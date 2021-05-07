«На Мане пять лет пахали в поле, а потом едва не продали на мясо»: в Ярославле спасенные лошади «ставят» на ноги детей с ДЦП

Лошади дарят детям крылья Фото: Михаил Семенов

— Алло, наш Дима ушел из песочницы…

— Как? Он же не ходит?

Этот разговор руководитель проектов Спортивного клуба «Физкультурник» Екатерина Сибарнова теперь вспоминает с улыбкой. А тогда не на шутку перепугалась вместе с родителями мальчика. Трехлетнего Диму папа почти год водил на занятия с лошадьми. Проект «Лошади дарят крылья» общественники запустили при поддержке Фонда президентских грантов еще в 2018 году. Пять дней в неделю ребята с аутизмом, ДЦП и другими ограничениями здоровья из Ярославской области занимаются лечебной верховой ездой на манеже и на свежем воздухе.

— Людям со стороны, может, и кажется – ну катаются дети на лошадях. И что? Но это не простое развлечение. Особенно для ребят с особенностями развития. Это полноценная реабилитация. Дело в том, что усидеть на лошади не так просто, как кажется, наше тело «включает» все группы мышц. Если говорить проще, то здоровые мышцы буквально тянут «больные». Это не чудо, есть множество научных трудов, доказывающих эффективность лечебной верховой езды, — объясняет Екатерина Сибарнова.

Фото предоставлено Спортивным клубом «Физкультурник»

Но всё равно каждый случай, когда ребенок с ДЦП после занятий с лошадьми встает на ноги, вся команда общественников и родители малыша, не могут воспринимать как рядовое событие. История маленького Димы стала одним из чудес в копилке авторов проекта.

В тот день Диму родители ненадолго оставили во дворе частного дома. Мальчик играл в песочнице. Никуда исчезнуть не мог (как считали мама с папой) – из-за ДЦП он не ходил. А когда мама вернулась из дома, Димы во дворе не оказалось. В панике она бросилась обзванивать знакомых и родных, а папа кинулся по соседям. «Путешественника» нашли быстро. Оказалось, мальчик самостоятельно поднялся на ноги, вышел из калитки и направился к соседям. Ворота у них были открыты, поэтому Дима благополучно дотопал до чужого дома, где встретил на себе очень удивленный взгляд владельцев участка.

Фото предоставлено Спортивным клубом «Физкультурник»

— Мама потом звонила, благодарила – на самом деле она после нескольких месяцев занятий Димы с лошадьми стала замечать, что проблемная ножка становится более функциональной. Но никто не ожидал, что ребенок самостоятельно встанет и пойдет без всяких медицинских манипуляций. После «похода на соседей» Диму отвели к врачу, проконсультировались, вскоре ему сделали операцию на ножке. Походил немного в гипсе, потом провели еще один курс занятий на лошадях и сейчас мальчик полноценно ходит, — рассказала руководитель общественной организации.

Этого чуда, как и многих других среди маленьких участников проекта «Лошади дарят крылья», могло и не быть. Если бы не лошади и люди, которые их спасли.

Капитон, Паф и Маня: добрые лошади с трудной судьбой

— Я не собиралась заводить лошадей, потому что это большая ответственность. Работала техническим переводчиком, была маркетологом, даже трудилась в мэрии – всё, как у многих: офис, звонки, отсутствие полноценных отпусков. Я не ходила и не искала – кого бы спасти. Все лошади буквально нашли меня сами. Их истории ворвались в мою жизнь и всё изменили, — признается Екатерина Сибарнова.

Первым был Капитон, он же Бродвей по документам. По молодости трудился в учебной группе конно-спортивной школы, привез спортивных разрядов сотням молодых спортсменов. А когда вышел «на пенсию», оказался особо никому не нужен. С возрастной лошадью много проблем – тут и лечение, и специальное питание, и реабилитация. Кому нужен конь на пенсии – ведь в основном лошадей покупают молодых, здоровых, для работы, с выгодой для себя: для спорта, проката, а лечить и выхаживать животное не выгодно. Вместе с подругой Екатерина попросила хозяина подарить коня и он неожиданно согласился.

Капитон. Фото предоставлено Спортивным клубом «Физкультурник»

— Капитон – дареный конь,- смеется общественница. – Сейчас ему 38 лет, рекордный возраст для лошади. По человеческим меркам это около 104 лет. Мы стали лечить его, подобрали специальные корма. И вскоре нашего «пенсионера» было не узнать – красавец. Еще несколько лет ушло на то, чтобы заслужить доверие животного, научить его сотрудничать с человеком. Ведь, по сути, у него не было одного хозяина-лидера, которого бы он слушался. Поэтому мог и взбрыкнуть, делал, что хочет: надо ему пойти – идет, никаких команд не слушается, не хочет катать – скинет.

Капитону по человеческим меркам больше ста лет, но благодаря Екатерине он до сих пор такой красавец. Фото предоставлено Спортивным клубом «Физкультурник»

Лошади – умные животные, в этом Екатерина вскоре убедилась на своем опыте. Она не дрессирует своих коней. Никакого сахарка за правильное поведение.

— За сахарок любой сможет. А ты попробуй стать партнером животному. Все наши кони понимают – выполнишь команду, тебя похвалят. За похвалу, доброе слово и работают. В лошади нужно увидеть личность, понять ее темперамент,- говорит Екатерина.

Капитон сейчас – лидер маленького табуна из трех коней. Он катает ребят с инвалидностью, и даже участвует в инклюзивном театре.

Вторым был Паф или Эпатаж. Паф означает перышко, но легкой его жизнь назвать нельзя. После заездки в спортивной школе, молодого жеребца почему-то отправили на турбазу под прокат. Там, скорее всего он получил проблемы со спиной и психикой. Потом у него была старательная хозяйка, которая пыталась с ним работать и выступать. Но в итоге сменила жизненные планы и стала его продавать.

Паф и Екатерина. Фото предоставлено Спортивным клубом «Физкультурник»

Шестилетний жеребец перенес миоглобинурию (синдром, который развивается от чрезмерных физических нагрузок), хромал и выглядел печально. Кто-то ей посоветовал предложить коня Екатерине – сказали, у нее добрые руки.

Так, Паф появился в Клубе. Что было в его прошлой жизни, никто уже не узнает, но команде проекта пришлось долго восстанавливать доверие коня к людям. Например, он панически боялся мужчин и нападал на людей в деннике.

Животному пришлось заново учиться доверять людям. Фото предоставлено Спортивным клубом «Физкультурник»

И третьей появилась дама – Маня. Эту белую лошадку спасли от печальной участи всех «ненужных» лошадей – Маню едва не продали на мясо. Она пять лет принадлежала деревенскому дедушке, он иногда вспахивал на ней поле и ездил за дровами. А, когда ему понадобились деньги на операцию, решил продать. Лошадь собирались купить цыгане, но отдавать Маню «на колбасу» пенсионер не очень хотел, по-своему любил животное. Когда ему позвонила Екатерина, решил – лучше отдать Маню ей. С покупкой помог местный священник.

Такой Маня появилась в Клубе. Фото предоставлено Спортивным клубом «Физкультурник»

— Так, Маня, которая при первой встрече была вообще похожа на пони – низенькая, в репьях и пятнах, после водных процедур, правильного питания и ухода, превратилась в Мэрилин-Монро. Мы такую кличку ей дали – ну потому что очаровательная блондинка и была на содержании у спонсоров, не президента, правда.

Маня до и после. Фото предоставлено Спортивным клубом «Физкультурник»

Маня, она же Мэрилин, стала любимицей детей и всех гостей Клуба. Блондинка с розовым носиком и длинными ресницами, с покладистым характером умеет найти подход к каждому всаднику.

Команда проекта даже замечает, как меняется взгляд лошади, когда она катает детей – в нем появляется забота и какая-то нежность.

Все три спасенных лошади смогли, наконец, быть теми, кто они есть – лошадьми: гулять по лесу, не жить взаперти в ожидании выхода на «работу» в прокат. Их никто не изводит жестокой дрессурой, не требуют силой выполнения команд – теперь Капитон, Паф и Маня – партнеры человека. А партнер – означает, что тебе помогают, и ты помогаешь в ответ.

Все замечают, как у Мани меняется взгляд, когда она находится рядом с детьми. Фото: Михаил Семенов

Первая в России школа паралимпийского конкура

— В 2020 году наше некоммерческое партнерство ветеранов и любителей активных видов спорта Ярославского муниципального округа Спортивный клуб «Физкультурник» выиграло президентский грант и мы создали первую в России школу паралимпийского конкура. В ней занимаются 100 человек, — рассказала руководитель организации.

Это ребята из Межрегионального центра матерей «Жизнь с ДЦП», подопечные организации «Лицом к миру» и социальные клиенты Красноперекопского ПНИ. Некоторые родители особенных ребят сами звонят авторам проекта и просят записать на занятия ребенка. Занятия помогают даже детям с тяжелыми формами ДЦП.

Фото предоставлено Спортивным клубом «Физкультурник»

— У нас, например, был случай. Девочка Алина, не могла из-за болезни даже самостоятельно сидеть. Мы ее сначала клали на лошадь только с поддержкой. Занималась, а однажды мама мне звонит и говорит – «едем в маршрутке с тренировки, а у Алины ручка заработала – она вцепилась в поручень». Вскоре девочка смогла самостоятельно сидеть вместе с мамой на коне. Но наши занятия нужны еще и родителям.

В отличие от других подобных проектов, авторы программы «Лошади дарят крылья» не запрещают мамам и папам присутствовать на тренировках. Наоборот.

— Для родителей это возможность открыть целый мир – увидеть своего ребенка самостоятельным, отпустить «поводья», избавиться от гиперопеки. Мы действуем мягкими методами, даем возможность мамам и папам, наконец, расслабиться. Перестать держать за ногу своего ребенка, который едет на коне. Перестать поучать – сиди так, выпрямись. Говорим, а попробуйте сами – родители садятся и понимают, насколько это непросто, а у их малыша все получается.

Фото предоставлено Спортивным клубом «Физкультурник»

Причем, получается так хорошо, что ребята участвуют в соревнованиях. Воспитанница клуба выступала в составе инклюзивной команды 2019 году на Чемпионате и Первенстве по конному спорту республики Карелия. Никто даже не догадался, что у молодой женщины ментальная инвалидность и она проживает в психо-неврологическом интернате.

Круговорот добра

Екатерина постоянно обменивается опытом с западными коллегами, поддерживает связи с ведущими профессионалами и экспертами паралимпийского спорта, узнает о новых методах работы и ухода за лошадьми, а потом применяет новинки на практике в России.

Образование педагога и диплом из музыкальной школы пригодились ей, когда она решила открыть в Ярославле инклюзивный театр с участием ребят с инвалидностью и лошадей. Вместе с профессиональными актерами команда проекта пишет сценарии спектаклей, устраивает представления онлайн и офлайн, до пандемии даже ездили на гастроли.

— Мы сами шьем костюмы, у меня от бабушки остался чемодан тканей, еще используем материалы, уже бывшие в употреблении – вот такой экологический круговорот вещей,- рассказала автор проекта.

Фото предоставлено Спортивным клубом «Физкультурник»

И круговорот добра – общественники спасли животных, животные помогают детям, а волонтеры, которыми становятся мамы и папы особенных детей и просто активная молодежь региона, регулярно приезжают, чтобы помочь общественникам. Выгуливать, ухаживать за животными, помочь с кормами или тканями для театра.

— Всех лошадей мы, конечно, не сможем спасти «маленькими ручками». Но если посмотреть шире, то да, постоянно стараемся учить людей правильному и гуманному отношению к животным на своем примере,- говорит Екатерина Сибарнова. — Мы работаем много лет для того, чтобы наши лошади были счастливы и дарили радость детям.

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