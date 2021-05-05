«Синие губы, сам весь белый»: Прилучный рассказал, что перенес сердечный приступ во время развода с Муцениеце

Павел рассказал, как два года назад пережил сердечный приступ во время расставания с Агатой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Павел Прилучный - обладатель многочисленных татуировок. Каждую из них 33-летний актер делал со смыслом, в честь какого-то важного события в своей жизни. Одну из наколок – в виде кардиограммы – Павел набил два года назад после перенесенного сердечного приступа. Артист тогда переживал сложный период расставания с женой, актрисой Агатой Муцениеце. Кроме того, он взвалил на себя слишком много работы, да еще и простудился. Как результат – ослабленный организм дал сбой.

- Я много снимался и заболел, какая-то проблема с легкими была, работал с температурой. Ночные-дневные-ночные-дневные смены, я постоянно за рулем, всё сам, - рассказал Павел в интервью телеведущему Вадиму Вернику. - Как-то выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Врачи приехали, быстренько всё сделали. Сердце немножко подустало. А у меня кредиты, ипотеки и всё остальное. Была семья. Но мы как раз находились в состоянии распада.

После того случая, а также после развода с женой Павел пересмотрел жизненные ориентиры и старается больше не загружать себя работой до изнеможения.

- Стараюсь больше одного проекта сейчас не брать, ничего не должно пересекаться, иначе невозможно. Нельзя себя так расходовать. Я повзрослел, поменялись принципы жизненные, - говорит артист.

Еще одну татуировку – на безымянном пальце – Павел сделал в честь воссоединения с женой. Точно такую же татушку сделала и Муцениеце в знак любви к мужу.

- Мы с Агатой их делали вместе: я у себя, она у себя. Делали как раз тогда, когда собирались разводиться, потом сошлись, я говорю: «Слушай, а давай, чтобы не разводиться, сделаем кольца-татуировки?» Сейчас она забила татуировку каким-то рисунком. А я свою еще не свел... Это было прекрасное время с Агатой, я не жалею, - признался Прилучный.

Сейчас актер живет с новой избранницей – актрисой Мирославой Карпович. По словам Прилучного, его возлюбленная прекрасно поладила с его детьми. По образованию Мирослава – детский психолог и знает, как найти подход к малышам.

- Мирослава работала десять лет волонтером с детьми, больными раком. Она об этом просто не кричит, но до сих пор сотрудничает. Вот я тебе рассказал об этом, она обидится сейчас. Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются, - потрясающая девчонка, - рассказал Павел.

Напомним, Агата Муцениеце разошлась с Павлом Прилучным в прошлом году. Дети актеров - четырехлетняя Мия и 8-летний Тимофей - после развода родителей живут с мамой, а у отца бывают по выходным. Супруги расстались не слишком мирно, однако сумели сохранить хорошие отношения ради детей. Павел и Агата считались одной из самых красивых пар российского кино. Актеры познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и влюбились друг в друга. Они прожили вместе 10 лет. Агата и Павел оформили развод в июне, и сразу после этого Мирослава переехала жить к Прилучному.