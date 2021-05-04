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Наука4 мая 2021 23:29

Размер мужского достоинства написан у джентльмена прямо на лице

Японские ученые разработали новую методику определения габаритов причинного место по внешнему виду мужчины
Ярослав КОРОБАТОВЯрослав КОРОБАТОВ
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Размер носа определялся как большое расстояние между средней точкой левого и правого медиальных глазных углов и внешней стороной левого или правого крыла носа (указано стрелкой). Фото: bacandrology.biomedcentral.com

Размер носа определялся как большое расстояние между средней точкой левого и правого медиальных глазных углов и внешней стороной левого или правого крыла носа (указано стрелкой). Фото: bacandrology.biomedcentral.com

Оказывается, мы далеко не все знали о достоинствах Буратино и Сирано де Бержерака. Во всяком случае к такому выводу подталкивает нас исследование японских ученых, которое было опубликовано в журнале Basic and Clinical Andrology. Специалисты ведущих японских университетов под руководством профессора кафедры судебной медицины Медицинского университета префектуры Киото Хироши Икегая изучали насущный вопрос: существует ли взаимосвязь между размером мужского хозяйства и параметрами других органов человека?

В настоящее время существует множество способов дистанционного определения мужских габаритов. Например, согласно исследованию корейских ученых выдающимся достоинством обладают мужчины, у которых указательный палец короче безымянного. Согласно другому расхожему мнению представление о размере мужских причиндалов дают ботинки, которые мужчина носит. Если у него 45-й размер ноги, то и в интересующем нас измерении дамы не будут разочарованы. В общем в этом вопросе царит полная неразбериха. Поэтому японские ученые решили внести ясность в деликатную тему. Дело это непростое, поскольку здесь остро встает вопрос достоверности измерений. Опрашивать мужчин бесполезно, потому что они обязательно приврут. Ученые теоретически могут сами измерять у добровольцев калибр орудия с линейкой в руках, но не каждый на такую процедуру согласится. Поэтому медикам приходится в таких случаях идти на всякие ухищрения. Например, в одном из исследований ученые говорили участникам, что намерены раздавать презервативы, которые подходят им по размеру. И врать гражданам было не с руки.

Хироши Икегая и его коллеги нашли своеобразный выход из положения - они обратились к судмедэкспертам. Ежегодно в Японии с населением в 120 миллионов человек полиция обнаруживает около 1000 неопознанных трупов. Ученые решили использовать протоколы вскрытий, которые проводили судмедэксперты в Медицинском университете префектуры Киото с апреля 2015 года по март 2019 года. В выборке оказались 126 покойников, чей возраст колебался в диапазоне от 30 до 50 лет. Медики сравнивали самые разнообразные параметры - рост, вес, размер простаты, размер и диаметр пениса, длину носа и т.д. В итоге оказалось, что размер носа оказался тесно связан с длиной причинного места у мужчин. Например, у владельцев особенно выдающихся шнобелей (более 5,1 см в длину) размер хозяйства в растянутом состоянии составлял не менее 13,42 сантиметров. А у обладателей самых аккуратных носов ( не более 4,5 см) длина рабочего агрегата составляла в среднем 10,37 сантиметров. Смущает, конечно, что замеры интимных органов проводились у покойников. У них в силу различных причин много не намеряешь. А вот методика измерения длины носа вполне понятна. За точку отсчета берется линия, которая соединяет уголки глаз (см схему). А затем измеряется расстояние от этой точки до кончика крыльев носа с правой или левой стороны.

Иными словами у мужчины вся его гусарская стать в буквальном смысле слова нарисована на лице. Теперь медики опасаются: а не приведет ли это новое знание к резкому росту числа операций по увеличению носа среди представителей сильного пола? Чтобы, так сказать, заинтересовать прекрасных дам. Ведь не исключено, что встречать мужчин в дамском обществе будут уже не по одежке.

О РАЗНОМ