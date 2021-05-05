Украинские националисты объявили российского рэпера Басту в розыск

За сведения о местонахождении музыканта предлагают «большие» для Украины деньги Фото: Борис КУДРЯВОВ

Не иссякает поток искателей приключений на свою собственную пятую точку из числа путешественников из России на Украину. Периодически на лентах информационных агентств появляются сообщения, что там-то одного задержали, другого завернули при въезде на Украину, третьему запретили этот самый въезд. Но некоторые граждане России отличаются редким упорством, даже в ущерб сообразительности.

Известный российский исполнитель в стиле рэп под псевдонимом Баста (Василий Вакуленко) отправился на гастроли в Киев. По сути, на свой страх и риск. В 2017-м ему запретили после посещения Крыма и концертов на полуострове посещение Незалежной, но рэпер оспорил это решение в украинском суде и выиграл процесс.

Вакуленко, вообще, очень осторожно относится к вопросу о принадлежности Крыма. Он неоднократно отказывался отвечать на вопросы журналистов о принадлежности полуострова, и в свое время объяснил мотивы такой позиции: «Я не говорю, чей Крым. Я считаю, что высказывания на эту тему разжигают ненависть между Украиной и Россией. Я украинец, моя бабушка из Киева, дед из Кривого Рога, моя мама- украинка. И я считаю себя наполовину украинцем. Я бережно отношусь к Украине и России, но считаю, что необдуманные высказывания, возможно, модные или немодные, подкидывают дров в эту печь». Отметим, правда, что вопрос о принадлежности Крыма усиленно педалируется именно на Украине, и дай местным «патриотам» волю, они бы его сделали обязательным при пересечении границы.

Однако, такая осторожность по данному вопросу слабо помогла Басте. Когда он выходил из ресторана и подошел сфотографироваться с поджидавшей фанаткой, на него буквально набросился один из местных патриотов.

- Хотим напомнить, что Крым украинский, - заявил снимавший выход Басты из дверей молодой (судя по голосу) человек. Баста отвернулся и пошел к фанатке. Местный патриот продолжал кричать уже в спину рэперу. – Крым украинский, я сказал. Понял? Смотри, какие тут… жлобы. Баста, он выступал в оккупированном Крыму.

Больше ничего сказать он не сумел. Охранники рэпера и ресторана подошли и перекрыли ему путь. Инцидент получил широкую огласку в украинских СМИ, которые разразились заголовками про то, как «охранники Басты напали на киевлянина и избили его». Тут же к сюжету подключились и местные националисты.

Бывший лидер одесского отделения «Правого сектора»* (запрещен в РФ), обвинявшийся в похищении, убийстве и целом ряде других преступлений Сергей Стерненко, скромно называемый украинскими журналистами «известным общественным активистом», тут же объявил награду за сведения о перемещениях или местонахождении Басты. Сумма по нынешним временам вроде бы и не такая уж маленькая – порядка тысячи долларов. Еще один активист объявил, что к тысяче от Стерненко готов прибавить еще 200 баксов от себя.

Измельчала что-то Незалежная. Помнится, в 2014-м от имени Коломойского предлагали аж 10 тысяч баксов за голову москаля. Обычного, ничем не выдающегося. А сейчас – всего 1200 за целую рэп-звезду из России. Не тот масштаб. Правда, никому тогда так ничего и не выплатили. Так что, не факт, что и в этот раз кому-то достанется хоть ломаный цент.

А что касается Басты, то где он будет находиться в тот или момент, можно узнать из его гастрольного графика. Секрета из этого никто не делает. Ни большого, ни маленького. И о его концерте в Киеве, как о дате, так и о месте, все было известно заранее. Так за что в этом случае деньги-то платить?

* Организация, запрещенная в России по решению суда

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