

«Обман веществ».

Издательский дом «Комсомольская правда»

Еще одна книга про здоровый образ жизни, которую просто-таки необходимо прочесть. В ней есть фотография авторов с подписью: «Олеся Носова (46 лет) и доктор Павлова (47 лет)». Тот случай, когда возраст можно не скрывать, а, наоборот, гордиться: обе выглядят сильно моложе своих лет. О том, как у них получилось этого добиться (и почему не получается у сотен тысяч других женщин, да и мужчин), и идет речь в «Обмане веществ».

Подзаголовок книги гласит: «Почему жир и сахар убивают наше здоровье и молодость и как с этим бороться». Да-да, сахар - белая смерть, и это совсем не так смешно, как хотелось бы: от болезней, связанных с его употреблением, ежегодно умирает огромное количество людей, и множество живут с диабетом и преддиабетом, даже не подозревая об их наличии. При этом привязанность к сладкому - настоящая зависимость, у которой много общего с героиновой. Так как перестать наконец есть конфеты и торты? Зухре Павловой - эндокринологу, практикующему врачу, преподавателю факультета фундаментальной медицины МГУ - этот вопрос задают постоянно, и в книге она дает на него вполне четкие ответы.

Даже люди, решившие вести здоровый образ жизни, могут из-за него оказаться в больнице. Потому что допускают множество ошибок, начитавшись безответственных статей в интернете. Например, принимают витамин D в сочетании с витамином К, краем уха что-то о них услышав. А производители капсул нарушили состав - в результате потом несчастным в клиниках (и хорошо еще, если не в морге) ставят диагноз тромбоз. Заодно доктор Павлова предостерегает от того, чтобы бездумно садиться на диеты - безбелковую, безуглеводную или дико популярную ныне кетодиету, основанную на повышенном потреблении жиров. Да, на ней можно очень быстро похудеть, а потом огрести кучу проблем со здоровьем (если кетодиета организуется не в стационаре под наблюдением врачей)…

Многие слышали, что надо пить много воды. Но как это делать правильно? Какой она должна быть температуры? А какое максимальное количество воды можно выпить во время еды, чтобы не сбить пищеварение? А как, в каких количествах пить чай и кофе, чтобы они приносили пользу, а не вред? А кем лучше быть - вегетарианцем или мясоедом? (Между прочим, согласно исследованию ученых из Оксфорда, которые в течение 18 лет следили за 48 000 испытуемых, вегетарианская диета на 22% уменьшает риск развития ишемической болезни сердца, зато на 20% увеличивает риск инсульта)…

В этой книге много простых вопросов и максимально компетентных ответов. Таких не найдешь в Яндекс.Дзене (например, много ли вы там читали о биоимпедансном анализе? А его надо бы сдать, перед тем как приступить к похудению и оздоровлению организма. А о пользе пиколината хрома слышали?..). В общем, эта книга может подарить многим людям дополнительные 15 - 20 лет жизни и навсегда избавить от комплексов по поводу внешнего вида.

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Катя Янг

«Марафон столетия. Как сформировать здоровые привычки за 12 дней»

«Марафон столетия. Как сформировать здоровые привычки за 12 дней».

Издательский дом «Комсомольская правда»

Сейчас существует множество книг, которые обещают стремительное похудение за две недели. Книга Екатерины Григорьевой (больше известной как Катя Янг) принципиально другая. В ней все по науке: каждая строчка подкреплена данными исследований и собственным опытом Кати (она практикующий врач-эндокринолог, занимающийся, в частности, антивозрастной медициной). И за 12 дней ее марафона можно перестроить свое питание, поправить здоровье, научиться быстро засыпать и прекрасно высыпаться, снизить уровень стресса… Это не очень просто, но вполне реально. И да, бонусом к улучшению самочувствия в 95% случаев становится снижение веса.

Катя начинает свою книгу с цитаты известного диетолога и психиатра Марка Хаймана: «Самый могущественный инструмент управления вашим здоровьем - это вилка». Она подробнейшим образом разбирает особенности самых распространенных в рационе продуктов. Например, вроде бы полезные омега-6 кислоты, которых много в оливковом масле, могут провоцировать воспалительные процессы в организме, если употреблять их в избытке. А картофель, если его запечь, увеличит свою калорийность чуть ли не в два раза (в сыром клубне 101 ккал, а в запеченном - 193). Зато, если потом проведет ночь в холодильнике, станет вполне полезным (часть крахмала в нем превратится в резистентный, который нами не усваивается, но является желанной пищей для кишечной микробиоты). А яйца всмятку в разы полезнее тех же яиц в виде глазуньи, потому что при жарке в них образуется окисленный холестерин… Подробно рассказывается о том, чем на самом деле опасен глютен, какие сложности таят в себе молочные продукты и почему растения не хотят, чтобы их ели (не смейтесь - многие растения содержат колоссальное количество веществ, которые препятствуют их усвоению!).

В книге приводится список продуктов, которые необходимо исключить на время 12-дневного марафона, но это далеко не все. Перед марафоном нужно сдать много анализов, и не жалейте на это времени: они помогут выявить кучу скрытых проблем со здоровьем, которые проявляются в виде разбитости, бессонницы, хронической усталости и со временем могут привести к совсем печальным последствиям. Надо научиться правильно спать (да-да, большинство людей спят неправильно). Надо разобраться в составе собственной микробиоты (а в ЖКТ каждого из нас живет пара килограммов бактерий, без которых мы бы не выжили, и их нужно правильно кормить). И не жалейте времени на чтение и прохождение марафона: как справедливо замечает Катя, «впереди у вас самое главное - здоровье, молодость и красота».

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Кстати, одновременно с «Марафоном столетия» вышла другая книга Кати Янг - «Рецепты столетия. Рацион для тех, кто хочет жить до 100 лет». Это прекрасное дополнение к первой: она содержит много рецептов здоровых блюд, которые помогут пройти марафон с удовольствием. Например, вот такой.

Треска в ореховой панировке с морковью

Треска в ореховой панировке с морковью.

Продукты: треска (или минтай) - 150 г миндаль - 20 г уксус (яблочный) - 15 мл яйцо - 1 шт. соль и топленое масло - по вкусу морковь - 100 г оливковое масло - 20 г петрушка - 2 - 3 веточки домашний майонез - 50 г.

Миндаль перемолоть в муку. Рыбу нарезать брусочками, обсушить бумажным полотенцем, посолить, смазать уксусом. Обвалять рыбу в миндале, окунуть в яйцо, смешанное с небольшим количеством воды. Еще раз обвалять в молотом миндале. Обжарить рыбу на топленом масле на сильном огне до золотистого цвета (по 2 - 3 минуты с каждой стороны). Морковь нарезать брусочками. Посолить, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать измельченной петрушкой. Запекать под грилем при максимальной температуре в течение 5 - 7 минут.

Подавать с домашним майонезом. Чтобы его приготовить, надо взбить 3 желтка с 1/2 ч. л. горчицы, солью и лимонным соком; когда смесь станет гладкой, не прекращая взбивать, тонкой струйкой влить 200 г оливкового масла. Как вариант, можно взбить в блендере 240 граммов мякоти авокадо с 4 ст. л. лимонного сока и 1/2 ч. л. дижонской горчицы, потом влить 90 г оливкового масла или 120 г масла авокадо и взбивать, пока смесь не загустеет, став кремовой и светлой; в конце добавить соль.

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Нэнси Сталкер

«Япония. История и культура. От самураев до манги»

«Япония. История и культура. От самураев до манги».

Издательство «Альпина нон-фикшн»

Буквально-таки энциклопедия японской жизни, созданная одной из ведущих американских японисток: в 500 страниц втиснута вся богатая история страны, настолько своеобразной, что временами она напоминает другую планету. Тут и рассказы о куртизанках (самые высококлассные назывались «таю», и свидание с ними на современные деньги стоило около 600 долларов, причем секс дозволялся не раньше чем на третьей встрече). И сюжеты популярнейших пьес кукольного театра бунраку, в которых влюбленные (торговец и барышня из «веселого квартала») под конец совершают двойное самоубийство. И, разумеется, чайная церемония с икебаной (то и другое, кстати, вплоть до XIX века считалось в Японии уделом настоящих мужчин, женщины к этим занятиям допускались редко). И очень серьезные рассказы о сёгунах и самураях. И о Хиросиме. И о Годзилле. И об аниме. И о современных художниках вроде Такаси Мураками с его веселыми ромашками на фоне ядерных взрывов. Очень любопытная и очень легко написанная для энциклопедии книга.