Последствия самоизоляции, которые ударили по всем: почему стал чаще болеть живот

Последний год очень сильно изменил привычки каждого. Даже если вы напрямую не столкнулись с коронавирусом и его тяжелыми последствиями, на организме сказалась самоизоляция и переход на удаленку. Люди стали меньше двигаться, чаще “заедать” стресс - причем не самой полезной едой. Узнаете себя?

Врачи знают: малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание бьют по здоровью кишечника. За последний год все больше пациентов столкнулись с проблемой запоров, часто в хронической форме. Многие не считают запор серьезным заболеванием - проглотил таблетку и забыл. А между тем, хронический запор, если его не лечить грамотно, становится одним из факторов развития рака.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ