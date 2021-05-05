Меган Маркл написала книжку для детей, но ее тут же обвинили в плагиате

Супруга внука королевы Елизаветы II принца Гарри Меган Маркл талантлива во всем. Она не только является профессиональной актрисой, но теперь и писательницей, ведь совсем недавно было представлено ее первое произведение, которое американка создала специально для детей.

Называется книга весьма просто - «Скамейка». По словам самой Маркл, к написанию ее подтолкнуло рождение первенца Арчи, вернее, наблюдение за своим мужем, который умильно «сюсюскался» со своим наследником. Первым «кирпичиком» в новом произведении стало стихотворение, которое супруга принца написала через месяц после родов, причем оно было предназначено не сыну, а мужу, ведь в этот день праздновался День отца.

Книга, как и полагается произведению особы, близкой к монаршей семье, оформлена весьма достойно во всех отношениях. Особенно комментаторы отмечают иллюстрации, написанные акварелью художником Кристианом Робинсоном, где Гарри изображен в полевой военной форме, видимо, намекая на его службу в Афганистане, где принц был пилотом вертолета.

В заявлении для прессы саму Маркл охарактеризовали просто: «мать, жена, феминистка и активистка», не упомянув о ее королевском происхождении.

Книга появится в продаже 8 июня, еще планируется ее аудиоверсия, которую озвучит сама Маркл. Причем сейчас семья Гарри планирует развернуть целую «мультимедийную индустрию» - созданная ими продюсерская компания «Archewell» имеет контракт с «Нетфликсом» и «Спотифаем» и будет создавать сериалы и фильмы, включая передачи для детей. Один из ближайших проектов получил название «Сердца непобежденных». Он будет посвящен спортсменам и организаторам соревнований Invictus Games. Инициатором создания игр, которые проходят с 2014 года, стал сам принц Гарри. В них принимают участие бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами. Ближайшие соревнования пройдут в 2022 году в Гааге.

Впрочем, как пишет «Дейли Мейл» сразу после объявления о выходе книги появились подозрения о плагиате Маркл, уж больно ее труд похож на книгу писательницы Корринн Эйверисс «Мальчик и скамейка», которая вышла в 2018 году. Критики утверждают, что в произведении Эйверис центральной темой также являются отношения отца и сына, да и иллюстрации очень похожи.

Примечательно, что Маркл в своих эпистолярных упражнениях следует «традиции» своего свекра принца Чарльза. В 1980 году он сам написал детскую книгу «Старик Лохнагара», рассказывающую о пожилом мужчине, который пытается принять ванну, но в итоге затапливает волшебное королевство. А бывшая жена брата Чарльза принца Эндрю, которую зовут Сара Фергюссон, вообще стала детской писательницей, известной в основном своим циклом рассказов о вертолетике Банджи, по которому был снят мультсериал.

Сейчас Маркл ждет второго ребенка и должна родить уже эти летом. Кстати, пикантный момент: если она не уедет из Калифорнии, где сейчас находится с мужем и сыном, то станет первым членом королевской семьи, родившей в США.