Чемпионка Тамара Тансыккужина - о снятом во время партии флаге России: Я приняла извинения организаторов

Фото: LESZEK SZYMANSKI/ТАСС

Тамара Тансыккужина из Башкортостана, у которой прямо во время партии сняли российский флаг со стола, все же сумела в матче с польской спортсменкой Натальей Садовска отстоять свой титул чемпионки мира. Тамара рассказала на «Радио «КП» (97,2 FM) - как это ей удалось.

- Тамара Михайловна, позвольте вас поздравить с выдающимся успехом.

- Спасибо!!!

- Мы все видели этот ролик, когда у вас прямо во время партии прямо из-под носа унесли российский флажок. А что вы почувствовали в этот момент?

Во время матча убрали сначала табличку с российским флагом. Фото: Кадр видео

Затем флаг со стола российской шашистки. Фото: Кадр видео

Тамара Тансыккужина удивилась, но не потеряла самообладания. Фото: Кадр видео

- Поначалу было удивление, недоумение. И потом даже растерянность. Ведь это произошло очень быстро, и я еще потом оглядывалась по сторонам, это не попало в ролики. А полное понимание эпизода у меня происходило уже во время партии, ведь я периодически возвращалась к этой ситуации. Это, конечно, грубое нарушение регламента. Обычно так не поступают. Во время партии любое вмешательство под запретом

- Вы же давно в спорте, а раньше с такими антироссийскими выпадами сталкивались?

- Мы вообще с таким не сталкивались никогда - у нас довольно дружное шашечное сообщество. Многие наши польские коллеги говорят и понимают по-русски. И поэтому организаторы сразу после партии извинились. Сказали, что это решение было продиктовано со стороны и им просто не оставили выбора, предложив это сделать немедленно. Извинения я приняла, потому что знаю этих людей очень давно. Они никогда не были замешаны в историях подобного рода. Но, к сожалению, после этого момента я стала проигрывать и это грозило поражением во всем матче.

- Ваша соперница в знак солидарности тоже убрала свой флаг. Когда это случилось?

- Это произошло, по-моему, на следующий день матча... Хронологию мне сейчас сложно восстановить. Но это было не только решение моей соперницы. Это в целом коллективное решение шашистов. Я думаю, они посоветовались все вместе и приняли такое решение – уравновесить тот моральный перевес,

- Матч проходил на родине претендентки в Польше. Как вам с ней игралось? Сильный ли она противник?

- Наталья Садовская – самая сильная польская шашистка на сегодняшний день. Двукратная чемпионка мира. Матчевый боец. Очень надежно играет. Если надо, она может немножко «засушить игру» как мы говорим. То есть, если она повела, у нее уже сложно будет выиграть. Что, в принципе, и происходило в этом матче. А здесь ситуация еще и осложнилась этим инцидентом.

- Тем больше вам чести, что вы выиграли у сильного бойца, да еще в такой скандальной ситуации, которую спровоцировала ВАДА. Нас тут, кстати, читатели спрашивают: а в шашках вообще сдают допинг-пробы и принимают ли какие-то стимуляторы?

- Допинг-пробы мы сдаем, но, может быть, не так интенсивно, как спортсмены других видов спорта. Никогда никаких проблем не было. Стимуляторы не употребляем. Более того, по себе знаю, бывает, когда ты не выспался, а игра идет в лучшую сторону. Словом, предугадать, что повлияет на игру, невозможно. Настолько это тонкая настройка. Нельзя застимулировать или просчитать работу мозга. Мне даже кажется, что порой какой-то дополнительный эмоциональный настрой, стресс, больше стимулирует и заставляет работать за партией.

- А какие-то ритуалы у вас есть?

- Есть, и не только у меня. Я знаю людей, которые стараются не менять победную одежду. В этот раз у меня это тоже сработало. Я пробовала отойти от подобных суеверий, но случаев, подтверждающих это правило, больше, чем опровергающих.

- А какая одежда у вас была в тот момент?

- Белая рубашка, в которой я две партии выиграла. Когда пыталась что-то поменять, хотя это было уже при игре в блиц, то проигрывала.

- А этот инцидент с флагом вас подстегнул? Ведь на тот момент вы проигрывали.

- Там был у Натальи небольшой перевес буквально 4 очка. Но после того, как убрали флаг разрыв увеличился до 16 очков – в четыре раза.

- А чемпиону денежный, кроме золотой медали, приз полагается?

- Обычно у нас призовые фонды на таких чемпионских матчах – 20-30 тысяч евро на обоих участников. Но есть вещи, которые намного ценнее и важнее. Ведь любая победа в таком противостоянии – это победа на всю жизнь. Она и памятная, и желанная, и радостная.

- Вы какой титул завоевали?

- Седьмой.

- Значит, у вас уже семь золотых медалей. Где вы их храните?

- Что-то я храню в нашем в клубе, что-то дома. Я сильно не привязываюсь к наградам. Для меня гораздо большую ценность представляют раритетные книги по шашкам за прошлый век. Это, действительно, ценная вещь. Медали и кубки больше подходят для общего обозрения и должны стимулировать молодых ребят. Что-то хранится в музеях. Я в этом смысле спокойно отдаю эти вещи, если это необходимо для общественного блага.

- Многие спортсмены посвящают свои победы кому-то – любимому человеку или своей малой родине. А вы кому-то посвящаете?

- У меня не было такой цели. У меня была цель – показать, что этот инцидент повлиял на игру, но я готова пройти через это и не собираюсь оспаривать никакие результаты, а хочу своими силами и профессионализмом доказать, что я просто сильнее. И это было самым важным посылом для того, чтобы победить.

- Помимо инцидента с флагом, с какой-то русофобией вы в этом чемпионате сталкивались?

- Нет. Этого не чувствовалось. Все было прекрасно организовано. Да и сам этот обидный инцидент, в целом, как это не парадоксально, даст возможность популяризировать нашу игру, ведь он закончился победой и справедливость восторжествовала.

- Тамара Михайловна, вы - героическая женщина, ставшая семикратной чемпионкой мира по шашкам, да еще в такой драматичной ситуации! Но есть хорошая традиция, когда спортсмены тратят часть своих гонораров на благотворительность. Вы какие-то широкие жесты планируете?

- Да, я планирую. У меня в Республике Башкортостан будет Кубок Победы, где я обычно выставляю призы. Вот таким образом стимулирую молодежь.

- Спасибо! Еще раз поздравляем вас с победой. Русская шашечная школа в том числе благодаря вам сильнейшая в мире!