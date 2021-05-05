55-летний инвалид был в шаге от того, чтобы получить 5 лет тюрьмы за слова, что у его жены «толстые ляжки»

Удивительная история произошла в Великобритании, где замечание, сделанное супруге, чуть не стоило 5 лет свободы мужчине. Казалось бы, что может пойти не так — 17 лет брака, двое детей, счастливая семья. Но, как пишет "Дейли Мейл", 55-летний Пол Марсден не всегда выбирал слова, общаясь со своей супругой. И однажды, ведя с ней «милую беседу», он заметил, что у жены имеются «толстые ляжки», и попросил ее носить не легинсы, а юбки. Не будем ходить вокруг да около - отношения в паре не заладились, и с июня 2020 года супруга бедняги с ним не разговаривает, а сейчас вообще живет у подруги, съехав из дома Марсдена, где они жили вместе с родителями мужа.

Ситуация усугубилась еще и тем, что экс-пассия англичанина подала на него в суд, обвинив в доминантном поведении и принуждении. При этом сам Марсден является инвалидом — из-за остеопороза и артрита он вынужден передвигаться на инвалидном кресле.

Приговор мужчине грозил отнюдь не шуточный — 5 лет тюрьмы. По словам обиженной супруги, их семейные отношения начали ухудшаться с 2016 года, когда англичанин стал запрещать женщине поддерживать отношения с двумя детьми от ее предыдущего брака, так как у него не сложились с ними отношения. Более того, супруг начал проверять телефон женщины, чтобы узнать, с кем она разговаривала и переписывалась.

В итоге дальше ситуация стала только ухудшаться — Марсден начал обвинять жену в изменах, обзывать ее «нестройной» матерью, заявлял, что она всегда валяется в постели. Хотя дама и готовила на всю семью (включая и родителей мужа), он иногда демонстративно выкидывал ее стряпню в мусорное ведро, когда еда была ему не по вкусу. Кроме того, по словам истицы, когда она выходила по магазинам, муж обязывал ее целовать его.

Претензии Марсдена касались и гардероба дамы. Он требовал, чтобы «вторая половинка» одевалась как женщина — носила юбки, а не джинсы с футболками и свитерами. Сама дама была против, так как никогда не любила юбки. Да и еще одно — денег мужчина тоже не давал!

Казалось бы, ситуация была очевидная — мужчина негодяй и подонок, по которому тюрьма плачет. Однако, как выяснилось во время заседания, на которое, кстати, истица не пришла, родственники обвиняемого были не согласны по всем пунктам.

Сам Мардсен и его родители утверждают, что требовали у своей бывшей родственницы просто купить новую одежду, так как старая была в буквальном смысле этого слова покрыта дырками, что создавала не вполне опрятный вид. Кроме того, мужчина отдал своей супруге банковскую карточку и даже не знал пин-код от нее, поэтому физически не мог ограничивать деньги, которые тратила его благоверная. И еще много других нюансов, которые позволяют по-иному взглянуть на дело.

В итоге суд принял двойственное решение. С одной стороны, было определено, что действительно имело место «доминантное поведение», но с другой — в отсутствие самой женщины, о которой не было ни слуху ни духу с июня прошло года, судьи решили не наказывать мужчину, а отпустить его с миром.