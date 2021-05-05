Ковидный самострел: почему Бразилия отказалась от "Спутник V", когда в стране умирают сотни тысяч от COVID-19

Бразилия продолжает ставить печальные рекорды во время этой пандемии коронавируса. В стране от этой болезни, по данным издания "Olhar Digital", уже умерло более 410 тысяч человек, а последний месяц стал самым "смертоносным" с момента начала эпидемии в стране. Так почему же местное агентство санитарного контроля не разрешило закупать "Спутник V", хотя сами же бразильские эксперты признали российскую вакцину против коронавируса безопасной?! Разбираемся.

КОРОНАВИРУСНЫЙ АД

С момента появления болезни в стране эпидемия там развивалась по самому неблагоприятному сценарию. Тысячи погибших, переполненные больницы и паралич власти. Со временем обстановка не только не улучшилась, но и ухудшилась и теперь ученые рисуют перспективы развития ситуации один хуже другого. Например, по оценкам Институт показателей и оценки здоровья медицинского факультета Вашингтонского университета, уже к 19 июля число жертв эпидемии может составить 562 тысячи человек.

Сейчас ежедневно в больницах по всей Бразилии умирает почти 3 тысяч человек. Практически нигде в стране нет свободных коек в госпиталях, а кислорода не хватает даже для уже имеющихся больных. По словам некоторых врачей, их работа напоминает настоящий конвейер, ведь на анализ и раздумывания времени практически не остается. Властям не остается ничего другого как вводить чрезвычайное положение в отдельных штатах, как например, поступил губернатор Сан-Паулу.

Одной из причин подобной катастрофической ситуации эксперты называют игнорирование бразильцами тех мер, о которых твердят врачи. Маски, перчатки — все это во многом было пустым звуком для темпераментных латиноамериканцев, которые не привыкли ограничивать себя в общении.

БОЛЬНОЙ ПРЕЗИДЕНТ

Но еще более показательна реакция руководства страны на коронавирус, а именно — президента Жаира Болсонару. Впервые коронавирус в Бразилии был выявлен аккурат после традиционного карнавала — 26 февраля 2020 года. Изначально глава государства отнесся к болезни весьма легкомысленно. Хотя в его администрации еще в середине марта заразился сотрудник пресс-службы, сам Болсонару заявлял, что ему "не страшен никакой коронавирус", и всячески противился введению чрезвычайных мер из-за "гриппчика". И даже сам перенес коронавирус, но "ума не набрался". Более того, лидер отказывался носить защитную маску на людях и только благодаря иску в суд эксцентричного президента удалось обязать соблюдать меры гигиены. Оппозиция даже потребовала его отставки "по причине неспособности бороться с эпидемией", но Болсонару устоял.

Однако не устояла сама Бразилия и ее система здравоохранения. Медленно погружаясь в хаос власти городов и губернаторы были вынуждены самостоятельно вводить карантинные меры и определять, когда и как устанавливать ограничения, даже несмотря на то, что президент призывал не беспокоиться и "не убивать экономику". Подобной политики Болсонару придерживается и сейчас, призывая граждан "не паниковать" и "взять себя в руки". Более того, на фоне попыток многих губернаторов ввести ограничения на передвижение людей, чтобы хоть как-то сдержать эпидемию, президент 23 апреля пообещал мобилизовать войска, чтобы силой смести возможные блокпосты и обеспечить свободу передвижения по стране и не допустить "хаоса".

Впрочем, понимая, что "пахнет жаренным", Болсонару периодически обвиняет в эпидемии всех, кроме самого себя — врачей, местные власти, прессу. Особенно досталось министерству здравоохранения, ведь за время эпидемии сменилось уже три главы этого ведомства. Одним из самых одиозных "главврачей" стал генерал-десантник Эдуарду Пазуэлу. Хотя он не имел никакой медицинской практики, зато хорошо выполнял приказы и поддерживал в том числе идею Болсонару о лечении коронавируса хлорохином и гидроксихлорохином, которые ранее использовался при терапии малярии (эффективность обоих препаратов в борьбе с COVID-19 научно не доказана).

Сама вакцинация в Бразилии проходит ни шалко, ни валко. Сейчас полностью привитыми оказались лишь 7,5% населения, а большой проблемой стало то, что многие граждане не могут получить вторую дозу вакцины.

ВАКЦИНА РАЗДОРА

Казалось бы, в такой ситуации, в которой находится Бразилия, надо бросать все и закупать любую доступную вакцину, в особенности "Спутник V", которую уже одобрили соседи по региону — Аргентина, Боливия, Венесуэлы, Мексика, Никарагуа и Парагвай. Тем более, что научно-технический комитет по биологической безопасности Министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций, в состав которого входят целых 54 специалиста, проверил препарат, и все его члены "единогласно пришли к выводу, что она безопасна" и выразили готовность разрешить его производство в стране.

Однако отказалось одобрять вакцину агентство санитарного контроля. Претензии фармацевтического регулятора, мягко говоря, весьма необычны. Как говорится в официальном релизе, негативное решение было принято из-за "недостатка полной и точной информации" о вакцине. В частности, выяснилось, что из 51 страны, которые зарегистрировали "Спутник V", "только 14 сообщили, что фактически применяют российскую вакцину" (видимо, это очень мало по мнению бразильцев), да и те не понравились экспертам, так как "большая часть стран, в которых использовали вакцину, не обладает традициями по наблюдению за лекарствами", что бы эта фраза не значила. Претензии были и в том, что из семи запланированных к посещению заводов, где производят "Спутник V", комиссия Агентства смогла побывать только на трех.

Особую обеспокоенность у регулятора вызвал сам факт, что "Спутник V" создан на основе аденовируса, в результате чего привитые якобы могут заразиться инфекциями. Кстати, одобренная Агентством вакцина AstraZeneca тоже создана на основе аденовируса, так что выводы делайте сами.

Сами бразильцы ждут не дождутся, когда российский препарат сможет попасть к ним в руки и даже начали готовиться уже производить его на собственных предприятиях. Местная компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию вакцины и отправила ее в Москву для проверки и сертификации. А губернаторы 14 штатов этой страны с апреля просят столичные власти разрешить импорт 30 миллионов доз "Спутник V".

Сейчас северо-восточные регионы страны даже организовали что-то типа "союза спасения", чтобы вместе закупать "Спутник V". Они даже сами поехали в Москву, чтобы не дожидаясь центральных властей пролоббировать доставку медпрепарата. Всего в рамках этого обращения было подписано соглашение о закупке 37 миллионов доз вакцины, чтобы затем их можно было распределить в рамках общенационального плана прививок.

ПОЛИТИКА ВАЖНЕЕ ЖИЗНЕЙ

Как полагают многие эксперты, причина отказа от "Спутника" во многом политическая и связана с американскими конкурентами. Например, по данным "Вашингтон Пост", представители министерства здравоохранения США лоббировали в Бразилии отказ от российского препарата. С учетом того, что фармацевтический рынок южноамериканской страны всегда был ориентирован в основном на Вашингтон, можно представить, какими возможностями здесь обладают представители Северного соседа. Небольшой пример — на регистрацию вакцин "Pfizer" и "Johnson & Johnson" ушло меньше двух месяцев, а "Спутник V" пытается получить документы больше полугода.

Впрочем, сегодня коронавирус в принципе из вопроса медицинского превратился в вопрос политический. Уже в октябре следующего года граждане Бразилии будут выбирать президента, губернаторов всех штатов, треть сената, а также целиком нижнюю палату Национального конгресса и членов всех местных законодательных собраний. То есть следующий год станет ключевым для всей политической элиты Бразилии, поэтому партии и движения уже сейчас начали подготовку к "горячей страде".

Остается только догадываться, как запрещение российской вакцины скажется на политической ситуации в Бразилии, тем более, как пишет телеграмм-канал "Байки из Фавелл", многие жители южноамериканской страны уже даже пропускают вторую прививку "AstraZeneca", из-за опасения побочных эффектов, а популярность "Спутник V" все возрастает.

Возможно, что Болсонару все-таки внемлет голосу разума, вернее адекватно проанализирует собственное политическое будущее, и разрешит импорт "Спутника", тем более, что по телефону он обсуждал с Владимиром Путиным "вопросы приобретения вакцины "Спутник V" и ее производства в Бразилии" . Но есть вероятность того, что президент Бразилии уже плохо контролирует ситуацию в собственных ведомствах, ведь, судя по тому , что происходит в стране, она уже стала "полем битвы" иностранных компаний, пытающихся продать подороже свои лекарства, даже в ущерб здоровью народа