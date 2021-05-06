Копать глубже, кидать дальше: Глава погранслужбы Украины отчитался об обустройстве границы с Россией

Хотели стену, получилась канава

Измельчали потомки могучих древних укров, выкопавших, согласно открытым недавно летописям Геродота на мове, некогда не что-нибудь, а Черное море. Их потомки уже шесть лет обустраивают неприступный «Европейский вал» имени Арсения Яценюка, перед которым должны были скромно потупиться линия Мажино, линия Маннергейма, не говоря уже о линии Сталина. Ан пока почти ничего не получается.

Напомню, в 2015-м тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк анонсировал широкомасштабное строительство «реальной госграницы» с Россией. По замыслу премьера, Украину и нашу страну должны были разделить мощнейшие фортификационные сооружения – стена, широкий и глубоки ров после нее (многие из последователей победившего майдана предлагали тогда заполнить ров водой и запустить в него крокодилов), а через определенное расстояние смонтировать башни, оборудованные датчиками тепла, движения, видеокамерами и так далее.

Правда, с самим строительством тогда как-то не особо задалось. Неприступная стена обернулась какой-то дачной загородкой, построенной из сетки «рабица». Даже в парламенте Украины «Стену» Яценюка окрестили «огородной решеткой» и «ямой стоимостью 4 миллиарда гривен» (таков был бюджет проекта). Зато у Арсения Яценюка после ухода в отставку с ответственного премьерского поста появились средства на очень безбедную жизнь за границей. Было возбуждено уголовное дело о растрате государственных средств, семь человек даже задержали, но в итоге проект все равно решили не останавливать, только вдвое урезали финансирование.

По замыслу премьера, Украину и нашу страну должны были разделить мощнейшие фортификационные сооружения Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

И вот нынешний глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко отчитался о нынешнем состоянии обустройства границы.

- Обустраиваем противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершаем это все созданием системы видеонаблюдения. То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, - заявил он в интервью. По его словам, уже потрачено 2 миллиарда гривен, и проект явно не укладывается в новую смету 2,5 млрд. Потому что за все это время украинские власти построили 330 километров рокадной дороги, 100 километров металлического забора, 70 км заграждений из колючей проволоки и 400 км. рва, то есть той самой канавы без воды и крокодилов.

Если учесть, что протяженность сухопутной российско-украинской границы превышает 1925 километров, то на что финансировать копание хотя бы оставшейся части канавы, совсем непонятно.

Похоже, изменился и формат обустройства границы. в пользу самого дешевого. То есть будет, скорее всего, лишь канава.

- На этот год запланированы расходы 338 миллионов гривен, - рассказал Дейнеко. - Мы решили несколько изменить формат, потому что мы стремимся к уменьшению себестоимости работ. И теперь часть работ мы проводим уже сами.

После этого, деньги на обустройство границы кончатся уже насовсем. По всей видимости, в Киеве все же поняли, что сетка «рабица» является не самым эффективным средством для остановки танков. Нет, задумано было прекрасно, танк подъезжает, касается пушкой сетки и тормозит. Все, приехали. Агрессия остановлена. Некоторые даже предлагали пропустить электрический ток, чтобы агрессора в танке как следует тряхнуло при попытке пересечь границу. Но столько свободного электричества во всей Украине не нашлось. К тому же, основной удар на себя могли принять вовсе не агрессоры, а мирные украинские селяне. Сами понимаете, забор возле садочка вишневого колы хаты сам себя не построит. А потому немудрено, что трудолюбивые селяне додумались брать части сетки «рабица» с уже оборудованного участка границы «во временное пользование». Не одному же Яценюку повышать свое благосостояние на этом проекте.

Хотели стену, получилась канава. С одной стороны, конечно, канава – не забор, подкрашивать не надо постоянно. Да и свиньи через канаву в Россию, безусловно, убежать не сумеют. А с другой, такова судьба, наверное – кому мост через пролив в Крым строить, а кому канаву копать. Главное при этом копать глубже, а бросать дальше. И не останавливаться. Такими темпами лет через 20 справятся. Если без крокодилов.