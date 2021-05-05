«Если у Ленина не получилось накормить весь мир, то сейчас попробуем мы»

На днях известный художник Дэвид Датуна объявил о запуске первой собственной NFT коллекции, чтобы снова «накормить» весь мир очередной «порцией» искусства.

На своей странице в Фейсбуке скандальный художник заявил, что действительно решил накормить мир и не только искусством, а настоящей едой, так как борьба с голодом в мире набирает интенсивные обороты с каждым днём. Для этой миссии Датуна объединился с самой крупной продовольственной корпорацией в мире - Dole Sunshine. Совместно они заявили, что до 2025 года накормят более 1 000 000 000 человек голодающих на планете. «Наше совместное сотрудничество никого не оставит равнодушным, а главное голодными» - заявил Датуна.

В результате коллаборации Датуна создаст 5 предметов искусства на фруктовую тематику и представит их на аукционной платформе NFT Rarible.com 6 мая. Начальная цена работы будет составлять от 20000$. «Прелесть NFT Заключается в том, что история не заканчивается на первой продаже, а только начинается с неё. Поэтому за сколько бы не была продана первая работа, мы планируем собрать с неё несколько миллионов долларов», - отметил Датуна.

Позже главное Арт произведение покажут на многих музейных площадках Мира. инсталляции будут так или иначе отражать проблему продуктовой безопасности и мирового голода. Главную работу Датуна создаст в своей фирменной технике — с помощью линз для очков. «Различные линзы представляют разные точки зрения и интерпретации общества», — говорит он.

Доходы от продаж NFT будут переданы на финансирование Некоммерческой организации «boys and girls club», имеющие офисы по всему миру, для различных программ, ориентированных на борьбу с голодом во всем мире.

«NFT- это площадка будущего, где художник имеет контакт со зрителем и покупателем напрямую, я уверен, что после такой крупной коллаборации с продуктовым гигантом Dole, у NFT есть все шансы стать площадкой номер 1 в сфере благотворительности»

Напомним, что осенью 2020 года известный художник предложил выкупить тело Владимира Ленина и перевезти его в копию Мавзолея. Он предложил первоначальный взнос за тело Ленина в $1 млн и заявил, что хочет собрать на проект более $1 млрд.

В декабре 2019 года Дэвид Датуна съел проданный за 120 000 долларов банан с выставки Art Basel в Майами.