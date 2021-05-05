Что посадить на кладбище: неприхотливые многолетние цветы

На могилы родных мы приезжаем нечасто, и не у всех есть возможность ухаживать за цветами. Фото: Shutterstock

Этот вопрос действительно актуален, потому что у каждого есть почившие родственники и места их погребения. Мы приезжаем туда нечасто, ухаживать за могилами у нас нет времени, но хочется, чтобы там всегда было красиво и ухоженно. И многие задаются вопросом: а что же посадить на могилу, чтобы росло, цвело и не требовало внимания? Рассказываем.

Общие советы по выбору

Требований к растениям, которые будут расти на могиле, несколько: они должны быть многолетниками, обходиться без полива, обладать высокой морозостойкостью и выглядеть декоративно в течение всего сезона.

Цветущие растения нужно выбирать в приглушенных оттенках - идеально подойдут пастельные тона. Яркие попугайные расцветки на кладбище будут неуместны.

И еще важно, чтобы растения сильно не разрастались. Иначе они могут заполонить собой все пространство и залезть на чужие могилы.

Топ-10 неприхотливых

Седумы (или очитки). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Седумы. Они же очитки. Это, пожалуй, самый идеальный вариант для мест погребения. В природе они растут в засушливых местах, полив им не нужен вовсе. И что еще приятно - их множество видов, среди которых высокие, низкорослые, ампельные, красивоцветущие. И можно создать интересную композицию. Низкорослые и ампельные седумы лучше высаживать в надгробницы. Высокорослые - в пределах ограды.

Молодило. Еще один интересный род растений - в народе их называют каменные розы. Тоже выходцы из засушливых регионов, часто растут на скалах, а поэтому идеально подходят для посадки на кладбище. Лучшее место для них - надгробницы.

Лилейники. Разумеется, речь не идет о «бабушкиных» лилейниках без роду, без племени - они очень сильно разрастаются и быстро превращаются в сорняк. А вот сортовые будут очень уместны. У них много вариантов по окраске и форме цветков - можно создать красивую композицию. Да, цветут они недолго, но их листья остаются декоративными в течение всего лета. На одном месте лилейники растут долго, но раз в 5 лет (можно и чаще) кусты надо делить и рассаживать - иначе они хуже цветут. Высаживать лилейники лучше вдоль внутренней стороны ограды или возле памятника.

Вербейники. Их несколько видов, есть и высокие, и низкорослые, и стелющиеся. Цветут они желтыми цветками, их кусты декоративны в течение всего сезона. Есть сорта с коричневыми листьями, которые подчеркнут траурность места. Высокорослые виды можно посадить у памятника или вдоль ограды внутри. А вербейник монетчатый, который в природе стелется по земле, - в надгробие, из которого он будет эффектно свисать вниз.

Герани. Еще один удачный вариант для озеленения погоста. Разумеется, речь идет не о комнатных геранях, которые и не герани вовсе, а пеларгонии. Речь о садовых. Их цветки бывают разных расцветок, на чаще в сиренево-розовой гамме либо белые. Герани будут уместны вдоль ограды внутри или у памятника.

Пионы. Идеально подходят для погребальных мест. Цветут они недолго, но их кусты эффектны и декоративны в течение всего сезона. Единственная проблема пионов - когда они отцветают, их лепестки опадают на листья, начинают гнить и провоцируют развитие болезней, которые проявляются черными пятнами. Этого легко избежать, если срезать цветы в конце цветения. Идеальное место для пионов - у памятника.

Злаки. Многолетние невысокие злаки декоративны в течение всего сезона. Они красивы и неприхотливы. Самые подходящие варианты для погоста - овсяница сизая и ковыль.

Луковичные. Сортовые тюльпаны и гиацинты для кладбища не годятся - их надо ежегодно выкапывать, хранить летом в холодильнике и осенью снова высаживать. А с кладбища забирать ничего нельзя - плохая примета. Да и лишние хлопоты. А вот нарциссы, видовые тюльпаны и мелколуковичные растения (крокусы, пролески, мускари, пушкинии) будут очень уместны. Эти растения декоративны очень короткий период, но зацветают рано, когда другие виды только-только просыпаются. И именно на этот период приходится Пасха, и многие едут на кладбище.

В начале лета листья большинства луковичных растений отмирают и место пустует, поэтому высаживать их надо в компании других многолетников, которые скроют проплешины.

Хосты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хосты. Эти растения ценятся за листья - они бывают разных оттенков и размеров. Можно составить из них невероятную по красоте композицию. Единственное условие для хост - тень. На солнце они горят. Впрочем, сейчас есть сорта, которые могут расти и на открытых участках. Высаживать хосты можно в любом месте в пределах ограды - крупные сорта на земле, невысокие и мелколистные - в надгробия.

Хвойные растения. Есть много сортов низкорослых хвойных растений, которые можно смело высаживать как в пределах ограды, так и в надгробия. Среди них пихты, шаровидные туи и карликовые можжевельники. За оградой или возле памятника будут уместны колоновидные сорта туй и можжевельников с узкой кроной. Молодые хвойные растения в первые 2 года после посадки надо укрывать на зиму от солнечных ожогов, а весной раскрывать - это, конечно, дополнительные поездки на кладбище. Но зато потом они долгие годы будут радовать своим видом. Причем не только летом, но и зимой.

Неподходящие варианты

Есть несколько очень популярных растений, которые отличаются неприхотливостью, и их часто высаживают на погостах. А потом жалеют об этом.

Барвинок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Барвинок. Вечнозеленое растение, очень неприхотливое, с красивыми голубыми (белыми или розовыми) цветками. Но очень агрессивное - побеги стелются по земле и быстро заполоняют все доступное им пространство. В итоге барвинок превращается в неистребимый сорняк.

Ирисы. Отцветают они очень быстро, и их листья не отличаются декоративностью, часто желтеют и покрываются пятнами. К тому же ирисы быстро разрастаются, их корневища в центре куртины отмирают, и выглядит все это очень неопрятно.

Ландыши. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ландыши. Их любят высаживать на могилы, которые находятся в тени деревьев. Но это тоже очень агрессивное растение, его корневища быстро расползаются во все стороны, и избавиться от ландыша крайне сложно.

Сирень. Многим кажется, что сирень будет очень хороша за оградкой со стороны памятника. Именно там на старых кладбищах можно встретить… нет, не кусты сирени, а целые заросли. Этот кустарник дает массу поросли и на погосте совершенно неуместен.

Береза. Русский человек не мыслит себя без березок, и эти деревья часто высаживают возле могил. И очень зря. Береза - одно из самых мусорных деревьев, с нее постоянно что-то сыплется: сережки, ветки, листья. Вам придется постоянно убирать могилу, в противном случае ее буквально завалит растительным мусором.