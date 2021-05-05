В стране не без лентяя: каждый пятый россиянин - хронический бездельник

ВЦИОМ опросил россиян на тему лени и прокрастинации (термин, означающий откладывание дел на потом). Социологи пришли к выводу, что большинство сограждан (73%) считают себя трудолюбивыми. Более того, две трети опрошенных (66%) признались, что всегда все делают вовремя. Это касается как работы, так и домашних дел.

- Это вполне логично. Если посмотреть на статистику, то россияне в среднем работают больше, чем немцы. Кто-то работает на двух работах. Многие пенсионеры подрабатывают. У медработников средняя загруженность - 1,4 ставки. Иначе просто не проживешь. Плюс низкие доходы приводят к тому, что люди не могут переложить на других людей свои обязанности - например, по ремонту. Это тоже дополнительная занятость - уже в выходные. Лениться некогда, - объясняет Александр Сафонов, проректор Финансового университета при Правительстве РФ.

Но есть среди нас и ленивцы. Таковыми себя считают 21% респондентов. Они либо страдают от нехватки мотивации, либо просто любят отдыхать и не совершать лишних движений. Примечательно, что чаще других откладывать дела на потом любят молодые люди. И чем моложе человек, тем больше он ленится. А вот люди старше 45 лет, наоборот, больше любят трудиться, чем лежать на диване.

- К лентяям надо спокойно относиться. Это люди, которые ищут варианты, чтобы сделать свою жизнь и работу проще. Тем более в молодом возрасте. Можно вспомнить известный фильм «Москва слезам не верит», где одна из героинь говорит, что пенсию надо давать в молодости - от 18 до 35 лет. Это суть психологии. В молодом возрасте меньше семейных обязанностей. Вся жизнь впереди. Более ответственными они станут позже, - говорит Александр Сафонов.

Что чаще всего лень делать россиянам

(По данным ВЦИОМ)

Все бытовые дела - 13% опрошенных

Убираться - 10%

Мыть посуду - 6%

Делать зарядку - 4%

Работать на огороде - 3%

Гладить белье - 2%

Делать задания по учебе - 2%

Никогда не ленюсь - 14%

Другое - 24%

Затруднились ответить - 32%

* можно было дать до трех вариантов ответа.

По данным ВЦИОМ.