Пентагон пообещал разобраться с теми, кто не следит за НЛО

Американские силовые структуры все никак не могут оставить в покое тему НЛО, уж больно будоражит она умы власть предержащих! Фото: Shutterstock

Американские силовые структуры все никак не могут оставить в покое тему НЛО, уж больно будоражит она умы власть предержащих! Особенно активен в этом плане Пентагон, ведь только 2007 по 2012 год он официально потратил на слежку за «летающими тарелками» 22 миллиона долларов»! Но военные не собираются успокаиваться и теперь снова изучают этот феномен.

Правда теперь речь идет немного о другом. Как пишет "Си-эн-эн", инспекторское управление военного ведомства намерено изучить, как вообще в министерстве реагируют на сообщения об НЛО, а то, может быть, вояки халатно относятся к таким сигналам? Сама проверка затронет сразу несколько структур Пентагона, правда пока не известно, какая цель стоит перед инспекторами.

Впрочем, сама история с «летающими тарелками» и американскими военными в последние годы с завидной регулярностью раскручивается в СМИ, во многом благодаря самому Пентагону. Например, год назад Министерство обороны США распространило официальное заявление, в котором признало подлинными три видеоролика, на которых запечатлены некие неопознанные летающие объекты.

В прошлом же году в Пентагоне пообещали сформировать рабочую группу, которая должна была заняться исследованием неопознанных летающих объектов, с которыми сталкивались летчики ВВС. А уже совсем скоро, по обещаниям экс-директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа, работавшего при Дональде Трампе, будут обнародованы свидетельства пилотов ВМФ и ВВС США о встречах с "летающими тарелками"!