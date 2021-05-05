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В мире5 мая 2021 15:01

Снова в деле: в Турции задержали украинок за голую фотосессию на яхте

После допроса полицией женщины были отпущены на свободу
Антон ФОКИНАнтон ФОКИН
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После допроса полицией женщины были отпущены на свободу

После допроса полицией женщины были отпущены на свободу

Фото: СОЦСЕТИ

Лавры девушек, задержанных за голую фотосессию в ОАЭ, не дают покоя жителям Украины! С жительницами "Незалежной»"произошел новый курьезный случай, но по старому сценарию — опять обнаженные тела, опять фотосессия и опять мусульманская страна!

По информации портала ukrhaber и телеграмм-канала "PavlovskyNews", в Турции были задержаны несколько гражданок Украины, которые пытались организовать "голый фотосет! на одной из яхт, которая плыла рядом с городом Гечек. И снова все произошло по "дубайскому сценарию": обнаженных красавиц засняли с проплывающего рядом корабля зеваки и выложили видео и фото в Интернет. Местная "полиция нравов" быстренько вычислила виновных и вызвала их "на беседу".

Впрочем, по сообщению одной из девушек, участвовавших в съемках, сейчас ситуация более-менее "устаканилась", хотя дамам и пришлось просидеть весь день в полиции, где у них "были допросы и все такое прочее".

Фото: СОЦСЕТИ

- Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото, мы уже поняли после этого балкона (фотосессия на балконе в ОАЭ — прим. КП). Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это, - Выдает ценные советы эта дама на видео в Youtube. - Поэтому, если вы хотите делать свои фото в Турции или других мусульманских странах обнаженными, то лучше их не делать, или делать максимально скрытно, не отмечая локацию, а также делать фото там, где никто не сможет вас заснять.

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