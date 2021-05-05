«Измазали волосы гудроном и поставили крест на лбу»: Ольга Бузова рассказала о том, как над ней издевались в школе

Поющая телеведущая стала приглашённым спикером на бизнес-конференции. Фото: архив Александры Беляковой.

В Сочи Ольга Бузова прилетела не только с концертом, но и с лекцией. Артистка впервые рассказала о том, как в детстве подверглась буллингу.

Это признание звезда шоу «Дом-2» сделала на AB. SHOW - бизнес-конференции известного блогера Александры Беляковой.

В сочинском Летнем театре собрались блогеры, бизнесмены, фрилансеры, специалисты, которые начинают свой путь в соцсетях.

Основной темой конференции была лекция Александры Беляковой «Как вложить 5000 рублей и получить 70 миллионов рублей».

Приглашённая звезда - Ольга Бузова - дала мастер-класс, как обладательница самого популярного личного бренда в России и 23-миллионного аккаунта в Инстаграме.

В своем выступлении на AB. SHOW Ольга Бузова рассказала, как подверглась буллингу, когда ей было 6 лет.

- Со мной хотела общаться моя одноклассница, но я не проявила интереса, - вспомнила Бузова. - В ответ девочка подговорила всех своих подруг, чтобы они перестали со мной общаться, начали травить меня, они даже измазали мои волосы гудроном и поставили крест на лбу!,- призналась Ольга.

Напомним: в недавнем интервью радио «КП» Ольга Бузова тоже рассказывала о травле одноклассников.

- Я с детства сталкивалась с ненавистью. У меня всегда была позиция, свое мнение, поэтому находились люди, которых я раздражала. От директора школы до какого-то конкретного учителя. Они свой негатив срывали на мне, оскор- бляя и унижая. С годами вырабатывается иммунитет, - поделилась с «КП» Ольга Бузова.