Коллекцию товаров из переработанного пластика со скидкой до 90 % представила «Пятёрочка»

Теперь гости могут получить скидку до 90% на коллекцию предметов и аксессуаров, изготовленных с добавлением переработанного пластика. В коллекцию вошли необходимые для повседневного использования сумки, чехлы для ноутбука и документов, контейнеры и бутылки для воды бренда Re-Generation.

КАК СДЕЛАТЬ РЮКЗАК ИЗ 20 ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК

«Забота о сообществе и экологии – один из ключевых принципов CVP «Пятёрочки» и одна из целей стратегии устойчивого развития X5 Retail Group, - отмечает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - Мы уже делаем многое, чтобы помочь экологии, создаём новые возможности для ответственного потребления, обучаем гостей раздельному сбору отходов. Наша новая акция – наглядный пример того, как переработка отходов и разумное отношение к природным ресурсам дают жизнь новым вещам – стильным, качественным, долговечным. Надеюсь, что эта инициатива не оставит равнодушными наших гостей и в дальнейшем ещё больше людей станут бережнее и внимательнее относиться к экологии и вести осознанный образ жизни. Даже маленький шаг в этом направлении – это большая польза для всей планеты, поэтому призываем всех наших гостей разделять любовь к природе вместе с нами».

Полная коллекция, разработанная итальянскими дизайнерами, включает семь аксессуаров и товаров для спорта, отдыха и экологичного образа жизни: рюкзак, сумку для ноутбука и документов, сумку-трансформер, поясную сумку, бутылку для напитков и контейнеры для продуктов с крышкой объемом 0,5 л и 1 л. Все аксессуары произведены из экологически чистого переработанного материала, что показывает искреннюю заботу об окружающей среде. К примеру, вся ткань для пошива сумок создана из 100% переработанного PET. Это – полиэтилентерефталат, термопластик, наиболее распространенный представитель класса полиэфиров. Известно, что срок его разложения в естественной среде – 400-500 лет!

Для изготовления одного рюкзака потребовалось 20 использованных пластиковых бутылок. Они были измельчены и расплавлены при температуре около 850 градусов! Полученную жидкость вытянули в нити, которые спряли в прочный, износостойкий материал. Кстати, на подкладке каждой сумки есть бирка с указанием количества пластиковых бутылок, которые пошли на изготовление изделия и, соответственно, не были отправлены на свалку.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭКОАКСЕССУАРЫ СО СКИДКОЙ

Чтобы получить скидку на понравившийся аксессуар, необходимо в период с 4 мая по 23 августа совершать покупки в любой «Пятёрочке» с применением своей «Выручай-карты». За каждые 200 рублей в чеке будут начисляться электронные наклейки. Определенное количество наклеек можно обменять на скидку. Общий баланс наклеек можно легко узнать в любое время – он всегда отражается в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочка» и в чеке.

Интересно, что накопленными наклейками также можно делиться с родственниками и друзьями. А за покупку определенных товаров, отмеченных на полках специальными стопперами, начисляются дополнительные наклейки. Так их можно собрать быстрее!

УРОКИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Около 90% бытовых отходов можно перерабатывать вторично и тем самым снижать объём отходов на полигонах, однако для этого нужно привыкать собирать мусор раздельно. Для этого в рамках акции также был разработан специальный сайт https://ecology.5ka.ru/, где можно найти короткие видеоуроки по экологии, которые обучают раздельному сбору пластика, бумаги, стекла, металла. В роликах наглядно показано, как просто можно сделать наш мир чище, сформировав привычку правильно сортировать мусор. Уроки знакомят с маркировкой основных типов пластика, которые можно сдавать во вторсырьё, а также напоминают о том, что макулатуру, стекло и металл также крайне желательно использовать повторно для изготовления новых вещей. Эффект от таких несложных действий каждого человека станет большим вкладом в помощь экологии.

КСТАТИ

Лицом новой акции стала певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза. Она уже принимает активное участие в экологических форумах и проектах, поддерживает принципы экопотребления и «зеленые» технологии.

В новой рекламе звезда обращает внимание зрителей на том, как много пластика сопровождает нашу повседневную жизнь и заостряет внимание на важности его переработки.